Почему все ненавидят «Милан»

Берлускони, Галлиани, Барбара – вруны

«Цель «Милана» – попадание в Лигу чемпионов», – рассказал перед началом сезона Адриано Галлиани. Руководство привыкло мыслить грандиозно, но при этом ничего не делает для выполнения поставленных целей. Состав у сегодняшнего «Милана» крепкий, но все клубы первой пятерки выглядят куда сильнее и стабильнее. Как при такой конкуренции можно на что-то рассчитывать? Все в «Милане» при этом утверждают, что подбор игроков в клубе может позволить едва ли не выиграть Лигу чемпионов. Хотя уже давно стало понятно, что в команде нет ни одной звезды или футболиста по-настоящему высокого уровня.

Сильвио Берлускони давно потерял финансовый интерес к собственному проекту. Ему хочется добиваться успеха малой кровью, но «Милан» страдает от проделок президента. Сильвио сообщает публике едва ли не о каждом визите к команде, делая из этих посещений события масштаба выигранных турниров. Однако все чаще его приезды не только не приносят успеха, но и оказывают лишнее давление на тренеров и игроков. Но Берлускони продолжает делать вид, что участвует в жизни сегодняшнего «Милана». На деле же его участие ограничивается спонтанными и во многом ошибочными решениями, опускающими клуб еще ниже.

К дочери президента Барбаре претензий меньше всего. Она вроде бы делает все, чтобы повысить престижность бренда «Милана». Однако цели ее деяний отличаются от тех, которые выносятся на суд болельщиков. «Милан» уже давно работает на продажу. Лицо товара пытаются завернуть в самую красивую обертку, чтобы была возможность побольше заработать. Но «Милан» все равно никто не хочет покупать, от чего страдают абсолютно все, кто причастен к жизни клуба.

«Кубок Италии может спасти сезон», – уже осторожно выражается все тот же Галлиани. «Милан» вышел в финал турнира, где сразится с «Ювентусом». Похоже, только через Кубок Италии, где клубу откровенно повезло со жребием, «Милан» сможет попасть в Европу. Однако Лига Европы – не тот турнир, на котором можно зарабатывать деньги. Для повышения доходов «Милану» нужна Лига чемпионов, но клуб по-прежнему не делает настоящих шагов, чтобы туда попасть. Зато все продолжают кормить публику пустыми обещаниями.

Пустые трансферы

Адриано Галлиани уже давно прозвали гением свободного трансфера. Король трансферной политики может привести в клуб сразу шесть-семь игроков, когда в его распоряжении нет ресурсов. Можно вспомнить, сколько мусолили эти 6 миллионов евро, полученные от «Бенфики» за трансфер Бриана Кристанте. Однако Галлиани покупает футболистов, которые потом оказываются балластом клуба. Защитник Филипп Мексес, к примеру, уже несколько лет получает феерические деньги, а его польза заканчивается несколькими красивыми голами.

Перед началом нынешнего сезона Галлиани получил в свое распоряжение бюджет, с помощью которого мог бы купить для «Милана» два состава. Способности Галлиани позволили бы ему привести в клуб кого угодно, но он решил ограничиться четырьмя не самыми удачными, но крупными сделками. Алессио Романьоли, Карлос Бакка, Андреа Бертолаччи, Луис Адриано – за этих игроков в сумме было уплачено 83 миллиона евро. Грамотные траты «Милану» только снились. Но если Карлос Бакка хотя бы прилично забивает, а Романьоли постепенно прогрессирует, то последние двое в «Милане» просто получают зарплату, почти не делая ничего полезного.

Однако почти каждое трансферное окно «Милан» будто бы играет в лотерею. Летом из клуба сбагрили в «Монако» Стефана Эль-Шаарави. Тот полгода пытался набрать форму, но во Франции посчитали, что он уже ни на что не тянет. Вместо того чтобы разглядеть искорки в глазах Стефана, «Милан» тут же переправил его в «Рому». В римском клубе Эль-Шаарави сейчас феерит, а летом «Милан» получит за него столь желанные 13 миллионов евро. Для сравнения – за Бертолаччи, превратившегося в футболиста запаса, «Роме» заплатили 20 миллионов.

«Милан» мог выиграть хотя бы на аренде Марио Балотелли, но тот совсем забыл, что такое игра в футбол. Пока Марио ходит по полю и пытается забивать руками, Луис Адриано бегает и даже старается приносить пользу. Но не может. Главную победу с его помощью «Милан» мог одержать зимой, когда китайский «Цзянсу» предложил за бразильца 14 миллионов евро. В «Милане» поспешили объявить о самой успешной продаже за последние несколько лет, однако спутал карты сам Адриано. Форвард приехал в Китай, сфотографировался с шарфом, а затем уехал обратно. Его не устроили финансовые гарантии, поэтому Адриано выбрал вариант остаться в Италии, где в «Милане» ему смогут платить хоть до преклонного возраста.

Убитые тренеры

Все началось с ухода из клуба Карло Анчелотти в 2009 году. Его сменщиком стал Леонардо, а затем пришел талантливый Аллегри, выжавший из «Милана»-2010 максимум соков. Так усердно жал, что сплющил. Команда выиграла чемпионский титул, но посыпалась уже тогда. То, что было потом – история преодоления, заслуживающая места в отдельной книге. Все новые молодые специалисты приходили в «Милан» за успехом, а сбегали с мыслью, что им больше не суждено тренировать. Непосильные задачи руководства разрушались о неопытность самих тренеров и обстоятельства, неожиданно оборачивавшиеся против «Милана».

Кларенс Зеедорф пришел в команду как раз на смену Аллегри. С ним «Милан» ожил и засверкал, но Берлускони пожелал продолжения сказки, при этом зачем-то сняв тренера. То ли ему не понравился костюм голландца, либо острый язык новоявленного специалиста, однако об увольнении Кларенс узнал через электронную почту. Зеедорф выбил из «Милана» сумасшедшую компенсацию. Зарплату тренеру платили вплоть до 2016 года. И это в условиях, когда «Милан» якобы пытается экономить.

Выплачивают пенсию и Филиппо Индзаги. Легендарному Пиппо дали получить опыт в молодежке, где он тренировал очень даже неплохо. Но там он не успел научиться главному – принимать важные решения в решающий момент. Индзаги прогнулся под футболистов и получил оплеуху от Берлускони, отправившись отдыхать от тренерской работы. Тем веселее, что его собирались увольнять несколько месяцев. Адриано Галлиани даже успели разыграть пранкеры, но он по-прежнему продолжал отстаивать кандидатуру Пиппо перед доном Сильвио.

Но вот в клуб пришел Синиша Михайлович – человек, полностью подходящий под задачи Берлускони. Надо вывести клуб в Лигу чемпионов? Будет сделано! С «Сампдорией» же до еврокубков доскакали. Нужно развивать молодежь? Без вопросов! Романьоли, Доннарумма, Эли, Калабрия – смотрите и наслаждайтесь. Однако с результатами все оказалось совсем не вау, ведь «Милан» рискует снова остаться без европейских турниров. Молодежь же развивается не так быстро, как хотелось бы Берлускони. Итогом снова стало увольнение, а на место Синиши пригласили из молодежной команды Кристиана Брокки. Будто бы опыт с Индзаги президента «Милана» ничему не научил.

Ужастики для молодежи

Появление Доннаруммы – эпохальная цель, в которую упирается концепция развития миланской команды. «Эта молодежь – будущее «Милана», – однажды высказал позицию руководства Адриано Галлиани. При этом школа талантов в «Милане» не является самой лучшей в Италии, а тем игрокам, что все-таки добираются до основы, не всегда дают заиграть. Эту ситуацию мы подробно разбирали, когда рассказывали о футболистах, которых в юном возрасте выкинули из «Милана», а они неплохо проявили себя в других командах.

В нынешнем сезоне руководство «Милана» предприняло попытки исправить былые промахи. Синиша Михайлович, так хорошо проявивший себя в «Сампдории», где довел до ума сразу несколько юношей, приглашался с целью провести в «Милане» итальянскую революцию. Не зря же летом в спешном порядке в клуб вернули из «Авеллино» центрального защитника Родриго Эли, за полгода до этого со скандалом отправленного на футбольные просторы.

Эли вышел на поле в первом же матче сезона, составив пару центральных защитников с 25-миллионным Алессио Романьоли. Нападение «Фиорентины» уж никак не ожидало увидеть напротив себя подростков. Эли получил красную карточку еще в середине первого тайма. Защитник покидал поле с такими ошалелыми глазами, будто никогда даже в мыслях не мог допустить, что сыграет на таком уровне.

Однако за ним последовали другие. И если Давиде Калабрия постепенно подпускается к основе, то Доннарумму отправили на поле совсем без подготовки. Да, здесь сразу же заработала пиар-компания. На юного таланта, которому недавно исполнилось 17 лет, накинули ценник в 40 миллионов евро. Однако при всех положительных отзывах, которые Джанлуиджи получает от людей, связанных с «Миланом», играет он не без греха. Доннарумму ждет еще и пресловутый синдром второго сезона. А однажды в Италии подобным образом уже восхищались голкипером «Удинезе» Симоне Скуффетом. Скажите, где он сейчас?

Война с фанатами

Все вышеназванные проблемы бесят фанатов «Милана». Самые отчаянные из них пытаются бороться и хоть как-то повлиять на руководство. Трибуны «Сан Сиро» частенько без болельщиков (хотя стадион почти всегда наполовину пуст). Фанаты проводят акции, призывая то снять Галлиани, то заставить Берлускони вспомнить о своих деньгах, протестуют против трансферной политики. Руководство к словам болельщиков остается глухо.

Барбара Берлускони продолжает стоять на своем и распевать сказки про «Casa Milan», где болельщики могут вспомнить и восхититься былыми победами клуба. Там есть ресторан, музей и удобные места для просмотра игры в футбол. Той самой игры, которая у «Милана» отсутствует. Команда давно потеряла собственный стиль, а иногда побеждает лишь за счет трудолюбия и самоотдачи отдельных футболистов. Болельщикам от этой ситуации становится противно.

Великий клуб умирает. Уже пять лет он гниет изнутри, а победная эпоха Сильвио Берлускони рискует окончательно смениться полнейшим негативом. Владелец «Милана» продолжает искать китайских инвесторов, которым намерен всучить клуб за 600-700 миллионов евро. На достойную старость патрон «Милана» наработал. Всем же, кому «Милан» хотя бы немножечко не безразличен, пока приходится жить прошлым. Но на успехах давнего времени далеко не уедешь, а прямо сейчас перспективы «Милана» настолько туманны, что глоры не водятся здесь уже несколько лет.

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