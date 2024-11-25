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    • Аршавин – о своей работе в «Зените»: «Думаете, я просто так сижу, что ли, или что?»

    Аршавин – о своей работе в «Зените»: «Думаете, я просто так сижу, что ли, или что?»

    Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Радио «Зенит» рассказал о своей нынешней роли в клубе.

    – Сейчас что является для вас главным вызовом? Вас воспринимают в том числе и как футболиста по-прежнему. Но сейчас вы уже работник руководства клуба. Какой главный вызов для себя ставите?

    – Слава богу, что меня не воспринимают как чиновника. Я, в принципе, не люблю и на слух мне всегда режет, когда меня называют Андрей Сергеевич, даже Андрей. Потому что Шава мне проще воспринимается. Вызов один – либо игроки играют в «Зените», либо «Зенит» зарабатывает на них хорошие деньги.

    – А, то есть, успешный бизнес-процесс.

    – Ну а вы думаете, я просто так сижу, что ли, или что?

    • Аршавин работает на нынешней должности с января 2022 года.
    • Ранее он был в «Зените» директором по спортивным вопросам Департамента развития молодeжного футбола.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (6)
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    Цугундeр
    1732523662
    ) Не , не просто сидишь. Такого амбассадора дай Бог каждому клубику из РПЛ.) Сиди. Всё хорошо.
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    рылы
    1732524145
    следующий президент клуба.
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    Plyash
    1732524661
    Шава,так держать!!! Продолжай в том же духе.У тебя,несомненно,очень большое будущее в Зените.
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    SLADE2019
    1732525085
    Просто так, или не просто так, ты там сидишь, так пофигу. Сидишь и сиди в своем ****, сява.
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    Интерес
    1732525993
    Я на солнышке сижу, про футбол в эфир п...гундю...
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