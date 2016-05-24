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    Сборная России на Евро-2016. Кем Слуцкий мог бы заменить Дзагоева


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    Голосов: 1
    24.05.2016 10:00
    Леонид Слуцкий определился с итоговой заявкой, когда стало известно о травме Алана Дзагоева. «Бомбардир» утверждает, что тренер сборной России ошибся, вызвав вместо него Дмитрия Торбинского, и предлагает своих кандидатов на замену Алану.
    СПОЙЛЕРЫ
    Сразу несколько игроков остались за пределами заявки сборной России. Сапета, Зобнин, Оздоев и другие полузащитники были достойны вызова в национальную команду. Однако Слуцкий решил заменить Дзагоева Торбинским. Можно смело утверждать, что его выбор был ошибочным.

    И в клубе, и в сборной Слуцкий предпочитает держать в опорной зоне двух игроков, один из которых выступает в роли «восьмерки» – связующего звена между атакой и обороной. В современном футболе грани между атакой и обороной стираются, уступая универсализму. Середины поля это касается особенно. Здесь могут быть избавлены от черновой работы разве что штучные игроки вроде Андреа Пирло. Бывшие «десятки» то и дело опускаются в глубину, чтобы разгонять атаки оттуда и пахать в опорной зоне. В России таких примеров пруд пруди, а наиболее яркий – тот игрок, что, по всей видимости, и должен был во Франции выходить в старте. Речь об Алане Дзагоеве, который из-за травмы пропустит чемпионат Европы.

    Подбор остальных достаточно условен. Большинство может закрыть еще несколько позиций, но в клубе чаще всего используется именно в формате box-to-box, успевая и созидать, и разрушать. Потенциальным сменщиком Дзагоева мог стать Артур Юсупов. В обойме сборной Магомед Оздоев, проводящий уверенный сезон в «Рубине». Помимо них есть созревший в Екатеринбурге Сапета, который и слева смотрится прилично, собравший массу хвалебных отзывов Роман Зобнин из «Динамо» и матерый «железнодорожник» Александр Коломейцев, от безысходности игравший в Перми даже центрфорварда. В отличие от многих других позиций все кандидаты еще молоды.

    Алан Дзагоев (ЦСКА)

    Возраст/рост/вес: 25/179/70

    Сильные стороны: диспетчерские навыки, удар, дриблинг, короткий пас

    Слабые стороны: оборонительные функции, часто фолит, получает много карточек, не сдержан

    Дзагоев, безусловно, прибавил в оборонительных функциях – проделывает большой объем беговой работы, перекрывает зоны. Тактически он не слабее конкурентов, но когда дело доходит до игры один в один, Алан уступает по всем фронтам. Борьба, отбор, потери. Это вынуждает его часто нарушать правила, а стандарты на турнирах уровня Евро всегда чреваты. Сборной всегда просто необходим полноценный разрушитель в пару Дзагоеву, Иначе будет как в игре с Францией. Четыре мы пропустим, конечно, вряд ли, но еще меньше вероятность отыграть насухо. Зато в созидании Дзагоев ожидаемо впереди всех. Вдвое чаще отдает ключевые передачи, втрое – бьет. Пусть относительная точность чуть ниже, чем у конкурентов, в абсолютном выражении Алан с лихвой это компенсирует. Хорош и в дриблинге, однако теперь Слуцкому нужно найти игрока, который во всем схож с Аланом. Сборная с потерей Дзагоева существенно потеряет в атакующем и оборонительном отношениях.

    Артур Юсупов («Зенит»)

    Возраст/рост/вес: 26/179/72

    Сильные стороны: высокая культура паса

    Слабые стороны: отбор, часто предупреждается, не берет игру на себя

    С попаданием в «Зенит» Юсупову сильно повезло. Тут и лимит, и проблемы со здоровьем у Файзулина, и статус свободного агента, полезный в свете финансового fair-play. Уровню Лиги чемпионов Артур соответствует только по игре в пас. Юсупов практически не ошибается ни в коротких, ни в длинных передачах. В отбор идет активно, но не эффективно. Часто получает карточки. Не слишком полезен в атаке. По воротам бьет редко, в обыгрыш не идет. Возможно, Артуру психологически тяжеловато тянуть одеяло на себя в команде, где полно звезд. В комбинационной игре вполне был бы полезен.

    Магомед Оздоев («Рубин»)

    Возраст/рост/вес: 23/181/77

    Сильные стороны: единоборства, удар, перехват

    Слабые стороны: -

    Наиболее сбалансированный хавбек из тех, что есть в обойме сборной. Оздоев наоборот начинал в опорной зоне, поэтому с оборонительными навыками у него все в порядке. Однако и впереди он команде помогает весьма полезно. Не случайно Капелло сразу стал привлекать Магомеда в сборную, да и на прошлый Евро его кандидатура рассматривалась до последнего. А ведь тогда Оздоеву не было и 20. Полузащитник «Рубина» покрепче Дзагоева с Юсуповым, что позволяет ему увереннее чувствовать себя в борьбе. Здорово читает игру, часто перехватывая мяч. Обводка, поставленный удар, умение отдать острый пас – все при нем.

