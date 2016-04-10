Почему мы ненавидим «Барселону»

Отсутствие интриги

«Барселона» вышла на такой уровень игры, собрала такой сильный состав, что матчи и турниры с ее участием практически лишены интриги. Как минимум в чемпионате Испании даже у достаточно сильных «Реала» и «Атлетико» нет шансов сражаться на равных с «Барселоной», просто потому, что они ошибаются, а «Барселона» – практически нет.

Кто-то скажет, что «Реал» виноват сам. Клуб со своими финансовыми сверхвозможностями не смог построить команду, равную «Барселоне». Но суть претензии не в этом – мы любим футбол не только за красоту игры, но и за непредсказуемость, интригу, драматические сюжеты. В матчах же с участием нынешней «Барселоны» ничего подобного нет – все знают, что рано или поздно магическое трио каталонцев напихает сопернику столько голов, сколько будет необходимо. Если же «Барса» оступилась и не выиграла – то лишь по той причине, что не очень-то и хотелось.

Эту претензию не понять большей части болельщиков, восхищающихся клубами-грандами. Но вот футбольные дауншифтеры, не любящие болеть за сильных, поддержат данный неоднозначный лозунг – «Барселона» убивает интригу в европейском и испанском футболе. Это ужасно скучно, когда одна команда на голову сильнее других, пусть и показывает она при этом футбол высочайшего уровня.

В принципе, данная претензия подходит не только «Барселоне», но и другим гегемонам в своих чемпионатах – «Баварии» в Германии, «ПСЖ» во Франции, «Ювентусу» в Италии. Просто «Барселона» обладает сверхвозможностями даже на фоне названных грандов, на европейской арене.

Как можно болеть за такие клубы? Это скучно и бесперспективно. Болеть – значит переживать. Как можно переживать за результаты матчей «Барселоны"? Разве что на решающих стадиях Лиги чемпионов можно получить небольшой заряд адреналина, в остальном же – это процесс созерцания вкусного, техничного, яркого футбола без интриги. Интрига, непредсказуемость – соль футбола, а несоленая еда – на любителя.

Море глорихантеров

Глорихантеры или «охотники за славой» – болельщики, которые стали приверженцами того или иного клуба после серии его громких успехов. Больше всего глорихатеров у самого сильного, самого модного клуба, а таковым сейчас является «Барселона». Огромная популярность этого бренда притягивает к себе людей, желающих самоутвердиться за счет боления за успешную команду.

В самой поддержке сильной команды нет ничего плохого, если это действительно зов сердца, не утихающий даже в дни поражений объекта обожания. Но зачастую вокруг тех, кто выигрывает, собирается толпа людей, готовых поменять свое настроение после нескольких поражений. Это и есть самая презираемая каста болельщиков, обширность которой у самого сильного клуба мира логична и понятна.

Повальная мода на тики-таку

Конечно, «Барселона» не виновата в том, что создала тренд, следовать которому хотят многие клубы в других странах, но повальная мода на тики-таку иногда начинает раздражать. Футбол тем и хорош, что в нем можно найти разнообразие национальных стилей и тактических подходов к строительству игры.

Повальное копирование успешного и модного бренда обедняет игру, так как любая копия всегда будет хуже оригинала, а противостояние двух «Барселон» будет далеко не таким ярким, как это может показаться. У того стиля, который создала «Барса», есть одна особенность – иногда наблюдать за бесконечными перепасовками в центре поля становится скучно, а команды, воплощающие в жизнь стиль «тики-таки» часто злоупотребляют этим эффективным способом поломать игру сопернику.

Самый яркий пример того, что насаждение «тики-таки» может быть совершенно неуместным – «Бавария» Пепа Гвардиолы. Команда Юппа Хайнкеса обладала своим уникальным, интересным и ярким стилем – активно использовала фланги, играла динамично и агрессивно. Но пришел Гвардиола и начал превращать ее в клон «Барселоны», несмотря на то, что «Бавария» просто уничтожила каталонцев в последнем сезоне при Хайнкесе, продемонстрировав преимущества собственного стиля и игровой философии.

Побольше «Барселон» хороших и разных? А может лучше бы мы и дальше наблюдали за соперничеством двух стилей, антагонизм которых был солью Лиги чемпионов?

Гегемония и сверхвозможности в Испании

Можно много говорить о том, что никто не мешает другим клубам собрать у себя такую же эффективную линию атаки как тройка Месси-Неймар-Суарес в «Барселоне». Но на самом деле в Испании это способны сделать только два клуба – «Реал» и «Барселона». Все дело в том, что бюджет этих клубов значительно превышает финансовые возможности потенциальных конкурентов и достигается это преимущество не совсем честным способом.

Для других футбольных лиг стандартом стало распределение денег от ТВ-контрактов лиги в зависимости от результатов на футбольном поле, но в Испании сливки собирают «Барселона» и «Реал», а остальным представителям Примеры остаются крохи с барского стола. Если раньше в Примере было 5-6 команд, претендовавших на чемпионский титул, то сейчас только «Атлетико» Диего Симеоне может на равных сражаться с грандами на длинной турнирной дистанции.

За счет своих сверхдоходов «Барселона» и «Реал» могут выдернуть любого понравившегося им игрока из «Валенсии», «Сельты», «Севильи», «Вильярреала» да и того же «Атлетико», значительно уступающего по финансовым возможностям «сладкой парочке».

При всей продуктивности работы «Ла Масии», «Барселона» находит возможности для усиления состава, в том числе и за счет ослабления среднего класса Примеры. Жорди Альба и Жереми Матье пришли из «Валенсии», Дани Алвес, Алейш Видаль, Иван Ракитич, Адриано – из «Севильи», Арда Туран еще недавно был одним из лидеров «Атлетико».

Финансовые махинации руководства

Долгое время «Барселона» позиционировала себя клубом, в котором на первом месте стоит футбол, а не деньги. Но скандал с трансфером Неймара стал значительным ударом по имиджу клуба и показал, что за всей внешней красотой каталонского бренда скрываются не самые достойные методы поддержания собственного высокого статуса.

Какой бы ни была репутация Флорентино Переса и созданного им бренда «Галактикос», в «Реале» никто не обманывал собственных сосиос и не совершал столь мутных сделок, как трансфер Неймара. Более того – основным мотивом в тех многомиллионных махинациях, которые предпринял бывший президент «Барселоны» Сандро Росель при покупке Неймара, было желание опередить Мадрид и выиграть конкуренцию за талантливого бразильца.

Одно дело – сделать это на честном аукционе, а совсем другое – фактическим подкупом клуба, которому принадлежал Неймар и самого бразильца, получившего через агентство отца гигантские комиссионные, о которых никто не отчитался перед сосиос «Барселоны». В этом деле всплыла двуличность «Барселоны», позиционирующей себя народным клубом, который позволяет себе откровенно мошеннические приемы ведения бизнеса.

Панамские бумаги. Сядет ли Месси в тюрьму?

«УЕФАлона»

Дыма без огня не бывает. Пусть чаще всего обвинения в связи «Барселоны» и УЕФА – разговоры хейтеров, но уж слишком часто каталонцам выпадают судейские бонусы. Никаких намеков, просто статистика.

Почему мы ненавидим «Реал»

Почему мы ненавидим «Челси»