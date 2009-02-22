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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Кальяри
Милан - Кальяри: обзор матча 22 февраля 2009
Милан
22.02.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Кальяри
65'
К. Зеедорф
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Кальяри
Желтая карточка
К. Аббьяти
+3
Замена
Л. Антонини
️️️️
Д. Бекхэм
+2
Замена
М. Амброзини
️️️️
Ф. Индзаги
Замена
А. Агостини
️️️️
К. Хавьер Мэтью
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
Д. Бонера
ГОЛ! 1:0!
К. Зеедорф
Замена
А. Матри
️️️️
Р. Аквафреска
Травма
Д. Бонера
18'
Желтая карточка
Р. Аквафреска
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
(К)
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
18
Марек Янкуловски
ЛП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
АП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кальяри
22
Федерико Маркетти
ВР
25
Карлос Хавьер Мэтью
ЛЗ
6
Диего Лопес
(К)
ЦЗ
2
Микеле Канини
ЦЗ
24
Франческо Писано
ПЗ
7
Андреа Коссу
ЛП
0
Микеле Фини
ПП
27
Жеда
ЦФ
99
Роберт Аквафреска
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
90
Массимо Амброзини
ЦП
19
Табаре Виудес
ЦП
Кальяри
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
18
Андреа Парола
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
4-4-1-1
32
Аббьяти
19
Фавалли
0
Мальдини
23
Бонера
19
Дзамбротта
18
Янкуловски
20
Фламини
21
Пирло
32
Бекхэм
10
Зеедорф
9
Индзаги
4-2-2
22
Маркетти
24
Писано
6
Лопес
2
Канини
25
Мэтью
0
Фини
7
Коссу
99
Аквафреска
27
Жеда
32
Бекхэм
7
Антонини
7
Антонини
32
Бекхэм
23
Бонера
14
Сендерос
14
Сендерос
23
Бонера
9
Индзаги
90
Амброзини
90
Амброзини
9
Индзаги
25
Мэтью
33
Агостини
33
Агостини
25
Мэтью
10
Лаццари
10
Лаццари
99
Аквафреска
21
Матри
21
Матри
99
Аквафреска
Остались в запасе
Милан
Кальяри
13
Каха Каладзе
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
19
Табаре Виудес
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
18
Андреа Парола
ЦП
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
13
Каха Каладзе
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
19
Табаре Виудес
ЦП
Остались в запасе
18
Андреа Парола
ЦП
5
Марко Манкосу
ВР
21
Кристиано Лупателли
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Милан - Кальяри
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Кальяри
Италия. Серия А, 12 тур
Комо
- : -
21.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 11 тур
Кальяри
1 : 0
07.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Кальяри
0 : 2
24.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 7 тур
Монца
4 : 0
19.10.2026
Кальяри
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Саккани
(Мантуя)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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