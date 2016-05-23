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    Неизбежное вероятное. Развенчание культа Романа Широкова


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    Голосов: 0
    23.05.2016 10:00
    Роман Широков поедет на Евро. Пора абстрагироваться от этого факта и поговорить о феномене Широкова последних лет. Дмитрий Проскурин – о том, почему пора перестать обращать внимание на эту фамилию.
    СПОЙЛЕРЫ
    Дискуссии вокруг поездки Романа Широкова на Евро-2016 можно прекращать: игрок в обойме, значит, на него рассчитывают. Объясняем, почему в этом ничего ни плохого, ни удивительного.

    Каждые полгода, перед открытием трансферного окна…

    «Роман с …». Такой заголовок для наших спортивных СМИ привычен. В последние межсезонья несколько авторов садятся у монитора, открывают Word и устало отбрасывают от себя банальные мысли (получается плохо), пытаясь пристроить Романа Широкова в новую команду; обязательно в конце материала предлагая Арсену Минасову и его клиенту вариант с каким-нибудь «Борнмутом».

    Ритуал стал успешным – предложить Широкову 5-6 команд и сорвать трафик. Это не вина журналистов, а всего лишь очередная констатация пустынности русского футбола, где одна стареющая глыба способна вокруг себя собрать внимание интернета, а главное – прекрасные контракты.

    Этим летом мы должны увидеть продолжение сериала и новые тексты. Соглашение Широкова с ЦСКА заканчивается, Слуцкий не очень-то и верит в Романа, а команду не должны заботить микротравмы 35-летнего футболиста, чье идеальное место на поле так и не нашлось.

    «Локомотив», «Рубин» или опять «Краснодар» – не так уж принципиально. Широков, скорее всего, перейдет в российский клуб, если только не согласится с условиями ЦСКА: никакой гарантии стартового состава и маленькая зарплата. Пойдет ли Широков на такую сделку, лишь бы сидеть дома и еще подсобрать медалек?

    Преждевременная торжественность

    Не очень хочется приползти к мысли «Широкова переоценили». Но придется.

    Когда «Спартак» сборки Мурата Якина анонсировал появление Романа, казалось, что самая популярная команда России и самый умный ее игрок должны заварить что-то лигочемпионское, с приправами от Олега Романцева.

    Почему не получилось – вопрос к больше жизненному циклу «Спартака» (все мы вспомнили ту самую картинку), а не тренеру и футболисту. Когда пришел Аленичев, то эта буря с верой в Романа вновь поднялась. Болельщики «Спартака» вообразили Широкова тем самым проводником традиций, а получили – комедию с продлением контракта, очередной борьбой за Лигу Европы и стендап-выступлениями Леонида Федуна.

    С ЦСКА все куда помпезнее и праздничнее получалось. Не хватало только малярной кисточки на презентации. Так все радовались, что Широков вернулся домой. Так хотелось увидеть гол в ворота «Спартака», десяток компьютерных закидушек и всего вкусного и бриллиантового. А потом Головин и плохая форма самого Романа эти сказки задушили. И поперли разговоры о непопадании Широкова на Евро.

    Инфоповода ради

    Еще совсем недавно куча инсайдеров уже не подмигивали, а без намеков заявляли: Широкова в сборной не будет. Надобности объяснять не было. Роман не проходит в основу ЦСКА, опять чуток лечился, а на французских скамейках второй тренер Слуцкому не нужен.

    Но состав на Евро объявлен, и Широков включен. Что тут еще написать? Слуцкий делает на ветерана ставку или Слуцкий просто не хочет обидеть человека, у которого последние сезоны шли максимально скомкано и сумбурно. Выбирайте или придумывайте третье.

    Вообще же – все просто. Игроков способных делать то, что может придумать Роман, у нас практически нет (слово «практически» окрашивайте в белый цвет). Главный тренер сборной России плохо относится к экспериментам ради новизны и никогда не пригласит даже очень талантливого парня из ФНЛ.

    И опытного игрока серебряного «Ростова» тоже. Некогда встраивать, нет опыта. Слуцкий отсекает такие вопросы скучными аргументами. Поэтому с Широковым все понятно: вожак, отличный пас, главный мозг, пусть и с больными ногами.

    Не надо кричать о Широкове, встраивать его в виртуальные схемы и грозно смотреть на Слуцкого, чтобы дождаться момента истины и как следует отругать тренера за неправильно заполненную заявку.

    Просто успокойтесь и ждите. Широков в том возрасте, когда конвейерные успехи не есть чудо только в топовых командах. А рядом нет Погба и Тевеса для переквалификации в Андреа Пирло.

    Одна пяточка, один бильярдный удар. Да даже одно крепкое слово после обидного поражения (дай бог от Англии; не дай бог – от Словакии) наше уважение к Широкову укрепят. А если ничего этого не будет – нормально.

    Все и так крепко.

    Онлайн «Что? Где? Когда?» со сборной России

    Кто заменит Широкова и других ветеранов после Евро-2016

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: SkySports, РФПЛ
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +979

      TUMS 27 мая 2016, 07:46

      Лучше бы не брать Широкова на Евро.

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 24 мая 2016, 23:07

      Это еще одна из фатальных ошибок Слуцкого, ставка на ветерана, который отсидел сезон на лавке, сборной не позавидуешь при таком руководстве, Уэльсу вполне по силам преподнести "очередную сенсацию".

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff 24 мая 2016, 10:27

      Кто такой Широков знаю. Проскурина нет. Наверно, это просто один из тех, кто умеет писать.

      0
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      Рейтинг: +115

      slawianka 23 мая 2016, 18:47

      "Одна пяточка, один бильярдный удар." маловато будет)

      -1
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      Рейтинг: +177

      miklos 23 мая 2016, 16:49

      Проскурину как всегда плюс. Отлично.

      -1
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      Рейтинг: +244

      kara-mba 23 мая 2016, 14:38

      На 20-30 минут в конце любого матча его хватит и он своим пассом может сделать результат, всё, точка.

      1
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      Рейтинг: +12338

      Вомбат > kara-mba 24 мая 2016, 23:56

      Пассом он результат не сделает. Да он и сам не будет делать пассы. Он шарлатан и не маг, а всего лишь мастер паса. К сожалению уже стоячий мастер. Поэтому на поле во Франции его не будет.

      0
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 23 мая 2016, 12:55

      Пффф. Широков, как и все игроки его позиции - командный игрок. В этом его сила. Если вокруг кривоногие бездари со свинными мозгами - тут вам никто не поможет. Да и вообще - какой культ? Он был просто хорошим, добротным игроком пока играл в сильной команде и всё. Ушёл из Зенита и уже не торт, как и Гарик тот же. Полузащитники не могут вытаскивать матчи, да и нападающие далеко не все в жало могут с ничего гол забить.

      1
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      Рейтинг: +92

      Pathfinder 23 мая 2016, 12:10

      Все по делу! Сделали из Широкова какого-то невероятного героя, надели костюм для фотосессий, а толку? Что он такого сделал, чтобы считаться круче Семака, Аршавина? Сыграл пару сезонов на уровне, но тогда давайте Смолова тоже великим назначим.

      0
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      Рейтинг: +13

      boris-1947 23 мая 2016, 11:44

      Зачем столько откровенно предвзятой злобы?

      3
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > boris-1947 23 мая 2016, 12:20

      Констатация факта

      -3
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