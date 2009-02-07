Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Реджо-ди-Калабрия
Милан - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 07 февраля 2009
Милан
07.02.2009, суббота, 22:30
Италия. Серия А, 23 тур
1 : 1
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
34'
Д. Ди Дженнаро
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Реджо-ди-Калабрия
Замена
Б. Чирилло
️️️️
Ф. Коцца
Желтая карточка
К. Кармона
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Роналдиньо
Желтая карточка
Ф. Коцца
Желтая карточка
М. Фламини
Замена
А. Сесту
️️️️
Д. Ди Дженнаро
Замена
К. Зеедорф
️️️️
М. Амброзини
Желтая карточка
А. Барилла
+2
Желтая карточка
Б. Корради
Желтая карточка
А. Кампаньоло
ГОЛ! 0:1!
Д. Ди Дженнаро
Пас отдал
Б. Корради
Желтая карточка
Д. Бонера
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
23
Даниэле Бонера
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛП
90
Массимо Амброзини
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
12
Пато
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Реджо-ди-Калабрия
30
Андреа Кампаньоло
ВР
19
Матей Крайчик
ЛЗ
16
Карлос Адриан Вальдес
ЦЗ
33
Сантос
ЦЗ
5
Маурицио Ланцаро
ПЗ
21
Андреа Коста
ЛП
20
Антонино Барилла
ЦП
10
Франческо Коцца
ЦП
14
Карлос Кармона
ПП
9
Бернардо Корради
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
13
Матиас Кардасио
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Реджо-ди-Калабрия
1
Кристиан Пуджиони
ВР
8
Бруно Чирилло
ЦЗ
7
Алессио Сесту
ЛП
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Джордже Ракич
ЦФ
4-1-3-1
32
Аббьяти
18
Янкуловски
23
Бонера
0
Мальдини
19
Дзамбротта
90
Амброзини
49
Роналдиньо
20
Фламини
32
Бекхэм
12
Пато
4-4-2
30
Кампаньоло
5
Ланцаро
16
Вальдес
33
Сантос
19
Крайчик
14
Кармона
20
Барилла
10
Коцца
21
Коста
8
Ди Дженнаро
9
Корради
7
Антонини
7
Антонини
90
Амброзини
10
Зеедорф
10
Зеедорф
90
Амброзини
49
Роналдиньо
9
Индзаги
9
Индзаги
49
Роналдиньо
10
Коцца
8
Чирилло
8
Чирилло
10
Коцца
8
Ди Дженнаро
7
Сесту
7
Сесту
8
Ди Дженнаро
Остались в запасе
Милан
Реджо-ди-Калабрия
13
Матиас Кардасио
ЦП
13
Каха Каладзе
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Кристиан Пуджиони
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Джордже Ракич
ЦФ
Главный тренер
Невио Орланди
Остались в запасе
13
Матиас Кардасио
ЦП
13
Каха Каладзе
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
Остались в запасе
1
Кристиан Пуджиони
ВР
10
Бенито Николас Виола
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
20
Пабло Менедес Альварес
ПП
7
Джордже Ракич
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Невио Орланди
Статистика матча Милан - Реджо-ди-Калабрия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Главный судья:
Никола Пьерпаоли
(Флоренция)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Милан
Реджо-ди-Калабрия
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
«Милан» признал гол Десайи лучшим
2018.01.02 10:54
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+