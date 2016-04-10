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    Станет ли «Лестер» чемпионом?


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    10.04.2016 13:10
    Все меньше туров остается до конца английского чемпионата. «Лестер» уверенно лидирует в Премьер-лиге, не подпуская конкурентов. «Бомбардир» проводит последнее исследование и выясняет реальные перспективы «Лестера» в борьбе за титул.

    Календарь

    Соперники «Лестера»: «Сандерленд», «Вест Хэм», «Суонси», «МЮ», «Эвертон», «Челси».

    Задача перед командой Раньери стоит не самая простая. Чтобы обеспечить себе чемпионский титул, «Лестеру» нужно выиграть четыре из оставшихся шести встреч. «Сандерленд» борется за выживание, страдает от скандалов с игроками, но умеет волевым образом добывать очки. Здесь вполне можно ожидать потерю баллов, тем более что «Лестер» не выигрывал у «котов» в гостях с 1999 года. Скорее всего, тоже ждет коллектив и в домашней встрече с «Вест Хэмом». Уж слишком хорошо «молотобойцы» играют с фаворитами в нынешнем сезоне. Сами они еще не упустили шанс на Лигу чемпионов, поэтому находятся сейчас в ситуации «Лестера». Тот момент, когда любая игра приближает к трофею.

    В матчах со «Суонси», «Эвертоном» и «Челси» рискнем спрогнозировать «Лестеру» дежурные три очка. «Лестер» заматерел и может обыграть «лебедей» на классе. «Эвертон» страдает от обидных поражений и нелюбви болельщиков к главному тренеру, а «Челси» уже дает играть молодежи.

    Решающим для «Лестера» станет гостевое противостояние с «Манчестер Юнайтед», которое состоится в 36-м туре. Подопечные ван Гаала сумели обострить битву за титул. Даже в такой встрече им никак не нужно терять очки, но если «Лестер» все-таки победит, то чемпионство покажется уже неизбежным.

    Кондиции

    По календарю все кажется очевидным. Но способен ли сегодняшний «Лестер» оправдать ожидания? «Думаю, мы уже обеспечили себе попадание в еврокубки. Продолжаем бороться за Лигу чемпионов», – сообщает о текущих задачах Клаудио Раньери. Прямо сейчас мы имеем то, что команда выиграла четыре последние встречи с одинаковым счетом 1:0. При этом некоторые победы только по счету кажутся натужными. К примеру, в матче с «Саутгемптоном» коллектив Раньери полностью доминировал над оппонентами, которых от разгрома спасла только игра голкипера Фрэйзера Форстера.

    Звездочки «лис» тоже не отстают. Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель в восьми из девяти последних домашних матчей не пропускал голов. Джейми Варди перестал много забивать, но по-прежнему оказывает сильное влияние на игру команды. Рияд Марез улучшил результативность, а главный тренер уже получил приз имени Энцо Беарзота, как лучший итальянский наставник сезона по версии журналистов.

    В его «Лестере» любой футболист может выстрелить и отправить в ворота соперника решающий мяч. Это покажется странным, но от собственных лидеров команда зависит все меньше. Зато без главного тренера всей этой сказки могло просто не быть. Именно мастерство Раньери выйдет на первый план в решающий момент сезона.

    Что там у конкурентов

    Преимущество «Лестера» над идущим вторым «Тоттенхэмом» составляет семь очков. «Арсенал» отстает на десять. Далее в таблице идут два «Манчестера», которым отдадим борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Слишком уж далеко от команд с большими деньгами убежал «Лестер». Попробуем разобрать перспективы двух ближайших преследователей, снова акцентируя внимание на календаре и кондициях.

    В ближайших матчах «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «МЮ», «Сток Сити» и «Вест Бромвичем». Только в случае побед во всех этих играх можно гарантированно утверждать, что в последних четырех турах «шпоры» еще смогут обострить борьбу за титул. Тем более что очковые потери мы прогнозируем «Лестеру» именно в ближайших турах. Затем подопечные Покеттино встретятся с «Челси», «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом». Концовка сезона видится довольно проходной. Тот же «Ньюкасл» с такой игрой должен к окончанию чемпионата окончательно развалиться. В противостоянии с «Лестером» «Тоттенхэму» стоит надеяться только на осечки соперника, не забывая при этом о собственных очках.

