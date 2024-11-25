Писарев оценил потенциал «Рубина» для конкуренции с московскими клубами и «Краснодаром»

Тренер сборной России Николай Писарев сказал, что нужно «Рубину» для борьбы за призовые места в РПЛ.

«Такие клубы, как «Рубин», «Ростов», – им сложно удерживать подобных [Даку] игроков, потому что они не ставят высоких задач. Хотя «Рубин» по потенциалу мог бы бросить перчатку и московским клубам, и «Краснодару». У него есть для этого всe – и инфраструктура, и финансы, и история, ведь они становились чемпионами.

Поэтому Мирлинду Даку нужна компания. Если его удержат, надо докупать очень качественных игроков, чтобы замахиваться на призовые места», – сказал Писарев.

После 16 туров РПЛ «Рубин» занимает 7-е место с 22 очками.

Клуб выигрывал чемпионат России в 2008 и 2009 годах.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов