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    Слуцкий: «Вероятность перехода Мусы в «Лестер» очень высока»

    Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий рассказал о том, насколько вероятен переход форварда команды Ахмеда Мусы в «Лестер».

    «Лестер» оценивает Мусу в 30 миллионов евро? У меня другая информация – чуть-чуть меньше.

    Несколько дней назад ко мне подошел Муса и говорит: «Тренер, когда мы собираемся после отпуска?» Я говорю: «Я не Раньери, я не знаю».

    Не знаю до конца, возобновил ли «Лестер» переговоры, потому что этим вопросом занимается клуб. Англичане чуть дольше раскачиваются в трансферное окно: сначала все бегают за Ибрагимовичем, а потом возвращаются к Мусе.

    Но думаю, что вероятность очень высокая», — сказал Слуцкий.

    Источник: «Матч ТВ»

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    25.05.2016 08:52
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +48

      20012345 25 мая 2016, 13:42

      ЦСКА и так позорно слил евро, а в след сезоне ... а хуже и некуда ).. Это здесь судьи помогают, а там не всегда.

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +94

      Виталич 25 мая 2016, 13:29

      держать надо Мусика..таких мало..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 мая 2016, 11:54

      Нет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +126

      Dobroe Teplo za CSKA 25 мая 2016, 11:24

      и с кем мы останемся на лигу чемпионов?

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1810

      gor77 25 мая 2016, 10:56

      Можно ещё раз повторить - пусть Муса уходит, пока зовут! А на его место взять Смолова!

      -3
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 25 мая 2016, 09:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      ЕВРО2016 подарит новых мировых звезд,в том числе и из России,русские будут на расхват в мире!

      -6
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      Рейтинг: +358

      Финт > alex1951 25 мая 2016, 12:13

      Кто Березуцкие?сборная уже объявлена,кто там может выстрелить? только если Смолов.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 > alex1951 25 мая 2016, 14:08

      -5?
      не верите в наших родненьких мальчуганов?
      А зря....Они еще взорвут футбольный мир!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +238

      Громит > alex1951 25 мая 2016, 14:18

      Взрывчатки боюсь не хватит на весь футбольный мир..

      1
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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 25 мая 2016, 09:03

      Мда, вышли в ЛЧ, Сейчас оставшихся распродадут, а с кем в ЛЧ играть? Ленорыч, ты в своём уме? Стадион построил, а трансверов чего то не видать! Посмотри на Локо, продал нормального напа и улетел!

      8
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      Рейтинг: +238

      Громит > Пчела 672 25 мая 2016, 14:20

      Он же говорит, что трансфером занимается клуб, его не спросили..

      0
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      Рейтинг: -584

      B_A_IV 25 мая 2016, 09:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      вместо Варди

      -5
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