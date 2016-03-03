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    Почему мы ненавидим ЦСКА


    5
    Голосов: 1
    03.03.2016 20:30
    Провалы в Лиге чемпионов, один и тот же состав, культ Акинфеева. «Бомбардир» рассказывает, за что мы (и вы тоже) ненавидим ЦСКА.
    СПОЙЛЕРЫ
    Состав ЦСКА почти никогда не меняется. При этом команда постоянно проваливается в Лиге чемпионов, Лигу Европы считает обузой, а потому особенно туда и не рвется. Продолжает набирать обороты культ Акинфеева. Слабый маркетинг и сближение со сборной тоже не добавляют армейцам хорошей репутации.

    ЦСКА предсказуем

    Стартовый состав этой команды все знают за неделю до матча. Все маневры тоже. "Но никто не может с этим ничего поделать!", – возразит болельщик армейцев. Да, но "Краснодар", "Амкар", "Крылья Советов", "Анжи" прошлой осенью жестоко потрепали уставший ЦСКА, который без Романа Еременко до стыдного упростил свой футбол. Рейды Тошича в центр и попытки перебросить защиту на ход Мусе давно изучены даже массажистами соперника. Не будем заострять внимание на постоянных попытках создать офсайд. Перед Евро армейцы так и остаются стабильными поставщиками оборонных деталей.

    ЦСКА стопорится, как только несколько элементов заученной игры по каким-то причинам не работают. Почти все игроки армейцев – ключевые, что давит на всю конструкцию, которая только и может действовать по старинке. Слуцкий и штаб ждут и верят в живительный "пик формы", но давно качаются по грани, когда один гол способен решить финансовую осень клуба. Вспоминаем мяч Вернблума "Ростову", который протолкнул армейцев в Лигу чемпионов.

    Справедливости ради оценим попытки ЦСКА пойти против себя же. Клуб не отдал Мусу "Лестеру" за 20 миллионов фунтов, подписал Ткачева и Широкова. Есть чувство, что на таком повороте настаивал сам Слуцкий – весной нужны альтернативы, а без них команда рискует открыть стадион под невзрачный гимн Лиги Европы.

    Армейцы проваливаются в Лиге чемпионов

    Три года подряд армейцы проигрывают в группе всем. Когда в начале декабря хочется спросить "Шо, опять?", находятся сотни оправданий. Сводится все к тому, что Лига Европы – не наш уровень, команде некомфортно на "двух фронтах", а вот весной всех нахлобучим и прямой дорогой в самый крутой турнир, где уж не повторим прошлые ошибки.

    С последним всякий раз случается наоборот. После РФПЛ армейцы не готовы к другим скоростям, не способны адекватно распределить силы, к поздней осени окончательно теряют себя и с легкой радостью, что у нас такой тягучий перерыв, домучивают первую часть сезона.

    Противники были сильнее только в позапрошлых розыгрышах кубка чемпионов. Последний же турнир был добродушен к ЦСКА, который в некоторых играх (скорее – таймах) был интереснее и "МЮ", и ПСВ. Но опять что-то надломилось, и мы снова слышим, как ЦСКА везет – они ведь могут полностью выложиться в России!

    ЦСКА создал культ Акинфеева

    Вопрос "Кто лучший вратарь в России?" давно зависит от Игоря Владимировича. Если он крут – вопросов ноль, если чудит – общественность готова расцеловать даже Рыжикова или вручить свитер с "единичкой" Гилерме.

    ЦСКА и его болельщики давно охраняют Акинфеева от любого замечания, сакрализируют каждый сэйв и искренне не понимают, почему "Игоряна с сухарем" - мем. Шутки про серию в Лиге чемпионов могли быть уничтожены самим Акинфеевым, будь у него самоирония. "Для меня слово "интернет" существует, если мне надо посмотреть отель, погоду, - поделился Акинфеев в интервью "Футболу". - Смотреть погоду – это мое самое любимое занятие в интернете. А все, что касается спорта, новостей, лучше туда не залезать. Никому не советую".

    Мало кто спорит, что Акинфеев – лучший вратарь страны современности. Вот только отсюда не следует, что он безгрешен. Конкуренция не повредит ни Игорю, ни другим голкиперам.

    Странный маркетинг

    Беда общая для российского футбола, и ЦСКА тут – просто участник. Если другие могут оправдываться "совком" вокруг и недостатком средств, то армейцы позиционируют себя как топ-клуб Восточной Европы.

    Последние годы ЦСКА проводит в Химках, что вполне себе оправдание иногда и трем тысячам зрителей на матче. Однако неудобное расположение стадиона для москвичей – не повод закрыться в кабинетах, лишь летом появляясь в легкоатлетическом зале для дежурной беседы. Многократный чемпион России проигрывает "Спартаку" и "Зениту" в соцсетях, записывал летом ужасные "хоум-видео" с натужными призывами прийти на стадион, да и в целом ведет себя в информационном поле скучно и неинтересно. Иногда клуб спасает Слуцкий, умеющий давать яркие интервью, свежо шутить, танцевать и читать реп.

    ЦСКА сросся со сборной

    Минувшим летом не все верили в дружбу Гинера и Мутко. Очень разные цели они имели. Первый хочет процветания клуба, пока экономика скачет по кризисным кочкам, а второй занят государственными делами. Но Евгений Леннорыч пошел на сделку, будто сжалился над сборной, которая после Капелло потеряла остатки имиджа и была в шаге от позорного краха в средней отборочной группе.

    Слуцкого стали разрывать на несколько частей, а болельщикам ЦСКА приходится мириться, что новым главным будет Гончаренко – тренер талантливый, но так и не доведший дела в других российских командах. Но особенно все волнуются за Леонида Викторовича: вместо Европы он получит два года товарняков и съемок на "Матч ТВ".

    ЦСКА перестал занимать жесткую позицию по лимиту, получил немного привилегий (вспомните, как переносилась игра со "Спартаком") и стал многих еще больше раздражать. Вместе с "Зенитом" теперь это оплот сборной, за которую не всем захочется болеть. Особенно, если старая защита подведет на Евро.

    10 трансферных попаданий и промахов ЦСКА

    Сними корону. Почему мы ненавидим "Реал"

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ, ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
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    Комментарии52
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      Рейтинг: +105

      igorek25 2 мая 2016, 11:12

      При чем тут ненависть - ума не приложу.Некоторые негативные моменты, спорить трудно,носят системный и систематический характер. Но клуб двигается вперёд, это очевидно.

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 27 апреля 2016, 10:49

      Команда *антонов

      -2
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      Рейтинг: +1289

      каа 7 марта 2016, 16:59

      Почему мы ненавидим ЦСКА...? -Завидуем... Сильным всегда завидуют... и ненавидят...Продолжайте ...ЦСКА не собирается опускать планку если кто то до нее не дотягивается ...
      Бомбардир не красят такие недостатьи...

      4
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      Рейтинг: +444

      gennadiy 6 марта 2016, 12:45

      КТО ЭТО НЕ НАВИДИТ ЦСКА ТО?МЫ ЕГО ЛЮБИМ И БОЛЕЕМ ЗА НЕГО

      2
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      Рейтинг: +9

      семёнкин 6 марта 2016, 01:09

      ненависть должна воплощаться в чём либо...
      Культ Акинфея?- развенчайте и его не будет!!! набейте ему 60 банок между ног и культ сам уйдёт....ах,вам слабо? тогда терпите культ!!! предсказуемый на годы состав?-так выкупите всех березовских с игнашевичами и посадите в своих клубах на лавку,как это любит делать Зенит)))) опять слабо?-так ждите,пока Игнашевича на носилках будут носить по полю два статиста, а он будет им показывать куда ему нужно бежать))) НАШ КОЛХОЗНЫЙ ФУТБОЛ НА ТАКИХ ИГНАШЕВИЧАХ СТОЯЛ И СТОЯТЬ БУДЕТ!!!!

      -1
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      Рейтинг: +62

      Altayvovan 5 марта 2016, 18:00

      "это оплот сборной, за которую не всем захочется болеть"- что за бредовая фраза?

      2
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      Рейтинг: +14

      Cska_Pobeda_2001 5 марта 2016, 17:40

      Какая гнида вякнула?

      -1
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      Рейтинг: +10

      asaf59 5 марта 2016, 14:26

      Какой олух это написал?

      0
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      Рейтинг: +1608

      кто там 4 марта 2016, 22:03

      ЦСКА предсказуем - что же божественный срамтак сос ет по 5-0?
      Армейцы проваливаются в Лиге чемпионов кто то(свинюшки) не играют там больше, чем автору данной статьи лет=)
      ЦСКА создал культ Акинфеева, как же культ Волера верим?)
      Странный маркетинг? давать обещания каждый год на протяжении скольких лет то ж не плох)
      ЦСКА сросся со сборной? что поделать что срамтак это позор РФПЛ

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +638

      bratskij 4 марта 2016, 20:59

      Да пускай ненавидят, пускай хоть кал свой едят, нам пофиг. МЫ ЦСКА - МЫ ПОБЕДИМ !!!

      1
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