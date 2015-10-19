Поражение «Фиорентины» и полтысячи для де Росси. Главные события 8-го тура итальянской Серии А

Второй человек в "Роме" празднует юбилей, "Интер" становится еще богаче, "Фрозиноне" поднимается с колен. "Бомбардир" встречает новый тур чемпионата Италии, который вернулся с перерыва на матчи сборных.

Плохая мотивация Берлускони

Пока сборная Италии заканчивала оформление путевки во Францию, в офисе "Милана" проводили экстренные совещания. Очередной план по возрождению с треском провалился, и надо было придумать, как все исправить. Виноватых пока не искали, но Синиша Михайлович в достаточно жесткой форме получил несколько настоятельных рекомендаций.

Трудно сказать, о чем конкретно говорил президент своему тренеру, но радикальных улучшений в матче с "Торино" "Милан" не показал. Пресса заявляла, что одним из пунктов Берлускони был переход на схему 4-4-2. "Россонери" не выполнили даже его, выйдя по модулю 4-3-3 с Куцкой, Монтоливо и Бертолаччи в полузащите. По какому-то хитрому плану в стартовом составе отсутствовал Карлос Бакка. Надо ли уточнять, что именно он забил единственный гол, появившись на поле спустя час мучений. "Провели качественный матч, но после гола остановились. Ощущение, что мы начинаем нервничать, когда выходим вперед в счете. И только после того, как Базелли сравнял счет, мы проснулись. Это говорит о проблемах с психологией и волнении", − объяснял после игры Михайлович. Серб в "Милане" всего пару месяцев, но уже понял, что суть всех бед далеко не в тактике.

Лучшая роль второго плана

Когда весь мир кричит о величие Франческо Тотти, в Риме грустит один Даниэле Де Росси. Ческо зовут Императором и человеком, который в клубе чуть ли не главнее самого президента, а его партнера всегда ставят на место его оруженосца. Но в минувшую субботу Де Росси наконец-то стал безоговорочным главным героем. Вице-император праздновал важный юбилей − 500 матч в составе "Ромы". 13 лет в первой команде − больше только у Тотти. Зато Де Росси моложе на семь лет, и чисто теоретически еще может догнать своего старшего товарища.

За все это время Де Росси забил меньше 40 голов. Но в такой день он просто не мог не отпраздновать праздник чем-то особенным. Навес Пьянича с углового, высокий прыжок и мяч оказывается там, где должен был. "Идеальный вечер", − кратко опишет случившееся сам герой. Дополнительной радости добавило то, что "Рома" закрепилась на второй строчке в шаге от лидера. Праздник удался.

"Интер" победил вне поля, но не победил на нем

"Интеру" и "Юве" все никак не удается вернуть Серии А их чемпионские разборки 2000-х. Сначала штормило "нерадзурри", теперь лихорадит "Старую синьору". Неловко говорить, но к важному матчу действующий чемпион подошел командой с опасностью зоны вылета.

Пауза на перерыв сборных явно пошла Массимилиано Аллегри и его парням на пользу. "Бьянконери" получили шанс собраться с мыслями и немного разобраться с суматохой в составе. "Интер" встретился уже не с той командой, что проигрывала "Кьево" и упускала победу над "Фрозиноне". Черно-белые превзошли хозяев по всем основным статистическим показателям и уж точно больше наиграли на победу. Аллегри наконец-то попробовал почти всех исполнителей, которые задумывались как игроки основы. Компанию Погба в центре составили Маркизио и Хедира, на фланги атаки вышли Куадрадо и Мората. И только Симоне Дзадза несколько неожиданно обошел в борьбе за стартовый состав и Манджукича, и Дибалу. Но на то он и суровый бородач из Поликоро, чтобы побеждать всяких дорогих иностранцев.

"Интер", с тремя балканцами, двумя цепными псами в центральном круге и молодым капитаном упустил возможность воспользоваться осечкой "Фиорентины" в игре со стремительно растущим "Наполи" и занять первое место. Скрасить обиду от неудачи помогут новости из переговорного кабинета. "Интер" достиг договоренности о 5-летнем сотрудничестве с Etihad Airways. Шейхи начинают интегрироваться в итальянский рынок и, конечно, же сразу поражают своей щердостью. Согласно контракту, клуб будет получать 25 млн евро в год или 125 млн за всю пятилетку. Нынешний титульный спонсор - шины от Pirelli - дает почти в два раза меньше.

Остров везения. Почему лидерство "Интера" - стечение обстоятельств

Бурление в болоте

"Фрозиноне" упорно отказывается дальше тусоваться в одной компании с "Карпи" и дружно идти в Серию B. На этот раз команда Роберто Стеллоне испортила настроение "Сампдории" и оставила без голов ее лучшего бомбардира Эдера. Кстати, один из мячей забил игрок по фамилии Паганини − хороший знак того, что "Фрозиноне" в этом сезоне сыграет виртуозно.

Символическая сборная:

Все результаты 8-го тура Серии А:

Рома − Эмполи − 3:1

Торино − Милан − 1:1

Болонья − Палермо − 0:1

Наполи − Фиорентина − 2:1

Сассуоло − Лацио − 2:1

Фрозиноне − Сампдория − 2:0

Аталанта − Карпи − 3:0

Верона − Удинезе − 1:1

Дженоа − Кьево − 3:2

Интер − Ювентус − 0:0