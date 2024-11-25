Нагучев ответил директору «Пари НН»: «Кто дал вам право так распоряжаться клубом?»

Комментатор Роман Нагучев отреагировал на критику в свой адрес со стороны генерального директора «Пари НН» Давида Мелик-Гусейнова после матча 16-го тура РПЛ с «Динамо Мх» (0:0).

«С утра с удивлением обнаружил, что виноват в пустом стадионе в Нижнем Новгороде. Сейчас я в два следующих абзаца объясню, кто в этом виноват на самом деле и пойду гулять с собакой.

В День Мамы клуб для привлечения зрителя выпустил черную форму с элементами кольчуги, чтобы напомнить про 1612 год, Минина, Пожарского, ополчение. И посмотреть на это пригласили Талеха Гамидова, который 22 ноября на Ural FC9 в полулегком весе техническим нокаутом победил Богибека Аминбоева из Узбекистана. Почетно.

Еще раз напомню, что матч «Пари НН» – «Динамо Мх» проходил в День Мамы и как бы подсказывал хозяевам, как именно привлечь зрителя на трибуны. Видимо, чтобы мои репортажи слушали больше людей, надо на игру «Шинник» – «Акрон» во вторник, надеть кольчугу. Спасибо за совет.

Давид, вы восклицаете «кто дал мне право?» Собственно моя профессия и Конституция РФ дают мне право высказывать мнение в той форме, в которой я посчитаю нужным. В эфире я был достаточно корректен, но вы сами виноваты в том, что мне придется раскрыть свою мысль.

Сотрудник «Пари НН» не я. Значит, не я, а вы обязаны «пропагандировать» (вот вы слово выбрали!) поход на ваш стадион, мне важно, чтобы эти 0:0 досмотрели по телеку как можно больше людей, я вообще-то отвечаю за ТВ-контент. А за посещаемость отвечаете в том числе и вы.

Вот пример: у вас в распоряжении единственный клуб города-миллионника, где обожают футбол, а есть два города Дортмунд и Гельзенкирхен, где в сумме не набирается и миллиона человек населения. Но на обоих стадионах каждые выходные 140.000 зрителей.

Мне приятно, что вы считаете меня повинным в том, что люди на вас не ходят и присылают «сотни смс», какой я ужасный. Но, Давид, те «сотни смс» не говорят, что я плохо делаю свою работу, а вот сорок тысяч пустых кресел на вашем стадионе кричат, что вы плохо делаете свою. Кто дал вам право так распоряжаться клубом?» – написал Нагучев.

Мелик-Гусейнов выразил недовольство высказываниями комментатора о зрителях, посетивших игру.

Ранее комментаторов «Матч ТВ» критиковали Валерий Карпин и Артем Дзюба.

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