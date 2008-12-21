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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Удинезе
Милан - Удинезе: обзор матча 21 декабря 2008
Милан
21.12.2008, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 17 тур
5 : 1
Завершен
Удинезе
4'
Пато
18'
Пато
43'
К. Зеедорф
17'
А. Ди Натале
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Удинезе
Красная карточка
М. Янкуловски
Желтая карточка
М. Исла
Желтая карточка
Р. Страссер
Замена
Р. Страссер
️️️️
К. Каладзе
Желтая карточка
Г. Инлер
Замена
М. Дармиан
️️️️
Л. Антонини
Замена
А. Шевченко
️️️️
Пато
Желтая карточка
Л. Антонини
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Флоро Флорес
Травма
А. Флоро Флорес
ГОЛ! 3:1!
К. Зеедорф
Пас отдал
А. Пирло
Замена
А. Флоро Флорес
️️️️
Ф. Квальярелла
Травма
Ф. Квальярелла
ГОЛ! 2:1!
Пато
Пас отдал
Л. Антонини
18'
17'
ГОЛ! 1:1!
А. Ди Натале
Пас отдал
Ф. Квальярелла
12'
Желтая карточка
С. Пепе
ГОЛ! 1:0!
Пато
Пас отдал
Д. Фавалли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джузеппе Фавалли
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
(К)
ЦЗ
7
Лука Антонини
ПЗ
18
Марек Янкуловски
ЛП
12
Пато
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ПП
49
Роналдиньо
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
46
Дамиано Ферронетти
ПЗ
10
Антонио Ди Натале
(К)
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ЦП
88
Гекхан Инлер
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
3
Симоне Пепе
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Милан
36
Маттео Дармиан
ПЗ
13
Матиас Кардасио
ЦП
9
Джордан Педроччи
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
4-4-1
32
Аббьяти
19
Фавалли
13
Каладзе
0
Мальдини
7
Антонини
18
Янкуловски
12
Пато
21
Пирло
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
3-2-3-2
1
Ханданович
22
Исла
3
Сала
6
Домицци
46
Ферронетти
3
Лукович
88
Инлер
10
Д'Агостино
10
Ди Натале
3
Пепе
27
Квальярелла
7
Антонини
36
Дармиан
36
Дармиан
7
Антонини
13
Каладзе
3
Страссер
3
Страссер
13
Каладзе
12
Пато
7
Шевченко
7
Шевченко
12
Пато
Флоро Флорес
4
Санчес
4
Санчес
Флоро Флорес
27
Квальярелла
9
Флоро Флорес
9
Флоро Флорес
27
Квальярелла
Остались в запасе
Милан
Удинезе
13
Матиас Кардасио
ЦП
9
Джордан Педроччи
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Остались в запасе
13
Матиас Кардасио
ЦП
9
Джордан Педроччи
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
35
Андреа Кода
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Паскуале Марино
Статистика матча Милан - Удинезе
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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