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    Селюк отреагировал на смерть Михайловича

    Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, что Синиша Михайлович умер от лейкемии в 53-летнем возрасте.

    «Я не скажу, что мы близко общались. Но я знал его как тренера и футболиста. Безусловно, это большая потеря.

    Синиша боролся, делал операцию, химиотерапию, но, к сожалению, так произошло. Пусть земля ему будет пухом», – заявил Селюк.

    • Будучи футболистом, Михайлович выступал за «Рому», «Сампдорию», «Лацио», «Интер» и сербские клубы.
    • В качестве тренера возглавлял «Болонью», «Катанию», «Фиорентину», «Сампдорию», «Милан», «Торино», «Спортинг» и сборную Сербии.

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    Источник: «Матч ТВ»

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