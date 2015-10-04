Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Статьи
  • «Арсенал» - «Манчестер Юнайтед», «Бавария» - «Боруссия Д», «Атлетико» - «Реал» и другие суперматчи выходных

«Арсенал» - «Манчестер Юнайтед», «Бавария» - «Боруссия Д», «Атлетико» - «Реал» и другие суперматчи выходных

<p><em>ЦСКА попробует прервать неудачную серию в играх с «Динамо». В ливерпульском дерби обозначился неожиданный фаворит. «Милан» постарается наконец-то порадовать своих поклонников. «Бомбардир» рассказывает о том, что интересного подарит нам ближайший футбольный уик-энд.</em></p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Россия</strong></span></p> <p><em>2 октября 17:00 Урал – Крылья Советов - 1:1<br /> 3 октября 14:30 Мордовия – Спартак - 0:1<br /> 3 октября 17:00 Зенит – Ростов - 3:0<br /> 3 октября 19:30 Кубань – Анжи - 1:1<br /> 4 октября 13:30 Динамо – ЦСКА - 0:2<br /> 4 октября 16:00 Уфа – Краснодар<br /> 4 октября 16:00 Терек – Рубин<br /> 4 октября 19:00 Локомотив – Амкар</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443770681_Юра.JPG" style="height:480px; width:720px" /></em></p> <p>Вы наверняка помните этот яркий матч второго круга прошлого сезона. ЦСКА  и «Динамо» тогда устроили действительно захватывающий спектакль, в котором подопечные Слуцкого потерпели обидное поражение (1:2). Для ЦСКА каждая встреча с «Динамо» превращается в испытание, после которого все начинает идти наперекосяк. Тем интереснее, что армейцы в нынешнем сезоне РФПЛ еще никому не проигрывали. А «Динамо», сменив вектор развития, выглядит на фоне своего соперника не особенно грозно. Быть может, все-таки прервется серия неудач ЦСКА в играх со своими друзьями и одновременно принципиальными конкурентами?</p> <p>Из других встреч отметим противостояние «Зенита» и «Ростова». Вернется ли Юрий Лодыгин в ворота петербургской команды перед вояжем в сборную России? Обязательно стоит глянуть и на «Спартак». Москвичи отправятся в гости к «Мордовии», где всего какие-то две недели назад состоялся самый яркий матч чемпионата. От «Спартака» с его высоким атакующим потенциалом можно смело ожидать нечто подобного.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Англия</strong></span></p> <p><em>3 октября 14:45 Кристал Пэлас – Вест Бромвич - 2:0<br /> 3 октября 17:00 Сандерленд – Вест Хэм - 2:2<br /> 3 октября 17:00 Астон Вилла – Сток Сити - 0:1<br /> 3 октября 17:00 Борнмут – Уотфорд - 1:1<br /> 3 октября 17:00 Манчестер Сити – Ньюкасл - 6:1<br /> 3 октября 17:00 Норвич – Лестер - 1:2<br /> 3 октября 19:30 Челси – Саутгемптон - 1:3<br /> 4 октября 15:30 Эвертон – Ливерпуль<br /> 4 октября 18:00 Суонси – Тоттенхэм<br /> 4 октября 18:00 Арсенал – Манчестер Юнайтед</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443730230_Лукаку.jpg" style="height:520px; width:720px" /></em></p> <p>Лондон плакал всю неделю. «Арсенал» и «Челси» синхронно проиграли свои матчи в Лиге чемпионов, тогда как оба клуба из «Манчестера» добились важнейших побед. В ближайшие выходные «Арсеналу» предстоит показать «Манчестер Юнайтед», что в Англии все еще много реально сильных клубов. Венгер связывает основные надежды с Алексисом Санчесом, набравшим впечатляющую форму. В «Юнайтед» верят в устроившего настоящую феерию Хуана Мату. Он и голевые пасы пятками отдает, и сам забивает, и Марсьялю тем самым освоиться помогает. А ведь еще летом Мате прогнозировали скорый уход из клуба!</p> <p>Но взоры гурманов английского футбола в эти выходные будут прикованы не только к «Манчестер Юнайтед». В воскресенье состоится ливерпульское дерби! Команда-камбэк «Эвертон» встретится с «Ливерпулем», пытающимся найди себя и свое настоящее лицо. А как это сделать, если у тебя в лазарете сразу четыре основных игрока? Брендан Роджерс обязан знать и нести за это ответственность, иначе его перспективам в клубе скоро действительно придет конец. «Ливерпуль» сейчас не блещет и вряд ли стоит ждать от него чудес. А вот «Эвертон», что для многих неожиданно, подходит к этой игре в ранге фаворита.