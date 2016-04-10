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    Почему мы ненавидим «Барселону»


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    Голосов: 0
    10.04.2016 09:50
    «Барселона» – сильнейшая команда Европы последнего десятилетия, создавшая новый стиль в футболе и собравшая в своих рядах великолепное атакующее трио, которому нет аналогов. «Бомбардир» идет дальше и находит причины не любить эту команду.
    СПОЙЛЕРЫ
    В турнирах с участием «Барселоны» отсутствует интрига, ведь Месси, Неймар и Суарес могут соорудить гол в любой момент. При этом команда играет в довольно скучный футбол, а руководство клуба не стесняется заниматься финансовыми махинациями. Можно добавить еще и помощь судей, чтобы окончательно убедиться в ненависти к «Барселоне».

    Отсутствие интриги

    «Барселона» вышла на такой уровень игры, собрала такой сильный состав, что матчи и турниры с ее участием практически лишены интриги. Как минимум в чемпионате Испании даже у достаточно сильных «Реала» и «Атлетико» нет шансов сражаться на равных с «Барселоной», просто потому, что они ошибаются, а «Барселона» – практически нет.

    Кто-то скажет, что «Реал» виноват сам. Клуб со своими финансовыми сверхвозможностями не смог построить команду, равную «Барселоне». Но суть претензии не в этом – мы любим футбол не только за красоту игры, но и за непредсказуемость, интригу, драматические сюжеты. В матчах же с участием нынешней «Барселоны» ничего подобного нет – все знают, что рано или поздно магическое трио каталонцев напихает сопернику столько голов, сколько будет необходимо. Если же «Барса» оступилась и не выиграла – то лишь по той причине, что не очень-то и хотелось.

    Эту претензию не понять большей части болельщиков, восхищающихся клубами-грандами. Но вот футбольные дауншифтеры, не любящие болеть за сильных, поддержат данный неоднозначный лозунг – «Барселона» убивает интригу в европейском и испанском футболе. Это ужасно скучно, когда одна команда на голову сильнее других, пусть и показывает она при этом футбол высочайшего уровня.

    В принципе, данная претензия подходит не только «Барселоне», но и другим гегемонам в своих чемпионатах – «Баварии» в Германии, «ПСЖ» во Франции, «Ювентусу» в Италии. Просто «Барселона» обладает сверхвозможностями даже на фоне названных грандов, на европейской арене.

    Как можно болеть за такие клубы? Это скучно и бесперспективно. Болеть – значит переживать. Как можно переживать за результаты матчей «Барселоны"? Разве что на решающих стадиях Лиги чемпионов можно получить небольшой заряд адреналина, в остальном же – это процесс созерцания вкусного, техничного, яркого футбола без интриги. Интрига, непредсказуемость – соль футбола, а несоленая еда – на любителя.

    Море глорихантеров

    Глорихантеры или «охотники за славой» – болельщики, которые стали приверженцами того или иного клуба после серии его громких успехов. Больше всего глорихатеров у самого сильного, самого модного клуба, а таковым сейчас является «Барселона». Огромная популярность этого бренда притягивает к себе людей, желающих самоутвердиться за счет боления за успешную команду.

    В самой поддержке сильной команды нет ничего плохого, если это действительно зов сердца, не утихающий даже в дни поражений объекта обожания. Но зачастую вокруг тех, кто выигрывает, собирается толпа людей, готовых поменять свое настроение после нескольких поражений. Это и есть самая презираемая каста болельщиков, обширность которой у самого сильного клуба мира логична и понятна.

    Повальная мода на тики-таку

    Конечно, «Барселона» не виновата в том, что создала тренд, следовать которому хотят многие клубы в других странах, но повальная мода на тики-таку иногда начинает раздражать. Футбол тем и хорош, что в нем можно найти разнообразие национальных стилей и тактических подходов к строительству игры.

    Повальное копирование успешного и модного бренда обедняет игру, так как любая копия всегда будет хуже оригинала, а противостояние двух «Барселон» будет далеко не таким ярким, как это может показаться. У того стиля, который создала «Барса», есть одна особенность – иногда наблюдать за бесконечными перепасовками в центре поля становится скучно, а команды, воплощающие в жизнь стиль «тики-таки» часто злоупотребляют этим эффективным способом поломать игру сопернику.

    Самый яркий пример того, что насаждение «тики-таки» может быть совершенно неуместным – «Бавария» Пепа Гвардиолы. Команда Юппа Хайнкеса обладала своим уникальным, интересным и ярким стилем – активно использовала фланги, играла динамично и агрессивно. Но пришел Гвардиола и начал превращать ее в клон «Барселоны», несмотря на то, что «Бавария» просто уничтожила каталонцев в последнем сезоне при Хайнкесе, продемонстрировав преимущества собственного стиля и игровой философии.

    Побольше «Барселон» хороших и разных? А может лучше бы мы и дальше наблюдали за соперничеством двух стилей, антагонизм которых был солью Лиги чемпионов?

    Гегемония и сверхвозможности в Испании

    Можно много говорить о том, что никто не мешает другим клубам собрать у себя такую же эффективную линию атаки как тройка Месси-Неймар-Суарес в «Барселоне». Но на самом деле в Испании это способны сделать только два клуба – «Реал» и «Барселона». Все дело в том, что бюджет этих клубов значительно превышает финансовые возможности потенциальных конкурентов и достигается это преимущество не совсем честным способом.

    Для других футбольных лиг стандартом стало распределение денег от ТВ-контрактов лиги в зависимости от результатов на футбольном поле, но в Испании сливки собирают «Барселона» и «Реал», а остальным представителям Примеры остаются крохи с барского стола. Если раньше в Примере было 5-6 команд, претендовавших на чемпионский титул, то сейчас только «Атлетико» Диего Симеоне может на равных сражаться с грандами на длинной турнирной дистанции.

    За счет своих сверхдоходов «Барселона» и «Реал» могут выдернуть любого понравившегося им игрока из «Валенсии», «Сельты», «Севильи», «Вильярреала» да и того же «Атлетико», значительно уступающего по финансовым возможностям «сладкой парочке».

    При всей продуктивности работы «Ла Масии», «Барселона» находит возможности для усиления состава, в том числе и за счет ослабления среднего класса Примеры. Жорди Альба и Жереми Матье пришли из «Валенсии», Дани Алвес, Алейш Видаль, Иван Ракитич, Адриано – из «Севильи», Арда Туран еще недавно был одним из лидеров «Атлетико».

    Финансовые махинации руководства

    Долгое время «Барселона» позиционировала себя клубом, в котором на первом месте стоит футбол, а не деньги. Но скандал с трансфером Неймара стал значительным ударом по имиджу клуба и показал, что за всей внешней красотой каталонского бренда скрываются не самые достойные методы поддержания собственного высокого статуса.

    Какой бы ни была репутация Флорентино Переса и созданного им бренда «Галактикос», в «Реале» никто не обманывал собственных сосиос и не совершал столь мутных сделок, как трансфер Неймара. Более того – основным мотивом в тех многомиллионных махинациях, которые предпринял бывший президент «Барселоны» Сандро Росель при покупке Неймара, было желание опередить Мадрид и выиграть конкуренцию за талантливого бразильца.

    Одно дело – сделать это на честном аукционе, а совсем другое – фактическим подкупом клуба, которому принадлежал Неймар и самого бразильца, получившего через агентство отца гигантские комиссионные, о которых никто не отчитался перед сосиос «Барселоны». В этом деле всплыла двуличность «Барселоны», позиционирующей себя народным клубом, который позволяет себе откровенно мошеннические приемы ведения бизнеса.

    Панамские бумаги. Сядет ли Месси в тюрьму?

