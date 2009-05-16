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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Удинезе - Милан
Удинезе - Милан: обзор матча 16 мая 2009
Удинезе
16.05.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 36 тур
2 : 1
Завершен
Милан
32'
Г. Д'Агостино (П)
48'
К. Сапата
90+4'
М. Амброзини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Удинезе - Милан
+4
ГОЛ! 2:1!
М. Амброзини
Пас отдал
Кака
Замена
А. Лукович
️️️️
С. Пепе
Замена
К. Ободо
️️️️
Г. Д'Агостино
Замена
А. Шевченко
️️️️
Пато
Замена
А. Санчес
️️️️
А. Флоро Флорес
Замена
Роналдиньо
️️️️
К. Зеедорф
ГОЛ! 2:0!
К. Сапата
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
М. Фламини
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
М. Янкуловски
Желтая карточка
С. Пепе
Желтая карточка
П. Мальдини
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Г. Д'Агостино
Желтая карточка
Д. Паскуале
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Удинезе
1
Самир Ханданович
ВР
27
Фелипе
ЛЗ
26
Джиованни Паскуале
ЦЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Квадво Асамоа
ЛП
88
Гекхан Инлер
ЦП
10
Гаэтано Д'Агостино
ПП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
9
Антонио Флоро Флорес
ЦФ
3
Симоне Пепе
ЦФ
Главный тренер
Паскуале Марино
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
20
Матье Фламини
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
21
Андреа Пирло
АП
10
Кака
ПП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Удинезе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
3
Луиджи Сала
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
10
Кристиан Ободо
ЦП
25
Ники Зимлинг
ЦП
4
Алексис Санчес
ЦФ
Милан
0
Желько Калач
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-3-3
1
Ханданович
27
Фелипе
26
Паскуале
25
Сапата
22
Исла
27
Асамоа
88
Инлер
10
Д'Агостино
3
Пепе
9
Флоро Флорес
27
Квальярелла
4-4-1-1
1
Дида
19
Дзамбротта
0
Мальдини
14
Сендерос
18
Янкуловски
10
Кака
20
Фламини
90
Амброзини
10
Зеедорф
21
Пирло
12
Пато
3
Пепе
3
Лукович
3
Лукович
3
Пепе
10
Д'Агостино
10
Ободо
10
Ободо
10
Д'Агостино
9
Флоро Флорес
4
Санчес
4
Санчес
9
Флоро Флорес
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
12
Пато
7
Шевченко
7
Шевченко
12
Пато
20
Фламини
9
Индзаги
9
Индзаги
20
Фламини
Остались в запасе
Удинезе
Милан
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
0
Желько Калач
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
22
Эмануэле Беларди
ВР
3
Луиджи Сала
ЦЗ
6
Маурицио Домицци
ЦЗ
25
Ники Зимлинг
ЦП
Остались в запасе
0
Желько Калач
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
Главный тренер
Паскуале Марино
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Удинезе - Милан
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Удинезе
Италия. Серия А, 12 тур
Болонья
- : -
22.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция
2 : 1
06.11.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Парма
0 : 0
28.10.2026
Удинезе
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Удинезе Арена
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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