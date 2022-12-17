«Лучшие всегда оставляют нас слишком рано». Камоцци – о смерти Михайловича

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о том, что Синиша Михайлович умер от лейкемии в 53-летнем возрасте.

«Синиша был не только замечательным футболистом, но ещe и тренером и великим человеком!

Честный, сильный, искренний, яростный сербский мужчина. К сожалению, лучшие всегда оставляют нас слишком рано», – заявил Камоцци.

Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.

В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.

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