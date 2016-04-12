Михайлович уволен из «Милана». Неймар выдвинул требования «Барселоне». Дайджест событий дня

Михайлович уволен из «Милана»

Сербский специалист Синиша Михайлович уволен из «Милана». Об этом было объявлено сегодня в официальном твиттере клуба. До конца сезона командой будет руководить Кристиан Брокки, который работал до этого с молодежным составом команды. «Милан» после 32 туров в Серии А занимает шестую строчку в турнирной таблице с 49 очками в своем активе.

Обамеянг, Пато, Дармиан и еще 7 игроков, которые не стали звездами в «Милане»

Канте летом перейдет в «Арсенал»

Опорный полузащитник «Лестера» Нголо Канте близок к переходу в «Арсенал». По словам редактора отдела футбола The Times Хенри Уинтера, 25-летний игрок сборной Франции перейдет в лондонский клуб по окончании текущего сезона. Ранее Канте «сватали» в «Челси» и «Манчестер Сити».

«Ювентус» намерен договориться с «Реалом» по Морате

«Ювентус» не хочет потерять форварда Альваро Морату, которого может выкупить «Реал» за 30 миллионов евро. Сообщается, что генеральный директор туринского клуба Беппе Маротта предложит «Реалу» 20 миллионов евро за аннуляцию опции обратного выкупа 23-летнего испанца. Напомним, ранее говорилось о планах «сливочных» выкупить Морату за 30 миллионов и перепродать за большую сумму.

Пеллегрини готов поработать в «Зените»

Хесус Мартинес, который является агентом нынешнего наставника «Манчестер Сити» Мануэля Пеллегрини, заявил, что его клиенту интересно было бы поработать с «Зенитом». «Пеллегрини было бы интересно поработать с «Зенитом», так как он считает, что это один из десяти ведущих клубов Европы. На данном этапе сам проект для мистера Пеллегрини интереснее, чем экономические условия. Тем более, что он считает клуб одним из ведущих в Европе», – рассказал Мартинес.

Неймар хочет увеличения зарплаты в «Барселоне» в пять раз

Нападающий «Барселоны» Неймар готовится свои условия для продления контракта с клубом. Одним из них будет увеличение зарплаты: бразилец хочет зарабатывать в пять раз больше, чем по нынешним условиям. Известно, что зарплата 24-летней звезды каталонского клуба составляет около 9 миллионов евро в год, однако он хочет получать 45 миллионов. Для удовлетворения таких запросов «Барселоне» придется либо найти нового титульного спонсора, либо переподписать контракт с Nike, либо в крайнем случае продать права на переименование «Камп Ноу».

Игроки «Мордовии» не получают зарплату с начала года

Полузащитник «Мордовии» Далибор Стеванович рассказал, что клуб задолжал своим игрокам зарплату за три месяца, а премиальные выплаты игроки получали последний раз за август прошлого года. «Тяжело говорить на эту тему. Насколько я знаю, пока никто из ребят в суд на клуб не подавал. Надеемся, что «Мордовия» все заплатит. Сейчас мне должны три зарплаты: за январь, февраль и март. Премиальные получили только за август 2015 года», – рассказал Стеванович.

Ракицкий, Исмаили и Степаненко могут перейти в «Лестер»

«Лестер» заинтересован в покупке сразу нескольких игроков «Шахтера». Как сообщает clubcall.com, скауты английского клуба посетили первый матч 1/4 финала Лиги Европы с «Брагой» (2:1). В частности, они наблюдали Ярославом Ракицким, Исмаили и Тарасом Степаненко. В тренерском штабе «Лестера» уверены, что эти футболисты способны усилить команду перед Лигой чемпионов.

Станет ли «Лестер» чемпионом?

Китай планирует к 2050 году стать футбольной сверхдержавой

Федерация футбола Китая опубликовала программу развития футбола в стране, согласно которому к 2020 году этим видом спорта должны заниматься не менее 50 миллионов китайцев. Для этого в стране построят 70 тысяч полей и 20 тысяч тренировочных центров по подготовке футболистов. Главная цель программы – превратить Китай в футбольную сверхдержаву к 2050 году. Китайцы считают, что к этому времени мужские и женские сборные Китая войдут в элиту мирового футбола.