Белоус поддержал расширение РПЛ: «Надо продумать всe и привести лигу к минимум 18 клубам»

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что РПЛ необходимо расширить, но сделать это надо не спонтанно.

«Считаю, РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны – маловато. Но делать это надо не спонтанно. Вылет нельзя отменять, потому что это будет провальная история.

Надо продумать всe и привести лигу к минимум 18 клубам. Команды смогут конкурировать, посмотрите на тот же «Акрон». Давайте с чего-то начнeм. Я даже не исключаю 20 клубов в РПЛ. Еврокубков всe равно сейчас нет», – сказал Белоус.

В РПЛ выступает 16 клубов. В Первой лиге – 18.

В последний раз 18 клубов выступали в высшем дивизионе чемпионата России в 1997 году, 20 – в 1992-м.

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