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Почему мы ненавидим ЦСКА

ЦСКА предсказуем

Стартовый состав этой команды все знают за неделю до матча. Все маневры тоже. "Но никто не может с этим ничего поделать!", – возразит болельщик армейцев. Да, но "Краснодар", "Амкар", "Крылья Советов", "Анжи" прошлой осенью жестоко потрепали уставший ЦСКА, который без Романа Еременко до стыдного упростил свой футбол. Рейды Тошича в центр и попытки перебросить защиту на ход Мусе давно изучены даже массажистами соперника. Не будем заострять внимание на постоянных попытках создать офсайд. Перед Евро армейцы так и остаются стабильными поставщиками оборонных деталей.

ЦСКА стопорится, как только несколько элементов заученной игры по каким-то причинам не работают. Почти все игроки армейцев – ключевые, что давит на всю конструкцию, которая только и может действовать по старинке. Слуцкий и штаб ждут и верят в живительный "пик формы", но давно качаются по грани, когда один гол способен решить финансовую осень клуба. Вспоминаем мяч Вернблума "Ростову", который протолкнул армейцев в Лигу чемпионов.

Справедливости ради оценим попытки ЦСКА пойти против себя же. Клуб не отдал Мусу "Лестеру" за 20 миллионов фунтов, подписал Ткачева и Широкова. Есть чувство, что на таком повороте настаивал сам Слуцкий – весной нужны альтернативы, а без них команда рискует открыть стадион под невзрачный гимн Лиги Европы.

Армейцы проваливаются в Лиге чемпионов

Три года подряд армейцы проигрывают в группе всем. Когда в начале декабря хочется спросить "Шо, опять?", находятся сотни оправданий. Сводится все к тому, что Лига Европы – не наш уровень, команде некомфортно на "двух фронтах", а вот весной всех нахлобучим и прямой дорогой в самый крутой турнир, где уж не повторим прошлые ошибки.

С последним всякий раз случается наоборот. После РФПЛ армейцы не готовы к другим скоростям,  не способны адекватно распределить силы, к поздней осени окончательно теряют себя и с легкой радостью, что у нас такой тягучий перерыв,  домучивают первую часть сезона.

Противники были сильнее только в позапрошлых розыгрышах кубка чемпионов. Последний же турнир был добродушен к ЦСКА, который в некоторых играх (скорее – таймах) был интереснее и "МЮ", и ПСВ. Но опять что-то надломилось, и мы снова слышим, как ЦСКА везет – они ведь могут полностью выложиться в России!

ЦСКА создал культ Акинфеева

Вопрос "Кто лучший вратарь в России?" давно зависит от Игоря Владимировича. Если он крут – вопросов ноль, если чудит – общественность готова расцеловать даже Рыжикова или вручить свитер с "единичкой" Гилерме.

ЦСКА и его болельщики давно охраняют Акинфеева от любого замечания, сакрализируют каждый сэйв и искренне не понимают, почему "Игоряна с сухарем" - мем. Шутки про серию в Лиге чемпионов могли быть уничтожены самим Акинфеевым, будь у него самоирония. "Для меня слово "интернет" существует, если мне надо посмотреть отель, погоду, - поделился Акинфеев в интервью "Футболу". - Смотреть погоду – это мое самое любимое занятие в интернете. А все, что касается спорта, новостей, лучше туда не залезать. Никому не советую".

Мало кто спорит, что Акинфеев – лучший вратарь страны современности. Вот только отсюда не следует, что он безгрешен. Конкуренция не повредит ни Игорю, ни другим голкиперам.

Странный маркетинг

Беда общая для российского футбола, и ЦСКА тут – просто участник. Если другие могут оправдываться "совком" вокруг и недостатком средств, то армейцы позиционируют себя как топ-клуб Восточной Европы.

Последние годы ЦСКА проводит в Химках, что вполне себе оправдание иногда и трем тысячам зрителей на матче. Однако неудобное расположение стадиона для москвичей – не повод закрыться в кабинетах, лишь летом появляясь в легкоатлетическом зале для дежурной беседы. Многократный чемпион России проигрывает "Спартаку" и "Зениту" в соцсетях, записывал летом ужасные "хоум-видео" с натужными призывами прийти на стадион, да и в целом ведет себя в информационном поле скучно и неинтересно. Иногда клуб спасает Слуцкий, умеющий давать яркие интервью, свежо шутить, танцевать и читать реп.

