Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Станет ли «Лестер» чемпионом?

Календарь

Соперники «Лестера»: «Сандерленд», «Вест Хэм», «Суонси», «МЮ», «Эвертон», «Челси».

Задача перед командой Раньери стоит не самая простая. Чтобы обеспечить себе чемпионский титул, «Лестеру» нужно выиграть четыре из оставшихся шести встреч. «Сандерленд» борется за выживание, страдает от скандалов с игроками, но умеет волевым образом добывать очки. Здесь вполне можно ожидать потерю баллов, тем более что «Лестер» не выигрывал у «котов» в гостях с 1999 года. Скорее всего, тоже ждет коллектив и в домашней встрече с «Вест Хэмом». Уж слишком хорошо «молотобойцы» играют с фаворитами в нынешнем сезоне. Сами они еще не упустили шанс на Лигу чемпионов, поэтому находятся сейчас в ситуации «Лестера». Тот момент, когда любая игра приближает к трофею.

В матчах со «Суонси», «Эвертоном» и «Челси» рискнем спрогнозировать «Лестеру» дежурные три очка. «Лестер» заматерел и может обыграть «лебедей» на классе. «Эвертон» страдает от обидных поражений и нелюбви болельщиков к главному тренеру, а «Челси» уже дает играть молодежи.

Решающим для «Лестера» станет гостевое противостояние с «Манчестер Юнайтед», которое состоится в 36-м туре. Подопечные ван Гаала сумели обострить битву за титул. Даже в такой встрече им никак не нужно терять очки, но если «Лестер» все-таки победит, то чемпионство покажется уже неизбежным.

Кондиции

По календарю все кажется очевидным. Но способен ли сегодняшний «Лестер» оправдать ожидания? «Думаю, мы уже обеспечили себе попадание в еврокубки. Продолжаем бороться за Лигу чемпионов», – сообщает о текущих задачах Клаудио Раньери. Прямо сейчас мы имеем то, что команда выиграла четыре последние встречи с одинаковым счетом 1:0. При этом некоторые победы только по счету кажутся натужными. К примеру, в матче с «Саутгемптоном» коллектив Раньери полностью доминировал над оппонентами, которых от разгрома спасла только игра голкипера Фрэйзера Форстера.

Звездочки «лис» тоже не отстают. Вратарь «Лестера» Каспер Шмейхель в восьми из девяти последних домашних матчей не пропускал голов. Джейми Варди перестал много забивать, но по-прежнему оказывает сильное влияние на игру команды. Рияд Марез улучшил результативность, а главный тренер уже получил приз имени Энцо Беарзота, как лучший итальянский наставник сезона по версии журналистов.

В его «Лестере» любой футболист может выстрелить и отправить в ворота соперника решающий мяч. Это покажется странным, но от собственных лидеров команда зависит все меньше. Зато без главного тренера всей этой сказки могло просто не быть. Именно мастерство Раньери выйдет на первый план в решающий момент сезона.

Что там у конкурентов

Преимущество «Лестера» над идущим вторым «Тоттенхэмом» составляет семь очков. «Арсенал» отстает на десять. Далее в таблице идут два «Манчестера», которым отдадим борьбу за попадание в Лигу чемпионов. Слишком уж далеко от команд с большими деньгами убежал «Лестер». Попробуем разобрать перспективы двух ближайших преследователей, снова акцентируя внимание на календаре и кондициях.

В ближайших матчах «Тоттенхэму» предстоит сыграть с «МЮ», «Сток Сити» и «Вест Бромвичем». Только в случае побед во всех этих играх можно гарантированно утверждать, что в последних четырех турах «шпоры» еще смогут обострить борьбу за титул. Тем более что очковые потери мы прогнозируем «Лестеру» именно в ближайших турах. Затем подопечные Покеттино встретятся с «Челси», «Саутгемптоном» и «Ньюкаслом». Концовка сезона видится довольно проходной. Тот же «Ньюкасл» с такой игрой должен к окончанию чемпионата окончательно развалиться. В противостоянии с «Лестером» «Тоттенхэму» стоит надеяться только на осечки соперника, не забывая при этом о собственных очках.

