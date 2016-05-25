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  • Бэйл провоцирует «Атлетико» перед финалом. «Ростов» сотрясают финансовые проблемы. Дайджест событий дня

Бэйл провоцирует «Атлетико» перед финалом. «Ростов» сотрясают финансовые проблемы. Дайджест событий дня

«Динамо» возглавит не Семин, а помощник Бердыева

Сегодня стало известно, что руководители московского «Динамо» не смогли договориться о сотрудничестве с Юрием Семиным, и новым тренером клуба, скорее всего, станет испанец Рауль Рианчо, который в течение нескольких лет работал вместе с Курбаном Бердыевым в казанском «Рубине». Напомним, в следующем сезоне московское «Динамо» впервые в своей истории не будет выступать в высшем дивизионе страны после вылета из Премьер-лиги в ФНЛ.

В «Ростове» снова жуткие долги

Сам Бердыев намерен покинуть свой нынешний клуб – «Ростов». Причина – задержки по зарплате на протяжении трех месяцев: футболисты последний раз получали деньги в феврале, а персонал – в январе. Само собой разумеется, что никаких бонусов за второе место в чемпионате и выход в Лигу чемпионов игроки не дождались. И если деньги не будут выплачены до пятницы, главный тренер ростовчан Курбан Бердыев уйдет из клуба.

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Шансы на переход Мусы в «Лестер» очень высоки

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал вероятность перехода форварда команды Ахмеда Мусы в стан чемпиона Англии. «Лестер» оценивает Мусу в 30 миллионов евро? У меня другая информация – чуть-чуть меньше. Англичане чуть дольше раскачиваются в трансферное окно: сначала все бегают за Ибрагимовичем, а потом возвращаются к Мусе. Думаю, что вероятность трансфера очень высокая», – отметил Слуцкий.

Бэйл нагнетает перед финалом и дразнит игроков «Атлетико»

Перед любым крутым дерби жгучие комментарии – обычное дело, но полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл превзошел все ожидания. «Считаю, что ни одному из футболистов «Атлетико» не удалось бы пробиться в основной состав «Реала». Если мы не победим «Атлетико», то это будет большим провалом, который можно сравнивать с последним местом в турнирной таблице», — заявил валлиец. Тем интереснее посмотреть, что же в итоге произойдет в финальном матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Атлетико», который состоится в субботу, 28 мая.

Нойштедтер получил российский паспорт

Свершилось: полузащитник «Шальке-04» Роман Нойштедтер получил российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Напомним, что Нойштедтер – один из футболистов, попавших в заявку сборной России на предстоящий Евро-2016. Сейчас он проходит полный курс подготовки к турниру с нашей национальной командой.

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«Арсенал» оформил трансфер Джаки

Гранит Джака стал новичком лондонского «Арсенала», перебравшись в английский клуб из менхенгладбахской «Боруссии». Полузащитник сборной Швейцарии приступит к тренировкам с новой командой сразу после окончания Евро-2016. Предполагается, что сумма трансфера составит примерно 43 миллионов евро. Напомним, в минувшем сезоне чемпионата Германии Джака провел 28 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Маскерано покинет «Барселону» ради «Ювентуса»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано, скорее всего, пополнит состав туринского «Ювентуса» по окончании сезона. 31-летний аргентинец согласовал с итальянским клубом трехлетний контракт – «Ювентус» собирается увеличить зарплату футболисту и перевести его на более привычную позицию – центрального полузащитника. При этом «Барселона» не горит желанием отпускать Маскерано, контракт которого с каталонским клубом действует до лета 2018 года.

Михайлович стал тренером «Торино»

Бывший наставник «Милана» Синиша Михайлович недолго оставался без работы – его новым клубом стал «Торино», с которым сербский специалист будет связан контрактом до 2018 года. Михайлович возглавил «Торино», сменив Джампьеро Вентуру, чье имя все чаще упоминается в качестве главного кандидата на пост тренера сборной Италии после Евро-2016.

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Комментарии (9)
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barca9651
1464199670
допиzдица же этот Бэйл
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Диктор
1464202299
Реал выиграет.
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TUMS
1464213255
Ростов может остаться у разбитого корыта...
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арейская
1464229644
Ростов, очнись!!! В кои-то веки ваш клуб принёс вам всемирную известность, не дайте развалить клуб, положите себе в карманы ну НЕМНОЖЕЧКО поменьше, пусть клуб живет, пусть поборется в ЛЧ...
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sochi-2013
1464239087
Хоть и болею за Реал, но после этих слов ...... прям не знаю!!!!! Игра, конечно, будет много интереснее.
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солмон
1464239469
Муса какой дорогой стал)))
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AR!$tOCRAt
1464250402
Атлетико выиграет!
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Альтер
1464252809
без московских и питерских толстосумов не обошлось.надеюсь не уничтожат Ростов, как в своё время ФК Москва.
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Дмитрий8814
1464269562
Бейл в себя поверил, сколько раз в этом сезоне Атлетико выигрывало у Реала.
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