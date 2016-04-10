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Почему мы ненавидим «Барселону»

Отсутствие интриги

«Барселона» вышла на такой уровень игры, собрала такой сильный состав, что матчи и турниры с ее участием практически лишены интриги. Как минимум в чемпионате Испании даже у достаточно сильных «Реала» и «Атлетико» нет шансов сражаться на равных с «Барселоной», просто потому, что они ошибаются, а «Барселона» – практически нет.

Кто-то скажет, что «Реал» виноват сам. Клуб со своими финансовыми сверхвозможностями не смог построить команду, равную «Барселоне». Но суть претензии не в этом – мы любим футбол не только за красоту игры, но и за непредсказуемость, интригу, драматические сюжеты. В матчах же с участием нынешней «Барселоны» ничего подобного нет – все знают, что рано или поздно магическое трио каталонцев напихает сопернику столько голов, сколько будет необходимо. Если же «Барса» оступилась и не выиграла – то лишь по той причине, что не очень-то и хотелось.

Эту претензию не понять большей части болельщиков, восхищающихся клубами-грандами. Но вот футбольные дауншифтеры, не любящие болеть за сильных, поддержат данный неоднозначный лозунг – «Барселона» убивает интригу в европейском и испанском футболе. Это ужасно скучно, когда одна команда на голову сильнее других, пусть и показывает она при этом футбол высочайшего уровня.

В принципе, данная претензия подходит не только «Барселоне», но и другим гегемонам в своих чемпионатах – «Баварии» в Германии, «ПСЖ» во Франции, «Ювентусу» в Италии. Просто «Барселона» обладает сверхвозможностями даже на фоне названных грандов, на европейской арене.

Как можно болеть за такие клубы? Это скучно и бесперспективно. Болеть – значит переживать. Как можно переживать за результаты матчей «Барселоны"? Разве что на решающих стадиях Лиги чемпионов можно получить небольшой заряд адреналина, в остальном же – это процесс созерцания вкусного, техничного, яркого футбола без интриги. Интрига, непредсказуемость – соль футбола, а несоленая еда – на любителя.

Море глорихантеров

Глорихантеры или «охотники за славой» – болельщики, которые стали приверженцами того или иного клуба после серии его громких успехов. Больше всего глорихатеров у самого сильного, самого модного клуба, а таковым сейчас является «Барселона». Огромная популярность этого бренда притягивает к себе людей, желающих самоутвердиться за счет боления за успешную команду.

В самой поддержке сильной команды нет ничего плохого, если это действительно зов сердца, не утихающий даже в дни поражений объекта обожания. Но зачастую вокруг тех, кто выигрывает, собирается толпа людей, готовых поменять свое настроение после нескольких поражений. Это и есть самая презираемая каста болельщиков, обширность которой у самого сильного клуба мира логична и понятна.

Повальная мода на тики-таку

Конечно, «Барселона» не виновата в том, что создала тренд, следовать которому хотят многие клубы в других странах, но повальная мода на тики-таку иногда начинает раздражать. Футбол тем и хорош, что в нем можно найти разнообразие национальных стилей и тактических подходов к строительству игры.

Повальное копирование успешного и модного бренда обедняет игру, так как любая копия всегда будет хуже оригинала, а  противостояние двух «Барселон»  будет далеко не таким ярким, как это может показаться. У того стиля, который создала «Барса», есть одна особенность – иногда наблюдать за бесконечными перепасовками в центре поля становится скучно, а команды, воплощающие в жизнь стиль «тики-таки» часто злоупотребляют этим эффективным способом поломать игру сопернику.

Самый яркий пример того, что насаждение «тики-таки» может быть совершенно неуместным – «Бавария» Пепа Гвардиолы. Команда Юппа Хайнкеса обладала своим уникальным, интересным и ярким стилем – активно использовала фланги, играла динамично и агрессивно. Но пришел Гвардиола и начал превращать ее в клон «Барселоны», несмотря на то, что «Бавария»  просто уничтожила каталонцев в последнем сезоне при Хайнкесе, продемонстрировав преимущества собственного стиля и игровой философии.

Побольше «Барселон» хороших и разных? А может лучше бы мы и дальше наблюдали за соперничеством двух стилей, антагонизм которых был солью Лиги чемпионов?

Гегемония и сверхвозможности в Испании

Можно много говорить о том, что никто не мешает другим клубам собрать у себя такую же эффективную линию атаки как тройка Месси-Неймар-Суарес в «Барселоне». Но на самом деле в Испании это способны сделать только два клуба – «Реал» и «Барселона». Все дело в том, что бюджет этих клубов значительно превышает финансовые возможности потенциальных конкурентов и достигается это преимущество не совсем честным способом.

Для других футбольных лиг стандартом стало распределение денег от ТВ-контрактов лиги в зависимости от результатов на футбольном поле, но в Испании сливки собирают «Барселона» и «Реал», а остальным представителям Примеры остаются крохи с барского стола. Если раньше в Примере было 5-6 команд, претендовавших на чемпионский титул, то сейчас только «Атлетико» Диего Симеоне может на равных сражаться с грандами на длинной турнирной дистанции.

