Михайлович: «Ибрагимович летом либо перейдет в «Болонью», либо вернется в Швецию»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович летом может перейти в «Болонью». Об этом сообщил главный тренер команды Синиша Михайлович.

«Мы говорили со Златаном несколько дней назад. Он точно не останется в «Милане». Либо перейдет в «Болонью», либо вернется в Швецию», – цитирует серба Football Italia.