    «УЕФАлона»

    Дыма без огня не бывает. Пусть чаще всего обвинения в связи «Барселоны» и УЕФА – разговоры хейтеров, но уж слишком часто каталонцам выпадают судейские бонусы. Никаких намеков, просто статистика.

    Почему мы ненавидим «Реал»

    Почему мы ненавидим «Челси»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, The Advertiser, The Sun
    Рейтинг: 0 Голосов: 0
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +217

      Rivaldo88 10 апреля 2016, 17:43

      На сегодняшний день достойную "тики-таку" демонстрирует только та же Бавария. В Барсе Энрике давно начал менять стиль игры, и не только из-за ухода Хави.. Если не меняться, можно обжечься своей предсказуемостью. До появления Пепа, кто в Германии практиковал тики-таку? А кто в Англии,.. есть яркие команды? Сейчас этот стиль путешествует с Гвардиолой. За что тогда ненавидеть FCB в данном случае?

      Глорихантеры есть у всех клубов, это да, но у Барсы и "родных" глоров достаточно, чтобы перевешивать "псевдопатриотов", так, чтобы о них и не задумывались. Здесь лучше о Лестере поговорить и поинтересоваться кто такой Иззет и Уайз ;)

      Если хейтить, то качественно, так же как и играет Барса.

      1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 10 апреля 2016, 16:49

      Журналист ненавидящий Барсу...как это наивно...

      -2
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 10 апреля 2016, 12:46

      А чаще всего играла в большинстве, потому что их никак не остановить, не нарушив правила! И с судьями это никак не связано, просто каждый видит то, что хочет видеть)

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 10 апреля 2016, 12:40

      По всеми любимым статистическим данным, по общей стоимости игроков, Барселона на 6-м месте (после Реала, МЮ, ПСЖ, Ман.Сити и Арсенала). В эту стоимость не вошел Месси, потому что он является воспитанником Барсы, а не приобретенным игроком! Так что же мешает другим клубам воспитывать своих талантов? Или что мешает первым 5-ти клубам более грамотно вкладывать деньги, чем Барса это делает?))) Это к вопросу о финансах.
      А если говорить про то, что они лидеров других команд скупают, ослабляя их, то кто бы из вас остался играть в Севилье, атлетико и др. среднячках, когда его зовут в Барсу?
      Ни один из приведенных автором доводов не умаляет достоинств Барселоны, это величайший клуб на сегодняшний день

      -2
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      Рейтинг: +19

      СинукА 10 апреля 2016, 11:48

      Про гегемонию и сверхвозможности в Испании хорошо было написано

      2
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      Рейтинг: +130

      Альтер 10 апреля 2016, 11:36

      Наконец-то дождался этой статьи. Огромное спасибо! в статье всё правильно - стоило побольше написать про их симулянтов. барсу невзлюбил, когда в матче 1/4 ЛЧ с челси (не помню год, но Баллак был ещё) как минимум 2 100% пенальти не поставили в ворота каталонцев.

      1
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      Рейтинг: +101

      Ver 10 апреля 2016, 11:08

      Зачем вообще ненавидеть Барсу или другой какой клуб...Судьи помогают?-Так это плохие судьи...У всех выигрывает?-Извините, играйте лучше...И мутные сделки: только нам в России и удивляться...

      5
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      Рейтинг: +11242

      alp 10 апреля 2016, 11:07

      ненавидим? что за бред? совсем обмельчали спортивные журналисты

      0
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      Рейтинг: +101

      Ver > alp 10 апреля 2016, 11:10

      Похоже мальчик какой-то обиженный написал...

      -1
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      Рейтинг: +10

      Planeta_Lebedeff 10 апреля 2016, 10:53

      Барса круче Реала

      -1
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      Рейтинг: +45

      mc_key 10 апреля 2016, 10:35

      все по делу описали, все в точку. Про Баварию особенно. Ман Сити ждет та же участь

      2
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