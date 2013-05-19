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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сиена - Милан
Сиена - Милан: обзор матча 19 мая 2013
Сиена
19.05.2013, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 38 тур
1 : 2
Завершен
Милан
25'
К. Терци
84'
М. Балотелли (П)
87'
Ф. Мексес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сиена - Милан
Желтая карточка
Фелипе
90'
Желтая карточка
М. Рубин
89'
Замена
Э. Богдани
️️️️
М. Рубин
89'
87'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мексес
Желтая карточка
Р. Витьелло
86'
84'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Балотелли
78'
Замена
К. Констан
️️️️
И. Абате
Замена
М. Пачи
️️️️
И. Эмегара
75'
Вторая желтая
К. Терлицци
70'
69'
Вторая желтая
М. Амброзини
62'
Желтая карточка
М. Амброзини
Замена
С. Агра
️️️️
А. Розина
61'
60'
Замена
С. Эль-Шаарави
️️️️
А. Ночерино
46'
Замена
Д. Паццини
️️️️
М. Ньянг
Желтая карточка
К. Терлицци
45'
ГОЛ! 1:0!
К. Терци
Пас отдал
А. Розина
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сиена
25
Джанлука Пеголо
ВР
33
Маттео Рубин
ЛЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
14
Адриан Калельо
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Инносент Эмегара
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
5
Филипп Мексес
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
20
Иньяцио Абате
ПЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
23
Антонио Ночерино
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
99
М'Байе Ньянг
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
70
Робиньо
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Сиена
12
Симоне Фарелли
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
24
Массимо Пачи
ЦЗ
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Анжело
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
81
Эрьон Богдани
ЦФ
7
Сальвадор Агра
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
19
Кевин Констан
ЛЗ
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
8
Бакайе Траоре
ЦП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
3-2-4-1
25
Пеголо
88
Терлицци
27
Фелипе
19
Терци
33
Рубин
2
Витьелло
14
Делла Рокка
19
Больцони
14
Калельо
27
Розина
11
Эмегара
4-3-3
32
Аббьяти
22
Де Шильо
5
Мексес
25
Сапата
20
Абате
23
Ночерино
18
Монтоливо
90
Амброзини
70
Робиньо
45
Балотелли
99
Ньянг
11
Эмегара
24
Пачи
24
Пачи
11
Эмегара
33
Рубин
81
Богдани
81
Богдани
33
Рубин
27
Розина
7
Агра
7
Агра
27
Розина
20
Абате
19
Констан
19
Констан
20
Абате
23
Ночерино
92
Эль-Шаарави
92
Эль-Шаарави
23
Ночерино
99
Ньянг
11
Паццини
11
Паццини
99
Ньянг
Остались в запасе
Сиена
Милан
25
Бруно Увини
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Анжело
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
20
Карлос Матеу
ЦЗ
12
Симоне Фарелли
ВР
14
Никола Бельмонте
ПЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
26
Валерио Верре
ЦП
6
Анжело
ПП
80
Франческо Валиани
ПП
9
Микеле Паолуччи
ЦФ
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
22
Габриэл
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
18
Бартош Саламон
ЦЗ
33
Марио Йепес
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
8
Бакайе Траоре
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Сиена - Милан
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Сиена
Италия. Кубок, 1/4 финала
Фиорентина
2 : 1
23.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 1/8 финала
Катания
1 : 4
15.01.2014
Сиена
Италия. Кубок, 4 раунд
Болонья
1 : 2
03.12.2013
Сиена
Италия. Кубок, 3 раунд
Ливорно
0 : 1
17.08.2013
Сиена
Италия. Серия А, 38 тур
Сиена
1 : 2
19.05.2013
Милан
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Артемио Франки
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