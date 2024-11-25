Джикия заявил о желании вернуться в сборную России

Защитник «Химок» Георгий Джикия сказал, что ему потребуется для попадания в число кандидатов в сборную России.

«Нужно будет пройти хорошие сборы и подготовиться, чтобы рассматриваться в сборную. А что касается того, когда это произойдет, мы обязательно с Валерием Георгиевичем [Карпиным] созвонимся и обсудим этот момент.

У нас хорошие отношения. И точно к этому вопросу вернемся. Зимой нужно хорошо подготовиться, чтобы быть рассмотренным в кандидаты», – сказал Джикия.

31-летний Джикия перешел в «Химки» в сентябре.

Он провел 5 матчей в этом сезоне за подмосковный клуб.

В последний раз Джикия играл за сборную России в октябре 2023 года в матче с Кенией.

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