Ибрагимович: «Ради Михайловича я был готов бесплатно играть за «Болонью»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что мог пополнить «Болонью». За нее швед был готов выступать бесплатно.
«Синиша Михайлович делал все, чтобы подписать меня. Я ему откровенно сказал, что уже не могу бегать, как раньше. Он мне сказал: «Нужно будет стоять впереди и ждать момента». Я был готов играть за «Болонью» ради Михайловича бесплатно. А потом возник «Милан», – сказал швед La Gazzetta dello Sport.
- Михайлович болел лейкемией.
- Ибрагимович – лидер бомбардирской гонки Серии А.
- «Милан» лидирует в таблице.
Источник: La Gazzetta dello Sport