«Лучшие всегда оставляют нас слишком рано». Камоцци – о смерти Михайловича

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о том, что Синиша Михайлович умер от лейкемии в 53-летнем возрасте.
«Синиша был не только замечательным футболистом, но ещe и тренером и великим человеком!
Честный, сильный, искренний, яростный сербский мужчина. К сожалению, лучшие всегда оставляют нас слишком рано», – заявил Камоцци.
- Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.
- В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.
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Источник: «Чемпионат»