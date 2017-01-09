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  • Исчадие Адем. Почему «Спартаку» нужно бояться прихода Льяича

Исчадие Адем. Почему «Спартаку» нужно бояться прихода Льяича

1991 год. Югославию раздирают междоусобные войны, а давно намечавшийся распад страны переходит в активную фазу. В городке Нови-Пазар, находящемся неподалеку от одной из самых горячих точек страны – Косово, рождается мальчик, которого в будущем окрестят «партизанским Кака». О детстве Адема Льяича известно не очень много, однако можно предположить, что оно выдалось сложным. Тем радостнее, что Адем вместе со многими другими сербскими футболистами, родившимися в начале 90-х, сумели довольно громко заявить о себе в Европе.

Правда, Льяич даст громадную фору им всем по части умения вляпываться в нелицеприятные истории. Но об этом чуть позже. Пока же Адем начинает заниматься футболом в Нови-Пазарской «Йошанице» и молниеносно обращает на себя внимание селекционеров «Партизана». Чем Адем превосходил своих партнеров по команде? Тут все просто. Льяич был не по годам быстр, обладал прекрасной техникой и культурой паса, а также здорово исполнял стандарты. Словом, «Партизан» брал в свои ряды игрока, который умел на поле почти все.

Неудивительно, что Льяич провел всего один сезон за взрослый состав «Партизана», а затем подался в Европу. Адем получил прозвище «Партизанский Кака» и привлек к себе внимание селекционеров европейских топ-клубов блестящей игрой за молодежную сборную Сербии. Хавбек мог покинуть Белград еще раньше, однако препятствием для его перехода в «Манчестер Юнайтед» стал запрет от ФФА подписывать контракт с несовершеннолетними иностранными футболистами.

«Я с нетерпением жду того момента, когда стану частью «Манчестер Юнайтед». Я провел неделю тренировок с первой командой «МЮ», и, должен признаться, я просто в восторге. Тренироваться рядом с великими игроками калибра Скоулза и Видича – это невероятное ощущение». Адем морально уже был готов выйти на газон «Олд Траффорд» в статусе игрока «красных дьяволов». Они вместе с нынешним «армейцем» Зораном Тошичем взрывали фланги «Партизана» и вместе же собирались зажигать на полях АПЛ.

Зоран все же перебрался в Англию и даже провел несколько матчей за «МЮ», а вот Льяич, даже показав паспорт, в котором ему 18, не смог убедить манчестерский суперклуб приобрести его. «Недостаточно перспективен», – таков был вердикт селекционеров «Юнайтед». Прошедший год многое изменил для Адема, но тот не унывал и через те же 12 месяцев умотал в «Фиорентину».

Поначалу Льяичу было трудновато адаптироваться на Апеннинах, однако через пару лет он стал одним из системообразующих игроков «фиалок». Через те же пару лет Льяич будто сорвался с цепи. В 2012 футболист умудрился стать фигурантом двух резонансных скандалов. Отметим, что Адем преуспел на всех фронтах – как в клубе, так и в сборной. В апреле он получил по лицу от главного тренера «Фиорентины» Делио Росси. Причина – игрок сопроводил свою замену в игре против «Новары» саркастическими аплодисментами в адрес тренера. После этого Адем не унялся и выпалил пару оскорблений в адрес матери Росси, думая, что тренер не понимает по-сербски.

«Аплодисменты и большой палец вверх я еще мог стерпеть, но после того, как он оскорбил мою мать, я не смог сдержать эмоции. Парень думал, что я не понимаю по-сербски, но я тренировал слишком много игроков из этой страны», – рассказывает Росси. Итогом скандала стало увольнение для Делио, штраф и отстранение от последних игр команды в сезоне для Адема. Кроме того, отец серба грозился подать в суд на Росси. «Никто не смеет бить моего сына. Мы шокированы и собираемся отправиться во Флоренцию, чтобы поговорить с адвокатом. Мы намерены выдвинуть обвинения против Делио Росси. Адем не обижал семью тренера. Он сказал: «Отлично, маэстро, действительно хороший ход» и устроил аплодисменты». Впрочем, вскоре папа игрока остыл и не стал переводить дело в юридическую плоскость.

