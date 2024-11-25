Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Бышовец сказал, есть ли у «Спартака» предпосылки для борьбы за золотые медали

    Бышовец сказал, есть ли у «Спартака» предпосылки для борьбы за золотые медали

    Бывший главный тренер «Динамо», «Зенита», «Локомотива», сборных СССР, СНГ и России Анатолий Бышовец высказался о победе «Спартака» над красно-зелеными (5:2) в 16-м туре РПЛ.

    «Спартак» вас восхитил?

    – Здесь нужно отдать должное Станковичу. Ему удалось подвести игроков к дерби в оптимальном состоянии. Думаю, были учтены просчеты, допущенные в матче первого круга, когда красно-белые уступили.

    Станкович в лучшую сторону поменял тактически моменты и нашел слабости в построениях «Локомотива». Имею в виду, прежде всего, оборону.

    – «Локо» мог вытащить эту игру?

    – Был временной отрезок, когда железнодорожники перехватили инициативу. Но в целом атакующая линия «Спартака» оказалась сильнее. Сказалось индивидуальное мастерство и Угальде, и Барко. Но я бы отметил и еще одного исполнителя.

    – Кого же?

    – Мартинса. Он не только разрушал атаки соперника в середине поля, но и сам создавал остроту у ворот Лантратова. Как итог – голевой пас на Угальде. Считаю, Станкович правильно делает, доверяя этому полузащитнику место в составе. Мартинс сейчас весьма полезен.

    – Ждали такой голевой феерии от Угальде? На него же многие махнули рукой после прошлого сезона.

    – Там все упиралось в адаптацию. Легионеры склонны к спадам. Плюс Угальде пришлось еще и привыкать к требованиям нового тренера – Станковича. Но видите, он нашел взаимопонимание с Барко, связка работает. Да и Маркиньос отдал две передачи в дерби. Бонгонда тоже интересен своим дриблингом.

    Дело в том, что атакующие футболисты «Спартака» еще и сзади отрабатывали. Чего не скажешь о «Локомотиве». Железнодорожники, забив два гола, увлеклись атакой и пропустили еще два.

    – Уход Соболева в «Зенит» положительно сказался на Угальде?

    – Я бы это не связывал воедино. Нужно просто говорить о качествах Угальде. Его преображение не связано с Соболевым. Просто Угальде сейчас набрал оптимальную форму, не проседает физически.

    Станковичу удалось создать правильный микроклимат внутри коллектива. Да и никто извне не раскачивает лодку. Команда абстрагирована от той критики, которая ее преследовала ранее.

    – Такой «Спартак» может замахнуться на золото?

    Уже поздновато, наверное. Но предпосылки все же есть.

    – От Батракова ждали большего?

    – Надо быть готовым к тому, что молодым игрокам свойственна нестабильность. Где-то есть недооценка себя, а где-то и переоценка. В общем, возраст пока еще сказывается на его игре.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Маркиньос сказал, кому посвятит первый забитый гол за «Спартак» 3
    Бабич назвал условия для чемпионства «Спартака»
    Промес одним словом отреагировал на покер Угальде 8
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:30
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ilich55
    1732528025
    Дядя Толя, о каких предпосылках может идти речь, если посыла стать чемпионами нет от слова совсем? На кой им чемпионство, если одевают, обувают, жирно кормят, жилье, авто предоставляют, зарплату исправно выплачивают.
    Ответить
    Питерский князь
    1732528320
    Чувствую срамтак, в следующей игре обосрется по-полной. Для этого есть все предпосылки. :))))
    Ответить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 