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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Аталанта
Милан - Аталанта: обзор матча 08 марта 2009
Милан
08.03.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 27 тур
3 : 0
Завершен
Аталанта
8'
Ф. Индзаги
71'
Ф. Индзаги
74'
Ф. Индзаги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Аталанта
Замена
Т. Виудес
️️️️
Д. Бекхэм
Замена
Л. Антонини
️️️️
Д. Бонера
Замена
А. Шевченко
️️️️
Ф. Индзаги
Желтая карточка
М. Янкуловски
ГОЛ! 3:0!
Ф. Индзаги
Пас отдал
Д. Дзамбротта
ГОЛ! 2:0!
Ф. Индзаги
Пас отдал
Пато
Замена
Д. Де Ашентис
️️️️
Т. Гуаренте
Желтая карточка
Д. