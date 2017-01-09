Исчадие Адем. Почему «Спартаку» нужно бояться прихода Льяича

1991 год. Югославию раздирают междоусобные войны, а давно намечавшийся распад страны переходит в активную фазу. В городке Нови-Пазар, находящемся неподалеку от одной из самых горячих точек страны – Косово, рождается мальчик, которого в будущем окрестят «партизанским Кака». О детстве Адема Льяича известно не очень много, однако можно предположить, что оно выдалось сложным. Тем радостнее, что Адем вместе со многими другими сербскими футболистами, родившимися в начале 90-х, сумели довольно громко заявить о себе в Европе.

Правда, Льяич даст громадную фору им всем по части умения вляпываться в нелицеприятные истории. Но об этом чуть позже. Пока же Адем начинает заниматься футболом в Нови-Пазарской «Йошанице» и молниеносно обращает на себя внимание селекционеров «Партизана». Чем Адем превосходил своих партнеров по команде? Тут все просто. Льяич был не по годам быстр, обладал прекрасной техникой и культурой паса, а также здорово исполнял стандарты. Словом, «Партизан» брал в свои ряды игрока, который умел на поле почти все.

Неудивительно, что Льяич провел всего один сезон за взрослый состав «Партизана», а затем подался в Европу. Адем получил прозвище «Партизанский Кака» и привлек к себе внимание селекционеров европейских топ-клубов блестящей игрой за молодежную сборную Сербии. Хавбек мог покинуть Белград еще раньше, однако препятствием для его перехода в «Манчестер Юнайтед» стал запрет от ФФА подписывать контракт с несовершеннолетними иностранными футболистами.

«Я с нетерпением жду того момента, когда стану частью «Манчестер Юнайтед». Я провел неделю тренировок с первой командой «МЮ», и, должен признаться, я просто в восторге. Тренироваться рядом с великими игроками калибра Скоулза и Видича – это невероятное ощущение». Адем морально уже был готов выйти на газон «Олд Траффорд» в статусе игрока «красных дьяволов». Они вместе с нынешним «армейцем» Зораном Тошичем взрывали фланги «Партизана» и вместе же собирались зажигать на полях АПЛ.

Зоран все же перебрался в Англию и даже провел несколько матчей за «МЮ», а вот Льяич, даже показав паспорт, в котором ему 18, не смог убедить манчестерский суперклуб приобрести его. «Недостаточно перспективен», – таков был вердикт селекционеров «Юнайтед». Прошедший год многое изменил для Адема, но тот не унывал и через те же 12 месяцев умотал в «Фиорентину».

Поначалу Льяичу было трудновато адаптироваться на Апеннинах, однако через пару лет он стал одним из системообразующих игроков «фиалок». Через те же пару лет Льяич будто сорвался с цепи. В 2012 футболист умудрился стать фигурантом двух резонансных скандалов. Отметим, что Адем преуспел на всех фронтах – как в клубе, так и в сборной. В апреле он получил по лицу от главного тренера «Фиорентины» Делио Росси. Причина – игрок сопроводил свою замену в игре против «Новары» саркастическими аплодисментами в адрес тренера. После этого Адем не унялся и выпалил пару оскорблений в адрес матери Росси, думая, что тренер не понимает по-сербски.

«Аплодисменты и большой палец вверх я еще мог стерпеть, но после того, как он оскорбил мою мать, я не смог сдержать эмоции. Парень думал, что я не понимаю по-сербски, но я тренировал слишком много игроков из этой страны», – рассказывает Росси. Итогом скандала стало увольнение для Делио, штраф и отстранение от последних игр команды в сезоне для Адема. Кроме того, отец серба грозился подать в суд на Росси. «Никто не смеет бить моего сына. Мы шокированы и собираемся отправиться во Флоренцию, чтобы поговорить с адвокатом. Мы намерены выдвинуть обвинения против Делио Росси. Адем не обижал семью тренера. Он сказал: «Отлично, маэстро, действительно хороший ход» и устроил аплодисменты». Впрочем, вскоре папа игрока остыл и не стал переводить дело в юридическую плоскость.

Однако этого Льяичу оказалось мало, и всего через месяц он оказался выведен из состава сборной Сербии. Адем отказался петь гимн страны перед одним из товарищеских матчей. «Не поешь гимн – не играешь за сборную», – вот как прокомментировал отстранение Льяича тогда тренер сборной Сербии Синиша Михайлович. Его не особо волновало то, что Адем является представителем горанцев – народности, не признающей власть Белграда. Соответственно, не петь гимн для Льяича – дело принципа. Адему же в свою очередь было глубоко наплевать на то, что исполнение гимна перед матчами обязательно для всех футболистов сборной Сербии.

Правда, в следующем сезоне Льяич взялся за ум и выдал лучший год в своей карьере. 19 очков по системе «гол плюс пас» – переезд в «Рому» выглядел вполне обоснованным. А вот в Риме Льяич не прижился, порой показывая неплохую игру, но не выдавая феерии, как еще совсем недавно в составе «Фиорентины». Аренда в «Интер» в прошлом году выдалась и вовсе провальной – всего три гола и три передачи в 25 матчах. Спаллетти наотрез отказался оставлять Льяича и сбагрил его в «Торино» к Синише Михайловичу, который уже имел опыт работы с игроком. Пусть и далеко не самый удачный.

И в этом сезоне Льяич действительно хорош: больше него забили только Фальке и Белотти, а его процент точных передач зашкаливает – 87% для атакующего хавбека – прекрасный результат. Никто в команде не пасует точнее, за исключением редко играющих Оби и Лукича. Адем начал встречаться с очередной фотомоделью – сногсшибательной Софи Милошевич, которая по степени своей желанности даст Мартине Карерре семимильную фору. Казалось бы, все прекрасно, и какой смысл Льяичу менять солнечный 10-градусный Турин на Москву, в которой установилась температура на 30 пунктов ниже?

Все просто – Адем снова привел Синишу Михайловича в бешенство – на этот раз нежеланием выкладываться на поле на все 100%. «Льяич – это катастрофа. Сегодня, как и в матче с «Ювентусом» на прошлой неделе, мне абсолютно не понравилась его игра. Если он будет играть в том же ключе, мне лучше вовсе не видеть его. Надеюсь, что он проснется, иначе мы будем использовать на его позиции других игроков», – вот что сказал разъяренный Синиша по окончании блокбастера «Наполи» – «Торино» (5:3). После этого слухи о переходе серба в «Спартак» стали культивироваться с двойной силой, однако Каррере, пожалуй, стоит побыстрее забыть о возможности подписать Льяича.

Массимо, как и его учитель Антонио Конте, ставит во главу угла дисциплину в коллективе. О какой же дисциплине может идти речь в отношении Льяича – не совсем понятно – драке с тренером позавидовал бы и сам Марио Балотелли. Большое количество матчей в этом сезоне РФПЛ клуб Карреры вырвал на зубах и характере, а такое возможно только тогда, когда команда едина. Но о каком единении Льяича с командой может идти речь, когда он единственный отказывается петь гимн своей страны? Вы можете себе представить, чтобы Каррера после матча обвинил Промеса, на замену которому и собираются приобретать Льяича, в том, что он ходит по полю пешком? Вряд ли.

Если кого и приобретать из «Торино», то, к примеру, Яго Фальке, который и забивает больше, и стоит меньше на полтора миллиона (10 против 8,5), и, самое главное – к 25 годам не дрался с тренером и не исключался из состава национальной сборной. Льяич, конечно, хороший футболист, но его человеческие качества явно оставляют желать лучшего. Таким с Каррерой не по пути.