У «Арсенала» самый легкий календарь по сравнению с главными конкурентами. Единственной встречей, которая должна вызывать опасение у поклонников клуба, является матч с «Манчестер Сити». Но игра 37-го тура пройдет в тот момент, когда перспективы клуба в борьбе за титул будут ясны уже окончательно. Перед этим команде Венгера нужно обыграть «Кристал Пэлас», «Вест Бромвич», «Сандерленд» и «Норвич». В победе над мертвой «Астон Виллой» в последнем туре Премьер-лиги вряд ли кто-нибудь сомневается. Даже имея огромное отставание от «Лестера», «Арсенал» все еще продолжает выглядеть теневым фаворитом гонки за титул.

Наш прогноз

Думается, что очковое преимущество все-таки позволит «Лестеру» удержаться на вершине таблицы. Слишком много конкуренты команды потеряли ранее. «Лисы» же решающие встречи проводили на редкость уверенно. Раньери не может быть доволен только двумя поражениями от «Арсенала», оставившими коллектив Венгера в битве за титул. Но вряд ли на длинной дистанции «Арсеналу» удастся побеспокоить «Лестер», испортив тому сказку. Зато обойти «Тоттенхэм» и занять вторую строчку – задача для клуба вполне посильная.

Каким был мир, когда «Лестер» брал последний трофей

Сколько очков нужно набрать «Лестеру» и «Ростову», чтобы стать чемпионами

Англия. Премьер-лига Англия Лестер Тоттенхэм Арсенал Шмейхель Каспер Варди Джейми Марез Рияд Раньери Клаудио
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kurskih
1460286221
Молодец Раньери, круто прокачал Лестер!
Ответить
romario7777
1460290510
Станет ,а дальше что?
Ответить
coprex
1460292830
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
Ответить
Патриот Донбасса
1460297224
сегодня Лестер станет чемпионом!!!
Ответить
armbarm
1460300665
В последних пяти матчах Лестер заберёт 9 очков и уверенно станет чемпионом.
Ответить
LMI
1460309591
Да станет - успокойтесь. С таким отстойным чемпионатом как этот - станет. Только вот радости от этого только глупым, да этим калифам на час. В следующем сезоне их размажут в группе ЛЧ, они принесут минусы Англии в рейтинге, и сваляться к своей середине в таблице АПЛ. Вот и вся радость от того, что все остальные как сговорившись в этом сезоне обос...лись
Ответить
diadushka
1460455731
Будет отличный исход, если станут чемпионами))) Всегда приятно поболеть за слабые команды, которые выигрывают титулы, и речь даже не о Лестере, а вообще о любом другом клубе-выскочке! В топ 5 чемпионатах кто заслужил тот и выигрывает! Поэтому матчи на поле интереснее кабинетных......
Ответить
MU-fanatic
1460813665
даже нет никаких сомнений!!!лисы выдали убойный и лучший сезон за свое существование,творят историю,да еще и какую)))полностью заслужили золотые медали АПЛ в этом году!!!
Ответить
jigas87
1460841013
Зато обойти «Тоттенхэм» и занять вторую строчку – задача для клуба вполне посильная. - фраза вообщене о чем
Ответить
jigas87
1460841035
если прочитать весь обзац
Ответить
Главные новости
Фото«Какое спасение»: Лига 1 в восторге от сейва Сафонова за «ПСЖ»
00:59
Экс-арбитр ФИФА оценил поступок Кордобы: «Некрасивый, немужской эпизод»
00:44
Сафонов получил лучшую оценку среди всех игроков «ПСЖ» за матч с «Брестом»
00:39
Лапочкин сообщил об ошибочном решении судьи в матче «Спартак» – «Ростов»
Вчера, 23:53
1
Максименко удивил вопрос журналистов: «Что вы курите, товарищи?»
Вчера, 23:34
1
Аршавин недоволен, что ему не подарили квартиру в Таджикистане: «Где произошел обман?»
Вчера, 23:23
1
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
Вчера, 22:46
5
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
Вчера, 22:31
6
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
Вчера, 22:18
4
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
Вчера, 22:09
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+