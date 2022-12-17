Селюк отреагировал на смерть Михайловича

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, что Синиша Михайлович умер от лейкемии в 53-летнем возрасте.

«Я не скажу, что мы близко общались. Но я знал его как тренера и футболиста. Безусловно, это большая потеря.

Синиша боролся, делал операцию, химиотерапию, но, к сожалению, так произошло. Пусть земля ему будет пухом», – заявил Селюк.

Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.

В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию