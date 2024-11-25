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    • Белоус поддержал расширение РПЛ: «Надо продумать всe и привести лигу к минимум 18 клубам»

    Белоус поддержал расширение РПЛ: «Надо продумать всe и привести лигу к минимум 18 клубам»

    Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус считает, что РПЛ необходимо расширить, но сделать это надо не спонтанно.

    «Считаю, РПЛ нужно расширять. 16 команд для нашей страны – маловато. Но делать это надо не спонтанно. Вылет нельзя отменять, потому что это будет провальная история.

    Надо продумать всe и привести лигу к минимум 18 клубам. Команды смогут конкурировать, посмотрите на тот же «Акрон». Давайте с чего-то начнeм. Я даже не исключаю 20 клубов в РПЛ. Еврокубков всe равно сейчас нет», – сказал Белоус.

    • В РПЛ выступает 16 клубов. В Первой лиге – 18.
    • В последний раз 18 клубов выступали в высшем дивизионе чемпионата России в 1997 году, 20 – в 1992-м.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии (3)
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    Fju-2
    1732523866
    Наоборот нужно сократить. Причём по спортивному принципу - убрать 4 худших московских/подмосковных команды (Динамо, Химки, Спартак и ЦСКА).
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