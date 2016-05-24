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  • Сборная России на Евро-2016. Кем Слуцкий мог бы заменить Дзагоева

Сборная России на Евро-2016. Кем Слуцкий мог бы заменить Дзагоева

И в клубе, и в сборной Слуцкий предпочитает держать в опорной зоне двух игроков, один из которых выступает в роли «восьмерки» – связующего звена между атакой и обороной. В современном футболе грани между атакой и обороной стираются, уступая универсализму. Середины поля это касается особенно. Здесь могут быть избавлены от черновой работы разве что штучные игроки вроде Андреа Пирло. Бывшие «десятки» то и дело опускаются в глубину, чтобы разгонять атаки оттуда и пахать в опорной зоне. В России таких примеров пруд пруди, а наиболее яркий – тот игрок, что, по всей видимости, и должен был во Франции выходить в старте. Речь об Алане Дзагоеве, который из-за травмы пропустит чемпионат Европы.

Подбор остальных достаточно условен. Большинство может закрыть еще несколько позиций, но в клубе чаще всего используется именно в формате box-to-box, успевая и созидать, и разрушать. Потенциальным сменщиком Дзагоева мог стать Артур Юсупов. В обойме сборной Магомед Оздоев, проводящий уверенный сезон в «Рубине». Помимо них есть созревший в Екатеринбурге Сапета, который и слева смотрится прилично, собравший массу хвалебных отзывов Роман Зобнин из «Динамо» и матерый «железнодорожник» Александр Коломейцев, от безысходности игравший в Перми даже центрфорварда. В отличие от многих других позиций все кандидаты еще молоды.

Алан Дзагоев (ЦСКА)

Возраст/рост/вес: 25/179/70

Сильные стороны: диспетчерские навыки, удар, дриблинг, короткий пас

Слабые стороны: оборонительные функции, часто фолит, получает много карточек, не сдержан

Дзагоев, безусловно, прибавил в оборонительных функциях – проделывает большой объем беговой работы, перекрывает зоны. Тактически он не слабее конкурентов, но когда дело доходит до игры один в один, Алан уступает по всем фронтам. Борьба, отбор, потери. Это вынуждает его часто нарушать правила, а стандарты на турнирах уровня Евро всегда чреваты. Сборной всегда просто необходим полноценный разрушитель в пару Дзагоеву, Иначе будет как в игре с Францией. Четыре мы пропустим, конечно, вряд ли, но еще меньше вероятность отыграть насухо. Зато в созидании Дзагоев ожидаемо впереди всех. Вдвое чаще отдает ключевые передачи, втрое – бьет. Пусть относительная точность чуть ниже, чем у конкурентов, в абсолютном выражении Алан с лихвой это компенсирует. Хорош и в дриблинге, однако теперь Слуцкому нужно найти игрока, который во всем схож с Аланом. Сборная с потерей Дзагоева существенно потеряет в атакующем и оборонительном отношениях.

Артур Юсупов («Зенит»)

Возраст/рост/вес: 26/179/72

Сильные стороны: высокая культура паса

Слабые стороны: отбор, часто предупреждается, не берет игру на себя

С попаданием в «Зенит» Юсупову сильно повезло. Тут и лимит, и проблемы со здоровьем у Файзулина, и статус свободного агента, полезный в свете финансового fair-play. Уровню Лиги чемпионов Артур соответствует только по игре в пас. Юсупов практически не ошибается ни в коротких, ни в длинных передачах. В отбор идет активно, но не эффективно. Часто получает карточки. Не слишком полезен в атаке. По воротам бьет редко, в обыгрыш не идет. Возможно, Артуру психологически тяжеловато тянуть одеяло на себя в команде, где полно звезд. В комбинационной игре вполне был бы полезен.

Магомед Оздоев («Рубин»)

Возраст/рост/вес: 23/181/77

Сильные стороны: единоборства, удар, перехват

Слабые стороны: -

Наиболее сбалансированный хавбек из тех, что есть в обойме сборной. Оздоев наоборот начинал в опорной зоне, поэтому с оборонительными навыками у него все в порядке. Однако и впереди он команде помогает весьма полезно. Не случайно Капелло сразу стал привлекать Магомеда в сборную, да и на прошлый Евро его кандидатура рассматривалась до последнего. А ведь тогда Оздоеву не было и 20. Полузащитник «Рубина» покрепче Дзагоева с Юсуповым, что позволяет ему увереннее чувствовать себя в борьбе. Здорово читает игру, часто перехватывая мяч. Обводка, поставленный удар, умение отдать острый пас – все при нем.

