Михайлович: «Ибрагимович летом либо перейдет в «Болонью», либо вернется в Швецию»

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Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович летом может перейти в «Болонью». Об этом сообщил главный тренер команды Синиша Михайлович.
«Мы говорили со Златаном несколько дней назад. Он точно не останется в «Милане». Либо перейдет в «Болонью», либо вернется в Швецию», – цитирует серба Football Italia.
- Ибрагимович может также перейти в шведский «Хаммарбю».
- Швед пришел в «Милан» зимой.
- В текущем сезоне Ибрагимович провел за миланцев десять матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.