ЦСКА сросся со сборной

Минувшим летом не все верили в дружбу Гинера и Мутко. Очень разные цели они имели. Первый хочет процветания клуба, пока экономика скачет по кризисным кочкам, а второй занят государственными делами. Но Евгений Леннорыч пошел на сделку, будто сжалился над сборной, которая после Капелло потеряла остатки имиджа и была в шаге от позорного краха в средней отборочной группе.

Слуцкого стали разрывать на несколько частей, а болельщикам ЦСКА приходится мириться, что новым главным будет Гончаренко – тренер талантливый, но так и не доведший дела в других российских командах. Но особенно все волнуются за Леонида Викторовича: вместо Европы он получит два года товарняков и съемок на "Матч ТВ".

ЦСКА перестал занимать жесткую позицию по лимиту, получил немного привилегий (вспомните, как переносилась игра со "Спартаком") и стал многих еще больше раздражать. Вместе с "Зенитом" теперь это оплот сборной, за которую не всем захочется болеть. Особенно, если старая защита подведет на Евро.

10 трансферных попаданий и промахов ЦСКА

Сними корону. Почему мы ненавидим "Реал"

[cr]

Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Игнашевич Сергей Еременко Роман Широков Роман Вернблум Понтус Муса Ахмед Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (53)
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Жора Рубенс
1456991490
Как же человек ненавидит ЦСКА!!!!!!!!Сам то за кого болеет? С таким подходом можно любой клуб(и не только российский)в дерьме вывалять. Просто некрасиво,товарищ!!!!!!!!!!!!!
!!!!!
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18JG
1457000866
Все что-то гонят на автора, а я с ним согласен, ибо все по делу!
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sined1951
1457016851
Статью написал придурок. Я не болельщик ЦСКА, но уважаю эту команду. У нее есть свой стиль, свои принципы построения игры и команды. Статью о ненависти в нашем футболе могут раскручивать только неадекватные люди, которым нужно обеспечить место в "палате№6", а заодно отправить туда-же руководство этого сайта, а сайт закрыть.
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3ton
1457027067
когда правду написали , кони заныли и застонали даже в хоккее начали тащить ЦСКА судьи )) недавно смеялся , когда смотрели повтор и 100% вне игры было . даже комментатор сказал , гол нельзя засчитывать )) засчитали)) а в футболе рекордсмены
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_bedboynet_
1457027869
Понятно, что статья для набора просмотров, как и весь сайт катится в откровенную желтизну и сбор лайков на хейтерстве. Пару вопросов по статье: -1. Кто такие "мы" которые не любят ЦСКА? -2. Зачем вообще столько текста? Все причины описаны в спойлере, а ниже текст для количества символов, тема не раскрывается ни сколько Можно было бы и согласиться с некоторыми заявлениями, но для этого статья должна быть посерьёзней а автор с большим IQ и не участник непонятных сект.
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shurik45
1457028109
ЦСКА -добротная команда ! Обладатель Кубка УЕФА ! Остальные же просто завидуют . Брыжут своей слюной ! Даже про Акинффева придумали своеобразный антирекорд- таких можно назвать только идиотами! Автор статьи явно импонирует одному из соперников ЦСКА..
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Ronaldinho BrazilBarsa
1457032522
Всех ненавистников ВЕЛИКОГО ПФК ЦСКА В ЖОПУ!!! ЦВБП!!! КРАСНО-СИНИЙ САМЫЙ СИЛЬНЫЙ! МЫ ЧЕМПИОНЫ И ВСЕ ЗАВИДУЮТ!!!
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Cobold
1457034317
Статейка заказная. Хотят потроллить Армейцев перед матчем со спатрачами.... но это последних не спасёт. Пукайте дальше, только от вони своей не задохнитесь.
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кто там
1457118201
ЦСКА предсказуем - что же божественный срамтак сос ет по 5-0? Армейцы проваливаются в Лиге чемпионов кто то(свинюшки) не играют там больше, чем автору данной статьи лет=) ЦСКА создал культ Акинфеева, как же культ Волера верим?) Странный маркетинг? давать обещания каждый год на протяжении скольких лет то ж не плох) ЦСКА сросся со сборной? что поделать что срамтак это позор РФПЛ
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asaf59
1457177162
Какой олух это написал?
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