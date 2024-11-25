Аршавин – о своей работе в «Зените»: «Думаете, я просто так сижу, что ли, или что?»

Заместитель председателя правления по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин в интервью «Радио «Зенит» рассказал о своей нынешней роли в клубе.

– Сейчас что является для вас главным вызовом? Вас воспринимают в том числе и как футболиста по-прежнему. Но сейчас вы уже работник руководства клуба. Какой главный вызов для себя ставите?

– Слава богу, что меня не воспринимают как чиновника. Я, в принципе, не люблю и на слух мне всегда режет, когда меня называют Андрей Сергеевич, даже Андрей. Потому что Шава мне проще воспринимается. Вызов один – либо игроки играют в «Зените», либо «Зенит» зарабатывает на них хорошие деньги.

– А, то есть, успешный бизнес-процесс.

– Ну а вы думаете, я просто так сижу, что ли, или что?

Аршавин работает на нынешней должности с января 2022 года.

Ранее он был в «Зените» директором по спортивным вопросам Департамента развития молодeжного футбола.

Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов