Тошич отреагировал на смерть Михайловича

Бывший полузащитник сборной Сербии Зоран Тошич выразил соболезнования в связи со смертью бывшего главного тренера команды Синиши Михайловича.

«Я в шоке. Для меня Синиша Михайлович был кумиром как человек и как тренер. Горжусь, что имел возможность работать с ним и знать его как человека.

Синиша – один из примеров для меня в жизни. Мне очень жаль, что такое произошло. Мои соболезнования его семье», – сказал Тошич.

Синиша Михайлович умер от лейкемии в 53-летнем возрасте.

Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.

В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.

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