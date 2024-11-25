Бышовец сказал, есть ли у «Спартака» предпосылки для борьбы за золотые медали

Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива», сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец высказался о победе «Спартака» над красно-зелеными (5:2) в 16-м туре РПЛ.

– «Спартак» вас восхитил?

– Здесь нужно отдать должное Станковичу. Ему удалось подвести игроков к дерби в оптимальном состоянии. Думаю, были учтены просчеты, допущенные в матче первого круга, когда красно-белые уступили.

Станкович в лучшую сторону поменял тактически моменты и нашел слабости в построениях «Локомотива». Имею в виду, прежде всего, оборону.

– «Локо» мог вытащить эту игру?

– Был временной отрезок, когда железнодорожники перехватили инициативу. Но в целом атакующая линия «Спартака» оказалась сильнее. Сказалось индивидуальное мастерство и Угальде, и Барко. Но я бы отметил и еще одного исполнителя.

– Кого же?

– Мартинса. Он не только разрушал атаки соперника в середине поля, но и сам создавал остроту у ворот Лантратова. Как итог – голевой пас на Угальде. Считаю, Станкович правильно делает, доверяя этому полузащитнику место в составе. Мартинс сейчас весьма полезен.

– Ждали такой голевой феерии от Угальде? На него же многие махнули рукой после прошлого сезона.

– Там все упиралось в адаптацию. Легионеры склонны к спадам. Плюс Угальде пришлось еще и привыкать к требованиям нового тренера – Станковича. Но видите, он нашел взаимопонимание с Барко, связка работает. Да и Маркиньос отдал две передачи в дерби. Бонгонда тоже интересен своим дриблингом.

Дело в том, что атакующие футболисты «Спартака» еще и сзади отрабатывали. Чего не скажешь о «Локомотиве». Железнодорожники, забив два гола, увлеклись атакой и пропустили еще два.

– Уход Соболева в «Зенит» положительно сказался на Угальде?

– Я бы это не связывал воедино. Нужно просто говорить о качествах Угальде. Его преображение не связано с Соболевым. Просто Угальде сейчас набрал оптимальную форму, не проседает физически.

Станковичу удалось создать правильный микроклимат внутри коллектива. Да и никто извне не раскачивает лодку. Команда абстрагирована от той критики, которая ее преследовала ранее.

– Такой «Спартак» может замахнуться на золото?

– Уже поздновато, наверное. Но предпосылки все же есть.

– От Батракова ждали большего?

– Надо быть готовым к тому, что молодым игрокам свойственна нестабильность. Где-то есть недооценка себя, а где-то и переоценка. В общем, возраст пока еще сказывается на его игре.

Голы у «Спартака» забили Манфред Угальде (10-я, 21-я, 34-я, 73-я минуты) и Эсекьель Барко (80-я). У «Локомотива» отличились Сергей Пиняев (55-я) и Жерзино Ньямси (63-я).

В матче первого круга между этими командами красно-зеленые победили со счетом 3:1.

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