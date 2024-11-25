Генич публично обвинил Дзюбу во лжи

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на новый выпад Артема Дзюбы в свой адрес.

«Ни разу не просил Леонида Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу. Фантазeр», – написал Генич.

Ранее Дзюба раскритиковал футбольных комментаторов. Также он высказался о Гениче: «Генич играл в футбол? Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».

Позже Генич в своем телеграм-канале написал: «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру».

Слуцкий дружит и с Геничем, и с Дзюбой.

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