    У «Арсенала» самый легкий календарь по сравнению с главными конкурентами. Единственной встречей, которая должна вызывать опасение у поклонников клуба, является матч с «Манчестер Сити». Но игра 37-го тура пройдет в тот момент, когда перспективы клуба в борьбе за титул будут ясны уже окончательно. Перед этим команде Венгера нужно обыграть «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич», «Сандерленд» и «Норвич». В победе над мертвой «Астон Виллой» в последнем туре Премьер-лиги вряд ли кто-нибудь сомневается. Даже имея огромное отставание от «Лестера», «Арсенал» все еще продолжает выглядеть теневым фаворитом гонки за титул.

    Наш прогноз

    Думается, что очковое преимущество все-таки позволит «Лестеру» удержаться на вершине таблицы. Слишком много конкуренты команды потеряли ранее. «Лисы» же решающие встречи проводили на редкость уверенно. Раньери не может быть доволен только двумя поражениями от «Арсенала», оставившими коллектив Венгера в битве за титул. Но вряд ли на длинной дистанции «Арсеналу» удастся побеспокоить «Лестер», испортив тому сказку. Зато обойти «Тоттенхэм» и занять вторую строчку – задача для клуба вполне посильная.

    Каким был мир, когда «Лестер» брал последний трофей

    Сколько очков нужно набрать «Лестеру» и «Ростову», чтобы стать чемпионами

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +10

      jigas87 17 апреля 2016, 00:10

      если прочитать весь обзац

      0
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      Рейтинг: +10

      jigas87 17 апреля 2016, 00:10

      Зато обойти «Тоттенхэм» и занять вторую строчку – задача для клуба вполне посильная. - фраза вообщене о чем

      0
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 16 апреля 2016, 16:34

      даже нет никаких сомнений!!!лисы выдали убойный и лучший сезон за свое существование,творят историю,да еще и какую)))полностью заслужили золотые медали АПЛ в этом году!!!

      1
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 12 апреля 2016, 13:08

      Будет отличный исход, если станут чемпионами))) Всегда приятно поболеть за слабые команды, которые выигрывают титулы, и речь даже не о Лестере, а вообще о любом другом клубе-выскочке! В топ 5 чемпионатах кто заслужил тот и выигрывает! Поэтому матчи на поле интереснее кабинетных......

      2
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      Рейтинг: +421

      LMI 10 апреля 2016, 20:33

      Да станет - успокойтесь. С таким отстойным чемпионатом как этот - станет. Только вот радости от этого только глупым, да этим калифам на час. В следующем сезоне их размажут в группе ЛЧ, они принесут минусы Англии в рейтинге, и сваляться к своей середине в таблице АПЛ. Вот и вся радость от того, что все остальные как сговорившись в этом сезоне обос...лись

      -3
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      Рейтинг: -46

      kurskih > LMI 11 апреля 2016, 13:13

      В ЛЧ Лестер уже попал, независимо будет он чемпионом или нет ;)

      0
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      ...
      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > LMI 16 апреля 2016, 16:35

      ну ты и пустой)

      0
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      Рейтинг: +22

      armbarm 10 апреля 2016, 18:04

      В последних пяти матчах Лестер заберёт 9 очков и уверенно станет чемпионом.

      2
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      Рейтинг: +33

      Патриот Донбасса 10 апреля 2016, 17:07

      сегодня Лестер станет чемпионом!!!

      0
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      Рейтинг: +9

      coprex 10 апреля 2016, 15:53

      Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru

      -1
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      Рейтинг: +19

      romario7777 10 апреля 2016, 15:15

      Станет ,а дальше что?

      0
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 > romario7777 11 апреля 2016, 11:52

      Главное станет,а дальше будет дальше,,,,,,,,,

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      Рейтинг: -46

      kurskih 10 апреля 2016, 14:03

      Молодец Раньери, круто прокачал Лестер!

      2
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic > kurskih 16 апреля 2016, 16:36

      началось все с Найджела Пирсона,Раньери доработал!)

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