«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед», «Бавария» - «Боруссия Д», «Атлетико» - «Реал» и другие суперматчи выходных

<p><em>ЦСКА попробует прервать неудачную серию в играх с «Динамо». В ливерпульском дерби обозначился неожиданный фаворит. «Милан» постарается наконец-то порадовать своих поклонников. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам ближайший футбольный уик-энд.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p><em>2 октября 17:00 Урал – Крылья Советов - 1:1<br /> 3 октября 14:30 Мордовия – Спартак - 0:1<br /> 3 октября 17:00 Зенит – Ростов - 3:0<br /> 3 октября 19:30 Кубань – Анжи - 1:1<br /> 4 октября 13:30 Динамо – ЦСКА - 0:2<br /> 4 октября 16:00 Уфа – Краснодар<br /> 4 октября 16:00 Терек – Рубин<br /> 4 октября 19:00 Локомотив – Амкар</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443770681_Юра.JPG" style="height:480px; width:720px" /></em></p> <p>Вы наверняка помните этот яркий матч второго круга прошлого сезона. ЦСКА и «Динамо» тогда устроили действительно захватывающий спектакль, в котором подопечные Слуцкого потерпели обидное поражение (1:2). Для ЦСКА каждая встреча с «Динамо» превращается в испытание, после которого все начинает идти наперекосяк. Тем интереснее, что армейцы в нынешнем сезоне РФПЛ еще никому не проигрывали. А «Динамо», сменив вектор развития, выглядит на фоне своего соперника не особенно грозно. Быть может, все-таки прервется серия неудач ЦСКА в играх со своими друзьями и одновременно принципиальными конкурентами?</p> <p>Из других встреч отметим противостояние «Зенита» и «Ростова». Вернется ли Юрий Лодыгин в ворота петербургской команды перед вояжем в сборную России? Обязательно стоит глянуть и на «Спартак». Москвичи отправятся в гости к «Мордовии», где всего какие-то две недели назад состоялся самый яркий матч чемпионата. От «Спартака» с его высоким атакующим потенциалом можно смело ожидать нечто подобного.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p><em>3 октября 14:45 Кристал Пэлас – Вест Бромвич - 2:0<br /> 3 октября 17:00 Сандерленд – Вест Хэм - 2:2<br /> 3 октября 17:00 Астон Вилла – Сток Сити - 0:1<br /> 3 октября 17:00 Борнмут – Уотфорд - 1:1<br /> 3 октября 17:00 Манчестер Сити – Ньюкасл - 6:1<br /> 3 октября 17:00 Норвич – Лестер - 1:2<br /> 3 октября 19:30 Челси – Саутгемптон - 1:3<br /> 4 октября 15:30 Эвертон – Ливерпуль<br /> 4 октября 18:00 Суонси – Тоттенхэм<br /> 4 октября 18:00 Арсенал – Манчестер Юнайтед</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443730230_Лукаку.jpg" style="height:520px; width:720px" /></em></p> <p>Лондон плакал всю неделю. «Арсенал» и «Челси» синхронно проиграли свои матчи в Лиге чемпионов, тогда как оба клуба из «Манчестера» добились важнейших побед. В ближайшие выходные «Арсеналу» предстоит показать «Манчестер Юнайтед», что в Англии все еще много реально сильных клубов. Венгер связывает основные надежды с Алексисом Санчесом, набравшим впечатляющую форму. В «Юнайтед» верят в устроившего настоящую феерию Хуана Мату. Он и голевые пасы пятками отдает, и сам забивает, и Марсьялю тем самым освоиться помогает. А ведь еще летом Мате прогнозировали скорый уход из клуба!</p> <p>Но взоры гурманов английского футбола в эти выходные будут прикованы не только к «Манчестер Юнайтед». В воскресенье состоится ливерпульское дерби! Команда-камбэк «Эвертон» встретится с «Ливерпулем», пытающимся найди себя и свое настоящее лицо. А как это сделать, если у тебя в лазарете сразу четыре основных игрока? Брендан Роджерс обязан знать и нести за это ответственность, иначе его перспективам в клубе скоро действительно придет конец. «Ливерпуль» сейчас не блещет и вряд ли стоит ждать от него чудес. А вот «Эвертон», что для многих неожиданно, подходит к этой игре в ранге фаворита.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Германия</strong></span></p> <p><em>2 октября 21:30 Дармштадт – Майнц - 2:3<br /> 3 октября 16:30 Боруссия М – Вольфсбург - 2:0<br /> 3 октября 16:30 Ганновер – Вердер - 1:0<br /> 3 октября 16:30 Герта – Гамбург - 3:0<br /> 3 октября 16:30 Хоффенхайм – Штутгарт - 2:2<br /> 3 октября 16:30 Ингольштадт – Айнтрахт - 2:0<br /> 4 октября 16:30 Шальке – Кельн<br /> 4 октября 18:30 Бавария – Боруссия Д<br /> 4 октября 18:30 Байер – Аугсбург</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443730192_Драк.jpg" style="height:447px; width:720px" /></em></p> <p>Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки вряд ли будет спокойно спать перед матчем против «Баварии». Польский форвард Роберт Левандовски набрал прекрасную форму, неизменно забивая в каждой из последних игр не меньше двух-трех мячей. Его силу уже испытал на себе «Вольфсбург», пострадало от Роберта загребское «Динамо». Теперь пришла очередь «шмелей», в составе которых, правда, есть свой забивной нападающий. В каждом из семи матчей Бундеслиги Пьер-Эмерик Обамеянг огорчал соперников голами! Но не будем делать из этой встречи лишь какую-то дуэль нападающих. Команды наконец-то подходят к принципиальной дуэли в роли соседей на вершине турнирной таблицы, что добавляет матчу много дополнительных интриг.</p> <p>За день до этого гладбахская «Боруссия» сыграет с «Вольфсбургом». Вот они – соперники манчестерских команд, уступившие клубам из Англии в Лиге чемпионов. «Боруссия» возила «Манчестер Сити» 65 минут, но в концовке пропустила дважды. «Вольфсбург» тоже пытался подавить «Юнайтед», однако команде банально не хватило сил и везения. Интересно, что же покажут эти команды в очной дуэли. Менхенгладбах поднимается с колен, а «волки» пока выглядят довольно странно и нестабильно.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p><em>2 октября 21:30 Сельта – Хетафе - 0:0<br /> 3 октября 17:00 Севилья – Барселона - 2:1<br /> 3 октября 19:15 Гранада – Депортиво - 1:1<br /> 3 октября 21:30 Эспаньол – Спортинг Х - 1:2<br /> 3 октября 23:00 Лас-Пальмас – Эйбар - 0:2<br /> 3 октября 23:05 Малага – Реал Сосьедад - 3:1<br /> 4 октября 13:00 Райо Вальекано – Бетис<br /> 4 октября 17:00 Атлетик – Валенсия<br /> 4 октября 19:15 Леванте – Вильярреал<br /> 4 октября 21:30 Атлетико – Реал</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443730170_Суар.jpg" style="height:480px; width:720px" /></em></p> <p>Мадридский «Атлетико» сыграет в эти выходные против «Реала». Столь громкая вывеска достойна финалов Лиги чемпионов и всевозможных кубковых турниров, но прямо сейчас это обычная встреча команд Примеры. Антуан Гризманн наконец-то сможет показать, что в «Реале» собраны далеко не все футбольные таланты испанского чемпионата. Но если французский талант в нынешнем сезоне тащит «Атлетико» в одиночку, то у «Реала» имеются и Бэйл, и Бензема, и Роналду! Звезд и ярких личностей на поле выйдет много, но мы призываем ждать от них еще и яркой игры в футбол.