    Роман Зобнин («Динамо»)

    Возраст/рост/вес: 22/184/74

    Сильные стороны: дриблинг, отбор

    Слабые стороны: часто теряет мяч

    Слухи отправляли Зобнина даже в «МЮ», но пока Роман вылетает с «Динамо». Этот сезон бело-голубые провели скомкано, поэтому делать серьезные выводы об уровне хавбека сложно. Состав менялся в каждом туре, о сыгранности речи тут не идет. Сложно сказать и где лучше его использовать. Зобнин хорошо отбирает мяч и еще лучше не позволяет отобрать его у себя. Из игроков центральной оси он, пожалуй, лучший дриблер. Запросто может разобраться с парой опекунов и пробить. Способен и остроумный пас отдать. В этой связи интересно было бы взглянуть на динамовца с более мастеровитыми партнерами. Пока показатели точности его передач не впечатляют.

    Александр Сапета («Урал»)

    Возраст/рост/вес: 26/183/79

    Сильные стороны: перехват, удар

    Слабые стороны: -

    Полный игнор Сапеты странен. Александр уже несколько лет считается перспективным полузащитником, но когда Сапета, наконец, начал оправдывать давние ожидания, говорить о нем в контексте сборной перестали. И зря. 11 баллов по системе гол + пас в скромном «Урале» складываются из эффективных ударов, ключевых передач и обводки. Александр делает на приличном уровне все. Уверенно ведет единоборства, один из лучших по перехватам, не проваливается по всем остальным параметрам. Любит и умеет сыграть на длинных мячах. Чуть не хватает точности передач, но, как и в случае с Зобниным, имеет смысл делать скидку на общий уровень команды. После ухода Ерохина и Подберезкина именно Сапета самый ценный лот в составе «шмелей».

    Александр Коломейцев («Локомотив»)

    Возраст/рост/вес: 27/183/78

    Сильные стороны: длинный пас

    Слабые стороны: оборонительные навыки

    Как и остальные, Коломейцев универсал. Одинаково часто появляется как в роли разыгрывающего, так и одним из опорных. Александр сходу вписался в состав «Локомотива», замедлив интеграцию Миранчука. Качественно прибавил, превзойдя свои пермские показатели. Картину не испортит – умеет и отдать последний пас, и пробить, но Слуцкого впечатляет вряд ли. С комбинационной игрой у «Локомотива» не очень. Поэтому и практически нет в сборной ни «железнодорожников», ни ростовчан.

    Неизбежное вероятное. Развенчание культа Романа Широкова

    Бомбардир.ру. Почему Смолов самый крутой нападающий в российской истории

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив», ФК «Зенит», ФК «Урал», РФС
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 26 мая 2016, 15:54

      другим

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 25 мая 2016, 20:11

      Сборная России - это бойцы,патриоты,вкладывающие всю душу и мастерство во имя победы ,во имя России,во имя Путина!
      Слава героям! Их ждет нелегкий бой,но русский дух непобедим!Ура!

      1
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      Рейтинг: +28

      Vadimlazarev 25 мая 2016, 01:16

      Насчет прочерка в слабых стороных Оздоев спорный момент

      1
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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Vadimlazarev 25 мая 2016, 14:22

      Выявляйте, делитесь с нами своими соображениями.

      0
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      Рейтинг: +28

      Vadimlazarev > Вингер91 25 мая 2016, 21:47

      Вы давайте мне задачек не задавайте , уровень рфпл не настолько высок , чтобы писать подобное , там ЦСКА могут противостоять 2-3 клуба , а Вернблум выжигает центр поля , Дзага все-таки не сильно напрягается при отборе.

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      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Vadimlazarev 5 августа 2016, 17:23

      и?

      0
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      Рейтинг: +407

      18JG 24 мая 2016, 12:01

      Оздоеву, Зобнину и Сапете, чтобы подтянуть и без того свой неплохой уровень нужно перейти в команды, где партнеры сильнее и мастеровитей нынешних.

      К примеру, Оздоев - в "Спартак", Зобнин - в ЦСКА, Сапета - в "Зенит". Каждый из перечисленных клубов получит вполне хорошего ПЗ с российским паспортом (в условиях лимита это крайне важно), а у футболистов будет шанс проявить себя в более сильной команде.

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      Рейтинг: +1819

      gor77 24 мая 2016, 11:37

      Тренер сам решит. Что толку время тратить. Хотя сайту как-то надо продержаться на "новостях" до чемпионата Европы.

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      Рейтинг: +42

      Ильгизар И 24 мая 2016, 10:48

      замена?

      0
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      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 24 мая 2016, 10:38

      А где вообще Файзулин,куда он пропал?В клубе числиться,а ни где нет,в курсах кто?В Зените есть такая штука,как проподанние футболистов.Был Лазович играл,нормально все было,потом резко куда то делся,сейчас такая же ситуация с Файзулиным.

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      Рейтинг: +40

      Даньчез > AnTiNeHrEsT 24 мая 2016, 11:43

      у него травма какая-то жесткая, он же последние пару лет не играет толком. выходил помню на пару матчей как-то, потом опять рецидив и всё. но это не как Малафеев со своими "травмами" в виде продажи квартир, у Фазы действительно проблемы были и вероятно есть.
      Потом Данни также "потеряется" когда все подзабудут, из-за чего он не играет)

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      Рейтинг: -42

      Zenit_EKB_88 > AnTiNeHrEsT 24 мая 2016, 11:44

      У фазы травма, серьезная,он давно лечится,а вот Сапета мог бы заменить Дзагова лучше чем Шишкин

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      Рейтинг: +22

      U-Jin > AnTiNeHrEsT 24 мая 2016, 12:46

      ПокаЛечится

      0
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      Рейтинг: +519

      Dammit > Zenit_EKB_88 24 мая 2016, 13:16

      Шишкин-то причём здесь? Он крайний защитник, вызвали из-за травмы Кузьмина.

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