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Германия</strong></span></p> <p><em>2 октября 21:30 Дармштадт – Майнц - 2:3<br /> 3 октября 16:30 Боруссия М – Вольфсбург - 2:0<br /> 3 октября 16:30 Ганновер – Вердер - 1:0<br /> 3 октября 16:30 Герта – Гамбург - 3:0<br /> 3 октября 16:30 Хоффенхайм – Штутгарт - 2:2<br /> 3 октября 16:30 Ингольштадт – Айнтрахт - 2:0<br /> 4 октября 16:30 Шальке – Кельн<br /> 4 октября 18:30 Бавария – Боруссия Д<br /> 4 октября 18:30 Байер – Аугсбург</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443730192_Драк.jpg" style="height:447px; width:720px" /></em></p> <p>Голкипер дортмундской «Боруссии» Роман Бюрки вряд ли будет спокойно спать перед матчем против «Баварии». Польский форвард Роберт Левандовски набрал прекрасную форму, неизменно забивая в каждой из последних игр не меньше двух-трех мячей.  Его силу уже испытал на себе «Вольфсбург», пострадало от Роберта загребское «Динамо». Теперь пришла очередь «шмелей», в составе которых, правда, есть свой забивной нападающий. В каждом из семи матчей Бундеслиги Пьер-Эмерик Обамеянг огорчал соперников голами! Но не будем делать из этой встречи лишь какую-то дуэль нападающих. Команды наконец-то подходят к принципиальной дуэли в роли соседей на вершине турнирной таблицы, что добавляет матчу много дополнительных интриг.</p> <p>За день до этого гладбахская «Боруссия» сыграет с «Вольфсбургом». Вот они – соперники манчестерских команд, уступившие клубам из Англии в Лиге чемпионов. «Боруссия» возила «Манчестер Сити» 65 минут, но в концовке пропустила дважды. «Вольфсбург» тоже пытался подавить «Юнайтед», однако команде банально не хватило сил и везения. Интересно, что же покажут эти команды в очной дуэли. Менхенгладбах поднимается с колен, а «волки» пока выглядят довольно странно и нестабильно.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Испания</strong></span></p> <p><em>2 октября 21:30 Сельта – Хетафе - 0:0<br /> 3 октября 17:00 Севилья – Барселона - 2:1<br /> 3 октября 19:15 Гранада – Депортиво - 1:1<br /> 3 октября 21:30 Эспаньол – Спортинг Х - 1:2<br /> 3 октября 23:00 Лас-Пальмас – Эйбар - 0:2<br /> 3 октября 23:05 Малага – Реал Сосьедад - 3:1<br /> 4 октября 13:00 Райо Вальекано – Бетис<br /> 4 октября 17:00 Атлетик – Валенсия<br /> 4 октября 19:15 Леванте – Вильярреал<br /> 4 октября 21:30 Атлетико – Реал</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443730170_Суар.jpg" style="height:480px; width:720px" /></em></p> <p>Мадридский «Атлетико» сыграет в эти выходные против «Реала». Столь громкая вывеска достойна финалов Лиги чемпионов и всевозможных кубковых турниров, но прямо сейчас это обычная встреча команд Примеры. Антуан Гризманн наконец-то сможет показать, что в «Реале» собраны далеко не все футбольные таланты испанского чемпионата. Но если французский талант в нынешнем сезоне тащит «Атлетико» в одиночку, то у «Реала» имеются и Бэйл, и Бензема, и Роналду! Звезд и ярких личностей на поле выйдет много, но мы призываем ждать от них еще и яркой игры в футбол.</p> <p>В другом заслуживающем внимания матче сойдутся «Севилья» и каталонская «Барселона». «Барсу» одолела настоящая череда травм. Вылетел Лионель Месси, возвращения которого ждут лишь через два месяца. Сломался Андреас Иньеста. Подопечные Луиса Энрике могут предложить козыри лишь в лице грустного Неймара и Луиса Суареса, принесшего команде победу в матче с «Байером».  У «Севильи» на все это есть ответ в лице разыгравшегося Евгения Коноплянки. Повторения яркого матча за Суперкубок Европы ждать не стоит, но битва все равно ожидается знатная!