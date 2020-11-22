Ибрагимович: «Ради Михайловича я был готов бесплатно играть за «Болонью»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что мог пополнить «Болонью». За нее швед был готов выступать бесплатно.

«Синиша Михайлович делал все, чтобы подписать меня. Я ему откровенно сказал, что уже не могу бегать, как раньше. Он мне сказал: «Нужно будет стоять впереди и ждать момента». Я был готов играть за «Болонью» ради Михайловича бесплатно. А потом возник «Милан», – сказал швед La Gazzetta dello Sport.