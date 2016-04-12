Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • Михайлович уволен из «Милана». Неймар выдвинул требования «Барселоне». Дайджест событий дня

Михайлович уволен из «Милана». Неймар выдвинул требования «Барселоне». Дайджест событий дня

Михайлович уволен из «Милана»

Сербский специалист Синиша Михайлович уволен из «Милана». Об этом было объявлено сегодня в официальном твиттере клуба. До конца сезона командой будет руководить Кристиан Брокки, который работал до этого с молодежным составом команды. «Милан» после 32 туров в Серии А занимает шестую строчку в турнирной таблице с 49 очками в своем активе.

Обамеянг, Пато, Дармиан и еще 7 игроков, которые не стали звездами в «Милане»

Канте летом перейдет в «Арсенал»

Опорный полузащитник «Лестера» Нголо Канте близок к переходу в «Арсенал». По словам редактора отдела футбола The Times Хенри Уинтера, 25-летний игрок сборной Франции перейдет в лондонский клуб по окончании текущего сезона. Ранее Канте «сватали» в «Челси» и «Манчестер Сити».

«Ювентус» намерен договориться с «Реалом» по Морате

«Ювентус» не хочет потерять форварда Альваро Морату, которого может выкупить «Реал» за 30 миллионов евро. Сообщается, что генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта предложит «Реалу» 20 миллионов евро за аннуляцию опции обратного выкупа 23-летнего испанца. Напомним, ранее говорилось о планах «сливочных» выкупить Морату за 30 миллионов и перепродать за большую сумму.

Пеллегрини готов поработать в «Зените»

Хесус Мартинес, который является агентом нынешнего наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, заявил, что его клиенту интересно было бы поработать с «Зенитом». «Пеллегрини было бы интересно поработать с «Зенитом», так как он считает, что это один из десяти ведущих клубов Европы. На данном этапе сам проект для мистера Пеллегрини интереснее, чем экономические условия. Тем более, что он считает клуб одним из ведущих в Европе», – рассказал Мартинес.

Неймар хочет увеличения зарплаты в «Барселоне» в пять раз

Нападающий «Барселоны» Неймар готовится свои условия для продления контракта с клубом. Одним из них будет увеличение зарплаты: бразилец хочет зарабатывать в пять раз больше, чем по нынешним условиям. Известно, что зарплата 24-летней звезды каталонского клуба составляет около 9 миллионов евро в год, однако он хочет получать 45 миллионов. Для удовлетворения таких запросов «Барселоне» придется либо найти нового титульного спонсора, либо переподписать контракт с Nike, либо в крайнем случае продать права на переименование «Камп Ноу».

Игроки «Мордовии» не получают зарплату с начала года

Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал, что клуб задолжал своим игрокам зарплату за три месяца, а премиальные выплаты игроки получали последний раз за август прошлого года. «Тяжело говорить на эту тему. Насколько я знаю, пока никто из ребят в суд на клуб не подавал. Надеемся, что «Мордовия» все заплатит. Сейчас мне должны три зарплаты: за январь, февраль и март. Премиальные получили только за август 2015 года», – рассказал Стеванович.

Ракицкий, Исмаили и Степаненко могут перейти в «Лестер»

«Лестер» заинтересован в покупке сразу нескольких игроков «Шахтера». Как сообщает clubcall.com, скауты английского клуба посетили первый матч 1/4 финала Лиги Европы с «Брагой» (2:1). В частности, они наблюдали Ярославом Ракицким, Исмаили и Тарасом Степаненко. В тренерском штабе «Лестера» уверены, что эти футболисты способны усилить команду перед Лигой чемпионов.

Станет ли «Лестер» чемпионом?

Китай планирует к 2050 году стать футбольной сверхдержавой

Федерация футбола Китая опубликовала программу развития футбола в стране, согласно которому к 2020 году этим видом спорта должны заниматься не менее 50 миллионов китайцев. Для этого в стране построят 70 тысяч полей и 20 тысяч тренировочных центров по подготовке футболистов. Главная цель программы – превратить Китай в футбольную сверхдержаву к 2050 году. Китайцы считают, что к этому времени мужские и женские сборные Китая войдут в элиту мирового футбола.

Италия. Серия А Испания. Примера Европа Барселона Милан Арсенал Лестер Зенит Ювентус Реал Мордовия Неймар Мората Альваро Канте Н'Голо Пеллегрини Мануэль Михайлович Синиша
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BoltCX
1460493464
Жалко Мордовию. Вроде волевая команда была.
Ответить
арейская
1460507019
Пеллегрини готов поработать в "Зените" ? Ну, ещё бы, такие финансовые условия...
Ответить
Ильгизар И
1460516063
Роналду есть Роналду
Ответить
Hartge
1460823309
А Неймар та ещё тварь)
Ответить
Gothic_Spirit
1460917476
у неймара не треснет?
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+