</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Италия</strong></span></p> <p><em>3 октября 19:00 Карпи – Торино - 2:1<br /> 3 октября 21:45 Кьево – Верона - 1:1<br /> 4 октября 13:30 Эмполи – Сассуоло<br /> 4 октября 16:00 Палермо – Рома<br /> 4 октября 16:00 Сампдория – Интер<br /> 4 октября 16:00 Удинезе – Дженоа<br /> 4 октября 19:00 Ювентус – Болонья<br /> 4 октября 19:00 Лацио – Фрозиноне<br /> 4 октября 21:45 Милан – Наполи<br /> 4 октября 21:45 Фиорентина – Аталанта</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443730081_Зин.jpg" style="height:454px; width:720px" /></em></p> <p>«Милан» продолжает разочаровывать своих поклонников. Синиша Михайлович все больше напоминает Филиппо Индзаги, который не радовал болельщиков весь прошлый сезон. «Наполи» - оппонент команды в ближайшем туре – летом тоже сменил главного тренера. Однако пришедший из «Эмполи» Маурицио Сарри себя в этой команде явно нашел. В отличие от  Михайловича. При нем «Милан» заиграл ярче, но от этого совершенно не стало спокойнее за результат. Если «Милан» и побеждает, его фанатам все равно требуется немалая доля успокоительного.  О титуле и возвращении в Лигу чемпионов можно забывать, но в ближайшем матче об успехе и хорошем футболе помечтать точно стоит!</p> <p>«Интеру» о чемпионстве тоже думать еще рано. Неделю назад «Фиорентина» камня на камне не оставила от команды, так резво стартовавшей в Серии А. Получил травму Йоветич, Миранда схлопотал дисквалификацию. А на носу дуэль с «Сампдорией»! Подопечные Вальтера Дзенги неожиданно уступили «Аталанте» в предыдущем туре, поэтому в ближайшем матче будут предельно настроены на успех. В другом интересном матче как раз и сойдутся вышеупомянутые «Фиорентина» и «Аталанта». «Фиалки» в нынешнем сезоне нацелились на многое, потому и наблюдать за ними становится приятно.</p> <p><span style="color:#FF8C00"><strong>Франция</strong></span></p> <p><em>2 октября 21:30 Лилль – Монпелье - 2:0<br /> 3 октября 18:30 Лион – Реймс - 1:0<br /> 3 октября 21:00 Анжер – Бастия - 1:0<br /> 3 октября 21:00 Труа – Генгам - 0:1<br /> 3 октября 21:00 Аяччо – Тулуза - 2:2<br /> 3 октября 21:00 Ницца – Нант (перенесен)<br /> 4 октября 15:00 Монако – Ренн<br /> 4 октября 18:00 Лорьян – Бордо<br /> 4 октября 18:00 Кан – Сент-Этьен<br /> 4 октября 22:00 ПСЖ – Марсель</em></p> <p><em><img alt="" src="/images/upload/1443730051_Кавани.jpg" style="height:479px; width:720px" /></em></p> <p>«ПСЖ» сойдется с «Марселем» в главном матче французского уик-энда. Свою силу парижская команда показала в матче Лиги чемпионов, уверенно обыграв донецкий «Шахтер». Матч с «Марселем» обещает быть для «ПСЖ» не менее значимым. Но одержать победу в этой игре будет значительно сложнее. Сменив главного тренера, «Марсель» пока чередует успешные матчи с провальными. «Мичел» лепит тесто из своих парней, пытаясь сделать из «Марселя» команду топ-уровня. Игра против «ПСЖ» - проверка,  где марсельские футболисты настроены зажечь на полную катушку. Из других матчей девятого тура стоит выделить матчи «Лион» - «Реймс» и «Ницца» - «Нант». От этих встреч ждем множества забитых голов.</p>

Германия. Бундеслига Германия Боруссия Д ЦСКА Реал Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану Мата Хуан Левандовски Роберт Обамеянг Пьер-Эмерик Бюрки Роман Гризманн Антуан Марсьяль Антони Лодыгин Юрий Михайлович Синиша Роджерс Брендан Сарри Маурицио
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
sir_Alex
1443951790
Удачи и победы динамикам!
Ответить
antoha spartak
1443955609
Дырка в воротах у ЦСКА пропустит сегодня
Ответить
DemSerg
1443962118
Утрись, Антоша. Красно-синий самый сильный!
Ответить
Главные новости
Футболисты «Акрона» плакали после ничьей с «Краснодаром»
22:46
«Это просто ужас»: легенда «Спартака» раскритиковал поступок Кордобы
22:31
3
«Хорошо, что сравняли»: Мусаев прокомментировал ничью «Краснодара» с «Акроном»
22:18
2
Видео«Русский рай»: фанаты «Галатасарая» вывесили баннер в честь Батракова
22:09
Результативная передача Батракова принесла «Галатасараю» победу над «Коджаэлиспором»
21:58
1
ВидеоКордоба картинно упал в матче с «Акроном»
21:41
7
РПЛ. «Краснодар» спас очко в домашнем матче с «Акроном» (1:1)
21:33
57
Максименко поговоркой отреагировал на оскорбительные кричалки Лещука и Лунева про «Спартак»
21:23
5
Директор «Спартака» дал информацию о новом контракте Барко
20:57
2
АПЛ. «Манчестер Сити» в меньшинстве победил «МЮ» (1:0) благодаря Холанду
20:26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+