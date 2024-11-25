Койта рассказал о ходе адаптации в ЦСКА

Нападающий ЦСКА Секу Койта прокомментировал ход своей адаптации в московском клубе.

«Не могу сказать, что моя адаптация в ЦСКА полностью завершена. Например, предыдущий матч с «Крыльями Советов» я провeл далеко не на своeм уровне. Но я должен показать, чего стою как игрок, какой я футболист. Надеюсь, что в ближайшее время вы увидите хорошие результаты», – сказал Койта.

Малиец сыграл за ЦСКА в 19 матчах в этом сезоне, забил 1 гол, отдал 1 передачу.

Койта перешел в московский клуб летом на правах свободного агента из «Ред Булл Зальцбург».

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