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    Джикия заявил о желании вернуться в сборную России

    Защитник «Химок» Георгий Джикия сказал, что ему потребуется для попадания в число кандидатов в сборную России.

    «Нужно будет пройти хорошие сборы и подготовиться, чтобы рассматриваться в сборную. А что касается того, когда это произойдет, мы обязательно с Валерием Георгиевичем [Карпиным] созвонимся и обсудим этот момент.

    У нас хорошие отношения. И точно к этому вопросу вернемся. Зимой нужно хорошо подготовиться, чтобы быть рассмотренным в кандидаты», – сказал Джикия.

    • 31-летний Джикия перешел в «Химки» в сентябре.
    • Он провел 5 матчей в этом сезоне за подмосковный клуб.
    • В последний раз Джикия играл за сборную России в октябре 2023 года в матче с Кенией.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.11.2024 13:13
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    Комментарии (4)
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    Plyash
    1732530549
    Похоже,Джи свихнулся...
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    Тинез Розоп
    1732543445
    А этому какие рекорды нужны? Пять раз между ног поймать?
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