Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Нагучев ответил директору «Пари НН»: «Кто дал вам право так распоряжаться клубом?»

    Нагучев ответил директору «Пари НН»: «Кто дал вам право так распоряжаться клубом?»

    Комментатор Роман Нагучев отреагировал на критику в свой адрес со стороны генерального директора «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова после матча 16-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (0:0).

    «С утра с удивлением обнаружил, что виноват в пустом стадионе в Нижнем Новгороде. Сейчас я в два следующих абзаца объясню, кто в этом виноват на самом деле и пойду гулять с собакой.

    В День Мамы клуб для привлечения зрителя выпустил черную форму с элементами кольчуги, чтобы напомнить про 1612 год, Минина, Пожарского, ополчение. И посмотреть на это пригласили Талеха Гамидова, который 22 ноября на Ural FC9 в полулегком весе техническим нокаутом победил Богибека Аминбоева из Узбекистана. Почетно.

    Еще раз напомню, что матч «Пари НН»«Динамо Мх» проходил в День Мамы и как бы подсказывал хозяевам, как именно привлечь зрителя на трибуны. Видимо, чтобы мои репортажи слушали больше людей, надо на игру «Шинник»«Акрон» во вторник, надеть кольчугу. Спасибо за совет.

    Давид, вы восклицаете «кто дал мне право?» Собственно моя профессия и Конституция РФ дают мне право высказывать мнение в той форме, в которой я посчитаю нужным. В эфире я был достаточно корректен, но вы сами виноваты в том, что мне придется раскрыть свою мысль.

    Сотрудник «Пари НН» не я. Значит, не я, а вы обязаны «пропагандировать» (вот вы слово выбрали!) поход на ваш стадион, мне важно, чтобы эти 0:0 досмотрели по телеку как можно больше людей, я вообще-то отвечаю за ТВ-контент. А за посещаемость отвечаете в том числе и вы.

    Вот пример: у вас в распоряжении единственный клуб города-миллионника, где обожают футбол, а есть два города Дортмунд и Гельзенкирхен, где в сумме не набирается и миллиона человек населения. Но на обоих стадионах каждые выходные 140.000 зрителей.

    Мне приятно, что вы считаете меня повинным в том, что люди на вас не ходят и присылают «сотни смс», какой я ужасный. Но, Давид, те «сотни смс» не говорят, что я плохо делаю свою работу, а вот сорок тысяч пустых кресел на вашем стадионе кричат, что вы плохо делаете свою. Кто дал вам право так распоряжаться клубом?» – написал Нагучев.

    • Мелик-Гусейнов выразил недовольство высказываниями комментатора о зрителях, посетивших игру.
    • Ранее комментаторов «Матч ТВ» критиковали Валерий Карпин и Артем Дзюба.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Опубликована сборная 16-го тура РПЛ по версии WhoScored 6
    Журавель – о словах директора «Пари НН»: «Любая реакция будет означать, что комментаторы – обиженки и нарциссы» 5
    Агент Сафонов назвал футболистов, с которыми надо расстаться «Спартаку» 13
    Источник: телеграм-канал «Он Эйр | Роман Нагучев»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:30
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    vladik12
    1732530953
    Роман, неплохо!
    Ответить
    Аналитик77
    1732544417
    Нагучев молодец !
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 