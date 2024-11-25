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    • Барко рассказал, почему перешел в «Спартак» вместо «Зенита»

    Барко рассказал, почему перешел в «Спартак» вместо «Зенита»

    Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подтвердил, что летом имел предложение от «Зенита».

    – Правда ли, что этим летом вы могли перейти в «Зенит»?

    – Да. Но я больше заинтересовался предложением «Спартака» и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив.

    – Кто из клубов первым начал вести с вами переговоры?

    – «Спартак» проявлял больше интереса, и поэтому я решил приехать сюда,

    • Московский клуб приобрел аргентинского полузащитника у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.
    • 25-летний футболист провел за «Спартак» 19 матчей, забил 7 голов, отдал 6 передач.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (6)
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    рылы
    1732530587
    ноль перспектив, борьба за 7 место, дезеувщина, жёлуди, спартаковский взбздух, рылы, бромантан, бачки. зато можно забить целых 5 голов с ЛЕВЫХ пенальти, лукойл, админресурс, судьи не показывают карточки, а только гладят по головке, платят огромные деньги из наворованной у народа нефти. барка сделала свой выбор. деньги победили карьеру. и слава богу, что такое не оказалось у нас. гы-гы!
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    ilich55
    1732532467
    Чувствуется, что Барко уже начал говорить правильные слова. Не иначе экскурсовод музея плотно с ним поработал. Глядишь к весне и ромбик будет целовать..........
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    Литейный 4 (returned)
    1732535756
    Не дорос этот неликвид до Великого Зенита! Да и Зенит им не интересовался. Решил на клубе попиарится. Гыгыгы
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