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    • Журавель – о словах директора «Пари НН»: «Любая реакция будет означать, что комментаторы – обиженки и нарциссы»

    Журавель – о словах директора «Пари НН»: «Любая реакция будет означать, что комментаторы – обиженки и нарциссы»

    Комментатор Тимур Журавель высказался о критике генерального директора «Пари НН» в адрес «Матч ТВ».

    «Все коллеги должны знать, что любая реакция на слова гендиректора «Пари НН» про комментаторов будет означать, что мы обиженки и нарциссы. А Давид Мелик-Гусейнов крепкий профессионал своего дела.

    Поэтому откладываем в сторону свои тележеньки и идeм работать», – написал Журавель.

    • Мелик-Гусейнов ранее выразил недовольство работой комментатора Романа Нагучева.
    • Также он сказал, что анонсы матчей на канале «Матч ТВ» вызывают недоумение.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: телеграм-канал «Здесь был Тимур | Тимур Журавель»

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    Сегодня, 13:03
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    Комментарии (5)
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    Интерес
    1732529663
    Хоть один хитрее оказался,да и тот-"журавель",а не "журавль".
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    Борис34684
    1732540540
    И не только обиженки но и высокомерные пустышки в большей своей массе.
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