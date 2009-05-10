Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Ювентус
Милан - Ювентус: обзор матча 10 мая 2009
Милан
10.05.2009, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 35 тур
1 : 1
Завершен
Ювентус
59'
К. Зеедорф
62'
В. Яквинта
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Ювентус
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
К. Зеедорф
Вторая желтая
Д. Фавалли
Замена
А. Дель Пьеро
️️️️
Амаури
Замена
Роналдиньо
️️️️
Ф. Индзаги
Замена
Д. Зебина
️️️️
П. Де Челье
Замена
Пато
️️️️
Д. Бекхэм
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Желтая карточка
К. Поульсен
ГОЛ! 1:1!
В. Яквинта
Пас отдал
М. Каморанези
ГОЛ! 1:0!
К. Зеедорф
Пас отдал
М. Амброзини
Желтая карточка
Д. Фавалли
Желтая карточка
Д. Бекхэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
0
Желько Калач
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
(К)
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
20
Матье Фламини
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
21
Андреа Пирло
ОП
10
Кларенс Зеедорф
АП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
10
Кака
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
6
Никола Легротталье
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
32
Марко Маркьонни
ЛП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
29
Кристиан Поульсен
ЦП
45
Мауро Каморанези
ПП
11
Амаури
ЦФ
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
12
Пато
ЦФ
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
11
Джонатан Зебина
ПЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
10
Алессандро Дель Пьеро
ЦФ
4-1-2-1-2
0
Калач
19
Дзамбротта
0
Мальдини
19
Фавалли
20
Фламини
21
Пирло
90
Амброзини
32
Бекхэм
10
Зеедорф
10
Кака
9
Индзаги
4-4-2
1
Буффон
26
Грыгера
14
Кьеллини
6
Легротталье
29
Де Челье
45
Каморанези
14
Дзанетти
29
Поульсен
32
Маркьонни
19
Яквинта
11
Амаури
10
Зеедорф
14
Сендерос
14
Сендерос
10
Зеедорф
9
Индзаги
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
9
Индзаги
32
Бекхэм
12
Пато
12
Пато
32
Бекхэм
29
Де Челье
11
Зебина
11
Зебина
29
Де Челье
11
Амаури
10
Дель Пьеро
10
Дель Пьеро
11
Амаури
Остались в запасе
Милан
Ювентус
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Остались в запасе
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
5
Тиагу
ЦП
7
Давид Трезеге
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Клаудио Раньери
Статистика матча Милан - Ювентус
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Новости команд
Все
Милан
Ювентус
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
«Фиорентина» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Фиорентины» и «Ювентуса» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«АЗ Алкмаар» – «Ювентус»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «АЗ Алкмар» и «Ювентуса» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Ювентус» победил «Наполи» – 2:0
2 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+