Однако этого Льяичу оказалось мало, и всего через месяц он оказался выведен из состава сборной Сербии. Адем отказался петь гимн страны перед одним из товарищеских матчей. «Не поешь гимн – не играешь за сборную», – вот как прокомментировал отстранение Льяича тогда тренер сборной Сербии Синиша Михайлович. Его не особо волновало то, что Адем является представителем горанцев – народности, не признающей власть Белграда. Соответственно, не петь гимн для Льяича – дело принципа. Адему же в свою очередь было глубоко наплевать на то, что исполнение гимна перед матчами обязательно для всех футболистов сборной Сербии.

Правда, в следующем сезоне Льяич взялся за ум и выдал лучший год в своей карьере. 19 очков по системе «гол плюс пас» – переезд в «Рому» выглядел вполне обоснованным. А вот в Риме Льяич не прижился, порой показывая неплохую игру, но не выдавая феерии, как еще совсем недавно в составе «Фиорентины». Аренда в «Интер» в прошлом году выдалась и вовсе провальной – всего три гола и три передачи в 25 матчах. Спаллетти наотрез отказался оставлять Льяича и сбагрил его в «Торино» к Синише Михайловичу, который уже имел опыт работы с игроком. Пусть и далеко не самый удачный.

И в этом сезоне Льяич действительно хорош: больше него забили только Фальке и Белотти, а его процент точных передач зашкаливает – 87% для атакующего хавбека – прекрасный результат. Никто в команде не пасует точнее, за исключением редко играющих Оби и Лукича. Адем начал встречаться с очередной фотомоделью – сногсшибательной Софи Милошевич, которая по степени своей желанности даст Мартине Карерре семимильную фору. Казалось бы, все прекрасно, и какой смысл Льяичу менять солнечный 10-градусный Турин на Москву, в которой установилась температура на 30 пунктов ниже?

Все просто – Адем снова привел Синишу Михайловича в бешенство – на этот раз нежеланием выкладываться на поле на все 100%. «Льяич – это катастрофа. Сегодня, как и в матче с «Ювентусом» на прошлой неделе, мне абсолютно не понравилась его игра. Если он будет играть в том же ключе, мне лучше вовсе не видеть его. Надеюсь, что он проснется, иначе мы будем использовать на его позиции других игроков», – вот что сказал разъяренный Синиша по окончании блокбастера «Наполи» – «Торино» (5:3). После этого слухи о переходе серба в «Спартак» стали культивироваться с двойной силой, однако Каррере, пожалуй, стоит побыстрее забыть о возможности подписать Льяича.

Массимо, как и его учитель Антонио Конте, ставит во главу угла дисциплину в коллективе. О какой же дисциплине может идти речь в отношении Льяича – не совсем понятно – драке с тренером позавидовал бы и сам Марио Балотелли. Большое количество матчей в этом сезоне РФПЛ клуб Карреры вырвал на зубах и характере, а такое возможно только тогда, когда команда едина. Но о каком единении Льяича с командой может идти речь, когда он единственный отказывается петь гимн своей страны? Вы можете себе представить, чтобы Каррера после матча обвинил Промеса, на замену которому и собираются приобретать Льяича, в том, что он ходит по полю пешком? Вряд ли.

Если кого и приобретать из «Торино», то, к примеру, Яго Фальке, который и забивает больше, и стоит меньше на полтора миллиона (10 против 8,5), и, самое главное – к 25 годам не дрался с тренером и не исключался из состава национальной сборной. Льяич, конечно, хороший футболист, но его человеческие качества явно оставляют желать лучшего. Таким с Каррерой не по пути.

Италия. Серия А Италия Фиорентина Партизан Торино Сербия Спартак Льяич Адем Михайлович Синиша
Комментарии (4)
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Dgad
1483953521
Да он бы и сам не перешел в Спартак.
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maior-60
1483959015
Льяич не рассматривается Спартаком в качестве игрока способного усилить команду.
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lovekurwa
1483959134
Почему до того, как Денис Беневольский написал эту статью, никто не мог толком ничего по поводу Льяича сказать? Только благодаря этому великому автору мы наконец смогли все уяснить. Спасибо, Денис! Спасибо, автор!
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