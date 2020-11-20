Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    Тест: где сейчас крутые легионеры РФПЛ?
    2 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    3 Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?
    Тест: каким скромным клубам проигрывали гранды в Кубке России?

    Ибрагимович: «Ради Михайловича я был готов бесплатно играть за «Болонью»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал, что мог пополнить «Болонью». За нее швед был готов выступать бесплатно.

    «Синиша Михайлович делал все, чтобы подписать меня. Я ему откровенно сказал, что уже не могу бегать, как раньше. Он мне сказал: «Нужно будет стоять впереди и ждать момента». Я был готов играть за «Болонью» ради Михайловича бесплатно. А потом возник «Милан», – сказал швед La Gazzetta dello Sport.

    • Михайлович болел лейкемией.
    • Ибрагимович – лидер бомбардирской гонки Серии А.
    • «Милан» лидирует в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:54
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80682
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru