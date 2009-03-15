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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Милан
Сиена - Милан: обзор матча 15 марта 2009
Сиена
15.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 5
Завершен
Милан
62'
М. Маккароне
8'
А. Пирло (П)
45+3'
Ф. Индзаги
56'
Пато
71'
Ф. Индзаги
77'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Милан
ГОЛ! 1:5!
Пато
Замена
Н. Аморузо
️️️️
Э. Калайо
ГОЛ! 1:4!
Ф. Индзаги
Пас отдал
А. Пирло
Желтая карточка
Д. Фавалли
ГОЛ! 1:3!
М. Маккароне
Пас отдал
К. Суньига
Замена
А. Геззаль
️️️️
А. Баруссо
ГОЛ! 0:3!
Пато
Пас отдал
А. Пирло
Замена
Д. Фиканья
️️️️
Г. Брандау
Замена
️️️️
М. Амброзини
+3
ГОЛ! 0:2!
Ф. Индзаги
Пас отдал
Д. Бекхэм
Желтая карточка
М. Амброзини
Травма
П. Кодря
14'
11'
Замена
️️️️
К. Аббьяти
Травма
К. Аббьяти
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Пирло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
23
Джанлука Курчи
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
90
Даниэле Портанова
ЦЗ
28
Гонцалу Брандау
ЦЗ
18
Камило Суньига
ПЗ
13
Хуссин Харджа
ЛП
84
Ахмед Баруссо
ЦП
5
Пол Кодря
ЦП
8
Симоне Вергассола
ПП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
16
Эмануэле Калайо
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
12
Пато
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Сиена
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
0
Даниэле Фиканья
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
5
Абделькадер Геззаль
ЦФ
0
Никола Аморузо
ЦФ
Милан
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
22
Эмерсон
ОП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
4-4-2
23
Курчи
36
Дель Гроссо
90
Портанова
28
Брандау
18
Суньига
13
Харджа
84
Баруссо
5
Кодря
8
Вергассола
16
Калайо
7
Маккароне
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
0
Мальдини
19
Фавалли
18
Янкуловски
90
Амброзини
21
Пирло
20
Фламини
32
Бекхэм
12
Пато
9
Индзаги
28
Брандау
0
Фиканья
0
Фиканья
28
Брандау
84
Баруссо
5
Геззаль
5
Геззаль
84
Баруссо
16
Калайо
0
Аморузо
0
Аморузо
16
Калайо
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
Остались в запасе
Сиена
Милан
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Главный тренер
Марко Джампаоло
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
0
Димитриос Элефверопулос
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
21
Андреа Росси
ЛП
10
Мануэль Коппола
ЦП
Остались в запасе
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Марко Джампаоло
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Сиена - Милан
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Айрольди
(Молфетта)
Стадион:
Артемио Франки
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