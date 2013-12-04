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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кьево - Реджо-ди-Калабрия
Кьево - Реджо-ди-Калабрия: обзор матча 04 декабря 2013
Кьево
04.12.2013, среда, 20:00
Италия. Кубок, 4 раунд
4 : 1
Завершен
Реджо-ди-Калабрия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кьево - Реджо-ди-Калабрия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Реджо-ди-Калабрия
Товарищеские матчи
Реджо-ди-Калабрия
0 : 3
25.03.2015
Милан
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
4 : 1
04.12.2013
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 3 раунд
Реджо-ди-Калабрия
1 : 0
17.08.2013
Кротоне
Италия. Кубок, 1/8 финала
Милан
3 : 0
13.12.2012
Реджо-ди-Калабрия
Италия. Кубок, 4 раунд
Кьево
0 : 1
28.11.2012
Реджо-ди-Калабрия
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
Новости команд
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Кьево
Реджо-ди-Калабрия
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
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2020.12.23 13:53
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2020.08.01 09:35
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
1
«Кьево» ликвидирован. Клуб существовал 92 года
2021.08.22 16:45
5
«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
2
Форварда «Пизы» обвинили в расизме после фразы про «восстание рабов» в адрес темнокожего игрока
2020.12.23 13:53
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Определились участники плей-офф за выход в Серию А
2020.08.01 09:35
«Милан» признал гол Десайи лучшим
2018.01.02 10:54
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