Станет ли «Лестер» чемпионом?

Календарь

Соперники «Лестера»: «Сандерленд», «Вест Хэм», «Суонси», «МЮ», «Эвертон», «Челси».

Задача перед командой Раньери стоит не самая простая. Чтобы обеспечить себе чемпионский титул, «Лестеру» нужно выиграть четыре из оставшихся шести встреч. «Сандерленд» борется за выживание, страдает от скандалов с игроками, но умеет волевым образом добывать очки. Здесь вполне можно ожидать потерю баллов, тем более что «Лестер» не выигрывал у «котов» в гостях с 1999 года. Скорее всего, тоже ждет коллектив и в домашней встрече с «Вест Хэмом». Уж слишком хорошо «молотобойцы» играют с фаворитами в нынешнем сезоне. Сами они еще не упустили шанс на Лигу чемпионов, поэтому находятся сейчас в ситуации «Лестера». Тот момент, когда любая игра приближает к трофею.

В матчах со «Суонси», «Эвертоном» и «Челси» рискнем спрогнозировать «Лестеру» дежурные три очка. «Лестер» заматерел и может обыграть «лебедей» на классе. «Эвертон» страдает от обидных поражений и нелюбви болельщиков к главному тренеру, а «Челси» уже дает играть молодежи.

Решающим для «Лестера» станет гостевое противостояние с «Манчестер Юнайтед», которое состоится в 36-м туре. Подопечные ван Гаала сумели обострить битву за титул. Даже в такой встрече им никак не нужно терять очки, но если «Лестер» все-таки победит, то чемпионство покажется уже неизбежным.

Кондиции

По календарю все кажется очевидным. Но способен ли сегодняшний «Лестер» оправдать ожидания? «Думаю, мы уже обеспечили себе попадание в еврокубки. Продолжаем бороться за Лигу чемпионов», – сообщает о текущих задачах Клаудио Раньери. Прямо сейчас мы имеем то, что команда выиграла четыре последние встречи с одинаковым счетом 1:0. При этом некоторые победы только по счету кажутся натужными. К примеру, в матче с «Саутгемптоном» коллектив Раньери полностью доминировал над оппонентами, которых от разгрома спасла только игра голкипера Фрэйзера Форстера.

Звездочки «лис» тоже не отстают. Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель в восьми из девяти последних домашних матчей не пропускал голов. Джейми Варди перестал много забивать, но по-прежнему оказывает сильное влияние на игру команды. Рияд Марез улучшил результативность, а главный тренер уже получил приз имени Энцо Беарзота, как лучший итальянский наставник сезона по версии журналистов.

В его «Лестере» любой футболист может выстрелить и отправить в ворота соперника решающий мяч. Это покажется странным, но от собственных лидеров команда зависит все меньше. Зато без главного тренера всей этой сказки могло просто не быть. Именно мастерство Раньери выйдет на первый план в решающий момент сезона.

Что там у конкурентов

Преимущество «Лестера» над идущим вторым «Тоттенхэмом» составляет семь очков. «Арсенал» отстает на десять. Далее в таблице идут два «Манчестера», которым отдадим борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Слишком уж далеко от команд с большими деньгами убежал «Лестер». Попробуем разобрать перспективы двух ближайших преследователей, снова акцентируя внимание на календаре и кондициях.

В ближайших матчах «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «МЮ», «Сток Сити» и «Вест Бромвичем». Только в случае побед во всех этих играх можно гарантированно утверждать, что в последних четырех турах «шпоры» еще смогут обострить борьбу за титул. Тем более что очковые потери мы прогнозируем «Лестеру» именно в ближайших турах. Затем подопечные Покеттино встретятся с «Челси», «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом». Концовка сезона видится довольно проходной. Тот же «Ньюкасл» с такой игрой должен к окончанию чемпионата окончательно развалиться. В противостоянии с «Лестером» «Тоттенхэму» стоит надеяться только на осечки соперника, не забывая при этом о собственных очках.

У «Арсенала» самый легкий календарь по сравнению с главными конкурентами. Единственной встречей, которая должна вызывать опасение у поклонников клуба, является матч с «Манчестер Сити». Но игра 37-го тура пройдет в тот момент, когда перспективы клуба в борьбе за титул будут ясны уже окончательно. Перед этим команде Венгера нужно обыграть «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич», «Сандерленд» и «Норвич». В победе над мертвой «Астон Виллой» в последнем туре Премьер-лиги вряд ли кто-нибудь сомневается. Даже имея огромное отставание от «Лестера», «Арсенал» все еще продолжает выглядеть теневым фаворитом гонки за титул.

Наш прогноз

Думается, что очковое преимущество все-таки позволит «Лестеру» удержаться на вершине таблицы. Слишком много конкуренты команды потеряли ранее. «Лисы» же решающие встречи проводили на редкость уверенно. Раньери не может быть доволен только двумя поражениями от «Арсенала», оставившими коллектив Венгера в битве за титул. Но вряд ли на длинной дистанции «Арсеналу» удастся побеспокоить «Лестер», испортив тому сказку. Зато обойти «Тоттенхэм» и занять вторую строчку – задача для клуба вполне посильная.

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