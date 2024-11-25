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    Назначения судей на матчи 1/4 финала Кубка России

    РФС объявил имена арбитров и инспекторов для ответных матчей 1/4 финала Пути РПЛ и игр 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

    Путь РПЛ. 1/4 финала

    26 ноября (вторник)

    ЦСКА – «Рубин»: судья – Сергей Иванов, помощники судьи – Алексей Лунев, Максим Белокур; резервный судья – Игорь Панин; ВАР – Владимир Москалeв, АВАР – Евгений Буланов; инспектор – Александр Гвардис.

    27 ноября (среда)

    «Ахмат» – «Зенит»: судья – Егор Егоров, помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Александр Чекалин; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Алексей Амелин, АВАР – Артур Фeдоров; инспектор – Алексей Тюмин.

    «Ростов» – «Спартак»: судья – Сергей Карасeв, помощники судьи – Максим Гаврилин, Алексей Ермилов; резервный судья – Анатолий Жабченко; ВАР – Виталий Мешков, АВАР – Евгений Кукуляк; инспектор – Вячеслав Харламов.

    28 ноября (четверг)

    «Локомотив» – «Динамо»: судья – Павел Кукуян; помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья – Рафаэль Шафеев; ВАР – Василий Казарцев, АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Владимир Казьменко.

    Путь регионов. 1/4 финала

    26 ноября (вторник)

    «Тюмень» – «Краснодар»: судья – Ранэль Зияков, помощники судьи – Денис Петров, Наиль Сейфетдинов; резервный судья – Евгений Галимов; инспектор – Сергей Зуев.

    «Шинник» – «Акрон»: судья – Артeм Любимов, помощники судьи – Дмитрий Жвакин, Станислав Попков; резервный судья – Николай Волошин; инспектор – Юрий Баскаков.

    27 ноября (среда)

    «Урал» – «Химки»: судья – Сергей Чебан, помощники судьи – Валентин Мурашов, Артeм Перов; резервный судья – Михаил Черемных; инспектор – Александр Гончар.

    «Сочи» – «Динамо Мх»: судья – Иван Абросимов; помощники судьи – Рустам Мухтаров, Егор Болховитин; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Кирилл Левников, АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Бутенко.

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    Источник: официальный сайт РФС

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    Комментарии (2)
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    NewLife
    1732525279
    Рад за карася и за Ростов((
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    Cleaner
    1732526057
    Игру Ахмат - Зенит можно и отменить. Результат известен заранее.
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