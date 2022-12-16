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    Тошич отреагировал на смерть Михайловича

    Бывший полузащитник сборной Сербии Зоран Тошич выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера команды Синиши Михайловича.

    «Я в шоке. Для меня Синиша Михайлович был кумиром как человек и как тренер. Горжусь, что имел возможность работать с ним и знать его как человека.

    Синиша – один из примеров для меня в жизни. Мне очень жаль, что такое произошло. Мои соболезнования его семье», – сказал Тошич.

    • Синиша Михайлович умер от лейкемии в 53-летнем возрасте.
    • Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.
    • В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.

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    Источник: «Чемпионат»

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