Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?

    Генич публично обвинил Дзюбу во лжи

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич отреагировал на новый выпад Артема Дзюбы в свой адрес.

    «Ни разу не просил Леонида Слуцкого меня с ним помирить. Ни разу. Фантазeр», – написал Генич.

    • Ранее Дзюба раскритиковал футбольных комментаторов. Также он высказался о Гениче: «Генич играл в футбол? Как говорит классик Станислав Черчесов: «Если он играл, то я творил». Где он играл? Я вас умоляю! Ну, где он играл-то, блин? На первенство водокачки, когда обыгрывал людей с колокольчиком? Он и то с ними вничью играл. Хватит! На фоне остальных – да, но и то скатился».
    • Позже Генич в своем телеграм-канале написал: «ни одна футбольная псина не будет ставить под сомнение мою футбольную карьеру».
    • Слуцкий дружит и с Геничем, и с Дзюбой.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Дзюба резко высказался в адрес Генича 6
    Газзаев назвал двух любимых комментаторов «Матч ТВ» 8
    Генич объяснил, почему «Спартак» уволил Амарала 9
    Источник: телеграм-канал Константина Генича

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:49
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Naque
    1732534379
    А обиделся Газзаев!
    Ответить
    subbotaspartak
    1732539398
    Если даже бой, всё равно кто кому рыло набьёт
    Ответить
    Янвapь 69
    1732540348
    Битва жабы с гадюкой
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 