</p> <p>В другом заслуживающем внимания матче сойдутся «Севилья» и каталонская «Барселона». «Барсу» одолела настоящая череда травм. Вылетел Лионель Месси, возвращения которого ждут лишь через два месяца. Сломался Андреас Иньеста. Подопечные Луиса Энрике могут предложить козыри лишь в лице грустного Неймара и Луиса Суареса, принесшего команде победу в матче с «Байером». У «Севильи» на все это есть ответ в лице разыгравшегося Евгения Коноплянки. Повторения яркого матча за Суперкубок Европы ждать не стоит, но битва все равно ожидается знатная!</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p><em>3 октября 19:00 Карпи – Торино - 2:1<br /> 3 октября 21:45 Кьево – Верона - 1:1<br /> 4 октября 13:30 Эмполи – Сассуоло<br /> 4 октября 16:00 Палермо – Рома<br /> 4 октября 16:00 Сампдория – Интер<br /> 4 октября 16:00 Удинезе – Дженоа<br /> 4 октября 19:00 Ювентус – Болонья<br /> 4 октября 19:00 Лацио – Фрозиноне<br /> 4 октября 21:45 Милан – Наполи<br /> 4 октября 21:45 Фиорентина – Аталанта</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443730081_Зин.jpg" style="height:454px; width:720px" /></em></p> <p>«Милан» продолжает разочаровывать своих поклонников. Синиша Михайлович все больше напоминает Филиппо Индзаги, который не радовал болельщиков весь прошлый сезон. «Наполи» - оппонент команды в ближайшем туре – летом тоже сменил главного тренера. Однако пришедший из «Эмполи» Маурицио Сарри себя в этой команде явно нашел. В отличие от Михайловича. При нем «Милан» заиграл ярче, но от этого совершенно не стало спокойнее за результат. Если «Милан» и побеждает, его фанатам все равно требуется немалая доля успокоительного. О титуле и возвращении в Лигу чемпионов можно забывать, но в ближайшем матче об успехе и хорошем футболе помечтать точно стоит!</p> <p>«Интеру» о чемпионстве тоже думать еще рано. Неделю назад «Фиорентина» камня на камне не оставила от команды, так резво стартовавшей в Серии А. Получил травму Йоветич, Миранда схлопотал дисквалификацию. А на носу дуэль с «Сампдорией»! Подопечные Вальтера Дзенги неожиданно уступили «Аталанте» в предыдущем туре, поэтому в ближайшем матче будут предельно настроены на успех. В другом интересном матче как раз и сойдутся вышеупомянутые «Фиорентина» и «Аталанта». «Фиалки» в нынешнем сезоне нацелились на многое, потому и наблюдать за ними становится приятно.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Франция</strong></span></p> <p><em>2 октября 21:30 Лилль – Монпелье - 2:0<br /> 3 октября 18:30 Лион – Реймс - 1:0<br /> 3 октября 21:00 Анжер – Бастия - 1:0<br /> 3 октября 21:00 Труа – Генгам - 0:1<br /> 3 октября 21:00 Аяччо – Тулуза - 2:2<br /> 3 октября 21:00 Ницца – Нант (перенесен)<br /> 4 октября 15:00 Монако – Ренн<br /> 4 октября 18:00 Лорьян – Бордо<br /> 4 октября 18:00 Кан – Сент-Этьен<br /> 4 октября 22:00 ПСЖ – Марсель</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443730051_Кавани.jpg" style="height:479px; width:720px" /></em></p> <p>«ПСЖ» сойдется с «Марселем» в главном матче французского уик-энда. Свою силу парижская команда показала в матче Лиги чемпионов, уверенно обыграв донецкий «Шахтер». Матч с «Марселем» обещает быть для «ПСЖ» не менее значимым. Но одержать победу в этой игре будет значительно сложнее. Сменив главного тренера, «Марсель» пока чередует успешные матчи с провальными. «Мичел» лепит тесто из своих парней, пытаясь сделать из «Марселя» команду топ-уровня. Игра против «ПСЖ» - проверка, где марсельские футболисты настроены зажечь на полную катушку. Из других матчей девятого тура стоит выделить матчи «Лион» - «Реймс» и «Ницца» - «Нант». От этих встреч ждем множества забитых голов.</p>