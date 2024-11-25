Журавель – о словах директора «Пари НН»: «Любая реакция будет означать, что комментаторы – обиженки и нарциссы»

Комментатор Тимур Журавель высказался о критике генерального директора «Пари НН» в адрес «Матч ТВ».

«Все коллеги должны знать, что любая реакция на слова гендиректора «Пари НН» про комментаторов будет означать, что мы обиженки и нарциссы. А Давид Мелик-Гусейнов крепкий профессионал своего дела.

Поэтому откладываем в сторону свои тележеньки и идeм работать», – написал Журавель.

Мелик-Гусейнов ранее выразил недовольство работой комментатора Романа Нагучева.

Также он сказал, что анонсы матчей на канале «Матч ТВ» вызывают недоумение.

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