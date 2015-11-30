Спектакль в Борнмуте, отставка Нуну. Главные события европейского уик-энда

<p><em>Охотничий инстинкт Обамеянга, преображение «Милана» и продолжение скандала с Вальбуэна. «Бомбардир» рассказывает о самом главном, чем запомнились футбольные выходные в Европе.</em></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Англия</span></strong></p> <p><a href="https:///england/results" target="_blank"><strong>Результаты</strong></a></p> <p><a href="https:///england/table" target="_blank"><strong>Таблица</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>События и герои</strong></span></p> <p>Джейми Варди установил рекорд АПЛ, забив в 11-м матче подряд. На этот раз от форварда «Лестера» пострадал некогда грозный «Ман Юнайтед»! Но самой впечатляющей игрой английского уик-энда стала совсем не встреча с участием лидера чемпионата. Болельщики «Эвертона» еще долго будут помнить скандальный матч коллектива Мартинеса против «Борнмута». Их любимая команда уверенно выигрывала 2:0, когда в концовке встречи «вишни» неожиданно сравняли счет. Арбитр Кевин Фрэнд добавил пять минут, а на последних секундах встречи Росс Баркли вроде бы принес «ирискам» волевую победу. Но судья и футболисты «Борнмута» были против! Фрэнд не постеснялся продлить игровое время еще на две минуты, так как фанаты решили отпраздновать гол прямо на поле. Это и стало для «Эвертона» роковым решением. Станислас снова восстановил равновесие, погрузив синюю часть Ливерпуля во тьму.</p> <p><a href="https:///articles/449154" target="_blank"><strong>Джейми Варди: кого хотят купить «Барселона» и «Реал Мадрид»</strong></a></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128491" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Скандал</strong></span></p> <p>«Челси» Жозе Моуринью наконец-то не утонул в грязи, сыграв нулевую ничью с «Тоттенхэмом». Но внутри команды все «стабильно». Сеск Фабрегас танцевал перед соперниками, не сделал почти ни одной точной передачи, при этом умудрился засадить мячом в голову лежащего Виллиана. Диего Коста, неожиданно оставленный Моуринью на скамейке запасных, вдруг стал кидаться в сторону тренера манишками. Не зря говорят, что «Челси» не стоит даже мечтать о чемпионстве в нынешнем сезоне. Для начала – надо бы заняться перевоспитанием своих игроков.</p> <p><a href="https:///articles/450291" target="_blank"><strong>Почему «Челси» обязан купить Гарри Кейна</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лучший гол</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8130357" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448882345_Англия.jpg" style="width: 440px; height: 541px;" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Германия</span></strong></p> <p><a href="https:///germany/results" target="_blank"><strong>Результаты</strong></a></p> <p><a href="https:///germany/table" target="_blank"><strong>Таблица</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>События и герои</strong></span></p> <p>Дортмундскую «Боруссию» вдруг принялись нещадно критиковать за поражение в Краснодаре и массу упущенных возможностей. Но «шмели» в ответ порадовали яркой игрой в матче против «Штутгарта», а Пьер-Эмерик Обамеянг снова переиграл Роберта Левандовски. Как это было? Повезло стать героями бывшему полузащитнику «Байера» Гонсало Кастро и юркому габонцу Обамеянгу. Они и организовали львиную долю голов в ворота Тытоня. Сам Обамеянг забил сразу два мяча, еще больше вырвавшись вперед в споре бомбардиров. Роберт Левандовски в матче с «Гертой» не отличился. Теперь разница между форвардами составляет уже три мяча. Хоть где-то Дортмунд впереди!</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Приятный спор</strong></span></p> <p>Пятничный матч «Дармштадта» и «Кельна» ознаменовался приятным событием. Теннисистка Андреа Петкович перед игрой готовила для болельщиков горячие угощения – сосиски. «Выполнять условия пари – дело чести», – оказалось, что девушка пообещала порадовать фанатов, если «Дармштадт» не проиграет свой первый матч в Бундеслиге. Команда сыграла вничью с «Ганновером», а теперь пришло время представительницы тенниса возвращать долги. Удивительно, но ее присутствие снова оказалось счастливым – «Дармштадт» добыл важное очко. </p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лучший гол</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128081" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448882509_Германия.jpg" style="width: 440px; height: 542px;" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Испания</span></strong></p> <p><a href="https:///spain/results" target="_blank"><strong>Результаты</strong></a></p> <p><a href="https:///spain/table" target="_blank"><strong>Таблица</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>События и герои</strong></span></p> <p>Пока «Барселона» снова уверенно побеждает, а «Реал» мучительно взламывает оборону «Эйбара», «Атлетико» потихоньку готовится к очередному восхождению на первое место. Пока отрыв до него все еще четыре очка, но с таким постоянством результатов дрогнет даже «Барселона». Сегодняшний вариант команды Симеоне является самым скучным из тех, которые мы видели в последние годы. Здесь все держится на Гризманне. Стоит французу забить гол, как мадридцы всей командой отходят в оборону и стремятся удержать минимальное преимущество. Происходит это с любым соперником. Вот и в матче против «Эспаньола» Антуан снова отличился, а его партнеры сразу перестали играть в футбол. В сравнении с «Барселоной» «Атлетико» забивает почти в два раза меньше, но во столько же раз меньше и пропускает! Надежность у своих ворот – новый залог успеха некогда яркой команды из Мадрида.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Печальный уход</strong></span></p> <p>После матча с «Севильей» тренер «Валенсии» Нуну подал в отставку. «Я принял решение еще до этого матча, но игроки ничего не знали», – рассказал тренер, которого болельщики «летучих мышей» уже давно провожали плакатами «Нуну, уходи». Не вызывает удивления, что владелец «Валенсии» Питер Лим так легко согласился отпустить тренера: команда за год деградировала от четвертой силы чемпионата до середняка Примеры.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лучший гол</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8128163" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448882626_Испания.jpg" style="width: 440px; height: 532px;" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Италия</span></strong></p> <p><a href="https:///italy/results" target="_blank"><strong>Результаты</strong></a></p> <p><a href="https:///italy/table" target="_blank"><strong>Таблица</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>События и герои</strong></span></p> <p>Обновленный «Милан» наконец-то должен был победить уверенно и на классе. И команда Михайловича сделала это в матче с «Сампдорией». Все тот же 16-летний вратарь в основе, в нападении те же лица, но игра «Милана» наконец-то походила на то, что от него по-настоящему ждут. Сразу четырьмя мячами огорчили «россонери» своего соперника, из которого Винченцо Монтелла все еще пытается слепить что-то стоящее. Пока его урок труда получается двоечным, а вот «Милан», напротив, все ближе подбирается к лидерам.</p> <p>К слову, дрогнул и один из главных фаворитов – «Рома». Не хватающая звезд с неба «Аталанта» вдруг неожиданно хлопнула одного из лидеров, еще больше подогрев слухи об отставке Руди Гарсии.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Актуальный опрос </strong></span></p> <p>[poll id=906]</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лучший гол</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8130947" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><br /> <img alt="" src="/images/upload/1448882747_Италия.jpg" style="width: 440px; height: 533px;" /></p> <p><strong><span style="color:#FF8C00;">Франция</span></strong></p> <p><a href="https:///france/results" target="_blank"><strong>Результаты</strong></a></p> <p><a href="https:///france/table" target="_blank"><strong>Таблица</strong></a></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>События и герои</strong></span></p> <p>За таким турниром действительно интересно наблюдать! «Марсель» и «Монако» выдали самый яркий матч уик-энда, закончив игру с хоккейным счетом 3:3. Фабио Коэнтрау давно так искренне не играл в футбол, а тренер «Марселя» Мичел впервые выразил на своем лице хоть какие-то эмоции. Но не одними лидерами примечателен французский чемпионат.</p> <p>«Сент-Этьен», «Анжер», «Кан» – эти команды снова победили и еще больше обострили борьбу за еврокубки. Во Франции за последние несколько месяцев многое поменялось. Былые аутсайдеры распределяют места в верхней части таблицы, а не так давно выигрывавший титул «Лилль» стоит на вылет. Лишь только позиции «ПСЖ» остаются неизменными.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Скандал</strong></span></p> <p>В истории с шантажом Матье Вальбуэна возник новый поворот. Бывший динамовец умудрился втянуть в это дело и Самира Насри. Сам полузащитник «Манчестер Сити» отреагировал на претензии Матье очень жестко. «Если Вальбуэна хочет выглядеть жертвой в этой истории – нет проблем. Мы не друзья и никогда ими не будем, но я не бандит и не шантажист. Я никак не вовлечен в эту ситуацию», – поспешил открыть правду разозлившийся Насри. Сам же Вальбуэна пока играет очень дурно, проигрывая со своим «Лионом» второй матч подряд.</p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Лучший гол</strong></span></p> <p><iframe allowfullscreen="" frameborder="0" height="405" mozallowfullscreen="" src="//rutube.ru/play/embed/8126873" webkitallowfullscreen="" width="720"></iframe></p> <p><span style="color:#FF8C00;"><strong>Символическая сборная</strong></span></p> <p><img alt="" src="/images/upload/1448882886_Франция.jpg" style="width: 435px; height: 543px;" /></p>