За счет своих сверхдоходов «Барселона» и «Реал» могут выдернуть любого понравившегося им игрока из «Валенсии»,  «Сельты», «Севильи», «Вильярреала» да и того же «Атлетико», значительно уступающего по финансовым возможностям «сладкой парочке».

При всей продуктивности работы «Ла Масии», «Барселона» находит возможности для усиления состава, в том числе и за счет ослабления среднего класса Примеры. Жорди Альба и Жереми Матье пришли из «Валенсии», Дани Алвес, Алейш Видаль, Иван Ракитич, Адриано – из «Севильи», Арда Туран еще недавно был одним из лидеров «Атлетико».

Финансовые махинации руководства

Долгое время «Барселона» позиционировала себя клубом, в котором на первом месте стоит футбол, а не деньги. Но скандал с трансфером Неймара стал значительным ударом по имиджу клуба и показал, что за всей внешней красотой каталонского бренда скрываются не самые достойные методы поддержания собственного высокого статуса.

Какой бы ни была репутация Флорентино Переса и созданного им бренда «Галактикос», в «Реале» никто не обманывал собственных сосиос и не совершал столь мутных сделок, как трансфер Неймара. Более того – основным мотивом в тех многомиллионных махинациях, которые предпринял бывший президент «Барселоны» Сандро Росель при покупке Неймара, было желание опередить Мадрид и выиграть конкуренцию за талантливого бразильца.

Одно дело – сделать это на честном аукционе, а совсем другое – фактическим подкупом клуба, которому принадлежал Неймар и самого бразильца, получившего через агентство отца гигантские комиссионные, о которых никто не отчитался перед сосиос «Барселоны». В этом деле всплыла двуличность «Барселоны», позиционирующей себя народным клубом, который позволяет себе откровенно мошеннические приемы ведения бизнеса.

Панамские бумаги. Сядет ли Месси в тюрьму?

«УЕФАлона»

Дыма без огня не бывает. Пусть чаще всего обвинения в связи «Барселоны» и УЕФА – разговоры хейтеров, но уж слишком часто каталонцам выпадают судейские бонусы. Никаких намеков, просто статистика.

Почему мы ненавидим «Реал»

Почему мы ненавидим «Челси»

Испания. Примера Испания Барселона Месси Лионель Ракитич Иван Суарес Луис Алвес Дани Неймар
Комментарии (12)
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mc_key
1460273739
все по делу описали, все в точку. Про Баварию особенно. Ман Сити ждет та же участь
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Planeta_Lebedeff
1460274838
Барса круче Реала
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alp
1460275651
ненавидим? что за бред? совсем обмельчали спортивные журналисты
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Ver
1460275720
Зачем вообще ненавидеть Барсу или другой какой клуб...Судьи помогают?-Так это плохие судьи...У всех выигрывает?-Извините, играйте лучше...И мутные сделки: только нам в России и удивляться...
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Альтер
1460277413
Наконец-то дождался этой статьи. Огромное спасибо! в статье всё правильно - стоило побольше написать про их симулянтов. барсу невзлюбил, когда в матче 1/4 ЛЧ с челси (не помню год, но Баллак был ещё) как минимум 2 100% пенальти не поставили в ворота каталонцев.
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СинукА
1460278097
Про гегемонию и сверхвозможности в Испании хорошо было написано
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diadushka
1460281256
По всеми любимым статистическим данным, по общей стоимости игроков, Барселона на 6-м месте (после Реала, МЮ, ПСЖ, Ман.Сити и Арсенала). В эту стоимость не вошел Месси, потому что он является воспитанником Барсы, а не приобретенным игроком! Так что же мешает другим клубам воспитывать своих талантов? Или что мешает первым 5-ти клубам более грамотно вкладывать деньги, чем Барса это делает?))) Это к вопросу о финансах. А если говорить про то, что они лидеров других команд скупают, ослабляя их, то кто бы из вас остался играть в Севилье, атлетико и др. среднячках, когда его зовут в Барсу? Ни один из приведенных автором доводов не умаляет достоинств Барселоны, это величайший клуб на сегодняшний день
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diadushka
1460281593
А чаще всего играла в большинстве, потому что их никак не остановить, не нарушив правила! И с судьями это никак не связано, просто каждый видит то, что хочет видеть)
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Arhadiavol
1460296196
Журналист ненавидящий Барсу...как это наивно...
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Rivaldo88
1460299380
На сегодняшний день достойную "тики-таку" демонстрирует только та же Бавария. В Барсе Энрике давно начал менять стиль игры, и не только из-за ухода Хави.. Если не меняться, можно обжечься своей предсказуемостью. До появления Пепа, кто в Германии практиковал тики-таку? А кто в Англии,.. есть яркие команды? Сейчас этот стиль путешествует с Гвардиолой. За что тогда ненавидеть FCB в данном случае? Глорихантеры есть у всех клубов, это да, но у Барсы и "родных" глоров достаточно, чтобы перевешивать "псевдопатриотов", так, чтобы о них и не задумывались. Здесь лучше о Лестере поговорить и поинтересоваться кто такой Иззет и Уайз ;) Если хейтить, то качественно, так же как и играет Барса.
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