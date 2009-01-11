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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Милан
Рома - Милан: обзор матча 11 января 2009
Рома
11.01.2009, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 18 тур
2 : 2
Завершен
Милан
22'
М. Вучинич
73'
М. Вучинич
49'
Пато
53'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Милан
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Бекхэм
Замена
А. Аквилани
️️️️
М. Бриги
Замена
Сисиньо
️️️️
М. Кассетти
Желтая карточка
М. Бриги
ГОЛ! 2:2!
М. Вучинич
Замена
М. Амброзини
️️️️
Роналдиньо
Замена
️️️️
Р. Таддеи
Желтая карточка
Й. Риисе
Желтая карточка
К. Зеедорф
ГОЛ! 1:2!
Пато
Пас отдал
Роналдиньо
ГОЛ! 1:1!
Пато
Травма
М. Кассетти
Желтая карточка
А. Пирло
ГОЛ! 1:0!
М. Вучинич
Пас отдал
Й. Риисе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
32
Дони
ВР
6
Йон-Арне Риисе
ЛЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
4
Жуан
ЦЗ
27
Марко Кассетти
ПЗ
16
Даниэле Де Росси
(К)
ЦП
20
Симоне Перротта
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
9
Мирко Вучинич
АП
10
Жулио Баптиста
ЦФ
7
Давид Писарро
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
(К)
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
12
Пато
АП
49
Роналдиньо
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Рома
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
12
Сисиньо
ПЗ
20
Альберто Аквилани
ЦП
11
Родриго Таддеи
ПП
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-3-1-2
32
Дони
6
Риисе
5
Мексес
4
Жуан
27
Кассетти
16
Де Росси
20
Перротта
4
Бриги
9
Вучинич
7
Писарро
10
Баптиста
4-3-1-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
19
Фавалли
0
Мальдини
18
Янкуловски
21
Пирло
32
Бекхэм
10
Зеедорф
12
Пато
49
Роналдиньо
27
Кассетти
12
Сисиньо
12
Сисиньо
27
Кассетти
4
Бриги
20
Аквилани
20
Аквилани
4
Бриги
11
Таддеи
11
Таддеи
32
Бекхэм
20
Фламини
20
Фламини
32
Бекхэм
49
Роналдиньо
90
Амброзини
90
Амброзини
49
Роналдиньо
Остались в запасе
Рома
Милан
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
0
Кристиан Пануччи
ЦЗ
51
Симоне Лориа
ЦЗ
0
Винченцо Монтелла
ЦФ
Остались в запасе
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Рома - Милан
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Эмидио Морганти
(Асколи)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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