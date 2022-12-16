Каррера отреагировал на смерть Михайловича

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о том, что Синиша Михайлович умер от лейкемии в 53-летнем возрасте.
«Синиша Михайлович был великим игроком, великим тренером и в первую очередь – великим человеком!
Он будет скучать по футболу», – заявил Каррера.
- Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.
- В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.
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Источник: «Чемпионат»