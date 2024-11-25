Джикия высказался о результативности Соболева

Защитник «Химок» Георгий Джикия рассказал, что поддерживает взаимоотношения с нападающим «Зенита» Александром Соболевым.

«Общались с ним недавно. Мы поддерживаем отношения. Все нормально.

На Соболева набрасываются из-за результативности? Ничего страшного в этом нет. Есть концовка чемпионата, где он должен профессионально все сделать и хорошо провести сборы. Они нужны ему, чтобы влиться в коллектив.

Январь-февраль он этому сто процентов посвятит, лучше себя подготовит. И все будет хорошо», – сказал Джикия.

Соболев перешел в «Зенит» из «Спартака» в августе. 27-летний футболист провел 13 матчей за питерцев во всех турнирах, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

31-летний Джикия покинул «Спартак» по окончании прошлого сезона и в сентябре перешел в «Химки». За подмосковсный клуб он провел 5 матчей в этом сезоне.

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