Роман Зобнин («Динамо»)

Возраст/рост/вес: 22/184/74

Сильные стороны: дриблинг, отбор

Слабые стороны: часто теряет мяч

Слухи отправляли Зобнина даже в «МЮ», но пока Роман вылетает с «Динамо». Этот сезон бело-голубые провели скомкано, поэтому делать серьезные выводы об уровне хавбека сложно. Состав менялся в каждом туре, о сыгранности речи тут не идет. Сложно сказать и где лучше его использовать. Зобнин хорошо отбирает мяч и еще лучше не позволяет отобрать его у себя. Из игроков центральной оси он, пожалуй, лучший дриблер. Запросто может разобраться с парой опекунов и пробить. Способен и остроумный пас отдать. В этой связи интересно было бы взглянуть на динамовца с более мастеровитыми партнерами. Пока показатели точности его передач не впечатляют.

Александр Сапета («Урал»)

Возраст/рост/вес: 26/183/79

Сильные стороны: перехват, удар

Слабые стороны: -

Полный игнор Сапеты странен. Александр уже несколько лет считается перспективным полузащитником, но когда Сапета, наконец, начал оправдывать давние ожидания, говорить о нем в контексте сборной перестали. И зря. 11 баллов по системе гол + пас в скромном «Урале» складываются из эффективных ударов, ключевых передач и обводки. Александр делает на приличном уровне все. Уверенно ведет единоборства, один из лучших по перехватам, не проваливается по всем остальным параметрам. Любит и умеет сыграть на длинных мячах. Чуть не хватает точности передач, но, как и в случае с Зобниным, имеет смысл делать скидку на общий уровень команды. После ухода Ерохина и Подберезкина именно Сапета самый ценный лот в составе «шмелей».

Александр Коломейцев («Локомотив»)

Возраст/рост/вес: 27/183/78

Сильные стороны: длинный пас

Слабые стороны: оборонительные навыки

Как и остальные, Коломейцев универсал. Одинаково часто появляется как в роли разыгрывающего, так и одним из опорных. Александр сходу вписался в состав «Локомотива», замедлив интеграцию Миранчука. Качественно прибавил, превзойдя свои пермские показатели. Картину не испортит – умеет и отдать последний пас, и пробить, но Слуцкого впечатляет вряд ли. С комбинационной игрой у «Локомотива» не очень. Поэтому и практически нет в сборной ни «железнодорожников», ни ростовчан. 

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Чемпионат Европы Европа Россия Сапета Александр Дзагоев Алан Коломейцев Александр Юсупов Артур Оздоев Магомед Зобнин Роман
Комментарии (14)
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AnTiNeHrEsT
1464075513
А где вообще Файзулин,куда он пропал?В клубе числиться,а ни где нет,в курсах кто?В Зените есть такая штука,как проподанние футболистов.Был Лазович играл,нормально все было,потом резко куда то делся,сейчас такая же ситуация с Файзулиным.
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Ильгизар И
1464076092
замена?
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gor77
1464079047
Тренер сам решит. Что толку время тратить. Хотя сайту как-то надо продержаться на "новостях" до чемпионата Европы.
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18JG
1464080468
Оздоеву, Зобнину и Сапете, чтобы подтянуть и без того свой неплохой уровень нужно перейти в команды, где партнеры сильнее и мастеровитей нынешних. К примеру, Оздоев - в "Спартак", Зобнин - в ЦСКА, Сапета - в "Зенит". Каждый из перечисленных клубов получит вполне хорошего ПЗ с российским паспортом (в условиях лимита это крайне важно), а у футболистов будет шанс проявить себя в более сильной команде.
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Vadimlazarev
1464128195
Насчет прочерка в слабых стороных Оздоев спорный момент
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alex1951
1464196289
Сборная России - это бойцы,патриоты,вкладывающие всю душу и мастерство во имя победы ,во имя России,во имя Путина! Слава героям! Их ждет нелегкий бой,но русский дух непобедим!Ура!
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Lev Aleks
1464267255
другим
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