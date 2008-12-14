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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Ювентус - Милан
Ювентус - Милан: обзор матча 14 декабря 2008
Ювентус
14.12.2008, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 16 тур
4 : 2
Завершен
Милан
17'
А. Дель Пьеро (П)
33'
Д. Кьеллини
41'
Амаури
69'
Амаури
30'
Пато
55'
М. Амброзини
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Милан
Замена
В. Яквинта
️️️️
Амаури
Замена
К. Дзанетти
️️️️
М. Сиссоко
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Пато
Желтая карточка
М. Сиссоко
Замена
Л. Антонини
️️️️
М. Амброзини
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ! 4:2!
Амаури
Пас отдал
М. Сиссоко
Вторая желтая
Д. Дзамбротта
ГОЛ! 3:2!
М. Амброзини
Замена
А. Шевченко
️️️️
Эмерсон
ГОЛ! 3:1!
Амаури
Пас отдал
П. Де Челье
Желтая карточка
У. Мельберг
Желтая карточка
Д. Дзамбротта
Желтая карточка
Эмерсон
ГОЛ! 2:1!
Д. Кьеллини
Пас отдал
А. Дель Пьеро
ГОЛ! 1:1!
Пато
Пас отдал
Роналдиньо
Замена
П. Де Челье
️️️️
П. Недвед
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Дель Пьеро
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Александр Маннингер
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
0
Улоф Мельберг
ЦЗ
26
Зденек Грыгера
ПЗ
11
Павел Недвед
ЛП
22
Мохаммед Сиссоко
ЦП
10
Клаудио Маркизио
ЦП
32
Марко Маркьонни
ПП
10
Алессандро Дель Пьеро
(К)
ЦФ
11
Амаури
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
(К)
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
12
Пато
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
22
Эмерсон
ПП
49
Роналдиньо
ЦФ
10
Кларенс Зеедорф
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Ювентус
12
Антонио Кименти
ВР
29
Паоло Де Челье
ЛЗ
8
Альбин Экдаль
ЦП
14
Кристиано Дзанетти
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
19
Винченцо Яквинта
ЦФ
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
13
Матиас Кардасио
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-4-2
13
Маннингер
3
Молинаро
14
Кьеллини
0
Мельберг
26
Грыгера
11
Недвед
22
Сиссоко
10
Маркизио
32
Маркьонни
11
Амаури
10
Дель Пьеро
4-4-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
13
Каладзе
0
Мальдини
18
Янкуловски
22
Эмерсон
12
Пато
21
Пирло
90
Амброзини
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
11
Недвед
29
Де Челье
29
Де Челье
11
Недвед
22
Сиссоко
14
Дзанетти
14
Дзанетти
22
Сиссоко
11
Амаури
19
Яквинта
19
Яквинта
11
Амаури
90
Амброзини
7
Антонини
7
Антонини
90
Амброзини
22
Эмерсон
7
Шевченко
7
Шевченко
22
Эмерсон
12
Пато
9
Индзаги
9
Индзаги
12
Пато
Остались в запасе
Ювентус
Милан
12
Антонио Кименти
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Раньери
13
Матиас Кардасио
ЦП
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
12
Антонио Кименти
ВР
8
Альбин Экдаль
ЦП
11
Хасан Салихамиджич
ПП
21
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
13
Матиас Кардасио
ЦП
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
Главный тренер
Клаудио Раньери
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Ювентус - Милан
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
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