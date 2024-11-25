Барко рассказал, почему перешел в «Спартак» вместо «Зенита»

Полузащитник «Спартака» Эсекьель Барко подтвердил, что летом имел предложение от «Зенита».

– Правда ли, что этим летом вы могли перейти в «Зенит»?

– Да. Но я больше заинтересовался предложением «Спартака» и решил играть здесь, потому что это великий клуб. Я очень счастлив.

– Кто из клубов первым начал вести с вами переговоры?

– «Спартак» проявлял больше интереса, и поэтому я решил приехать сюда,

Московский клуб приобрел аргентинского полузащитника у «Ривер Плейт» за 14 миллионов евро.

25-летний футболист провел за «Спартак» 19 матчей, забил 7 голов, отдал 6 передач.

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