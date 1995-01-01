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    Михайлович: «Ибрагимович летом либо перейдет в «Болонью», либо вернется в Швецию»

    Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович летом может перейти в «Болонью». Об этом сообщил главный тренер команды Синиша Михайлович.

    «Мы говорили со Златаном несколько дней назад. Он точно не останется в «Милане». Либо перейдет в «Болонью», либо вернется в Швецию», – цитирует серба Football Italia.

    • Ибрагимович может также перейти в шведский «Хаммарбю».
    • Швед пришел в «Милан» зимой.
    • В текущем сезоне Ибрагимович провел за миланцев десять матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4

      zverevvladimirgucn 48 минут назад


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