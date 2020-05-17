Михайлович: «Ибрагимович летом либо перейдет в «Болонью», либо вернется в Швецию»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович летом может перейти в «Болонью». Об этом сообщил главный тренер команды Синиша Михайлович.
«Мы говорили со Златаном несколько дней назад. Он точно не останется в «Милане». Либо перейдет в «Болонью», либо вернется в Швецию», – цитирует серба Football Italia.
- Ибрагимович может также перейти в шведский «Хаммарбю».
- Швед пришел в «Милан» зимой.
- В текущем сезоне Ибрагимович провел за миланцев десять матчей, забил четыре гола, сделал результативный пас.
Источник: Football Italia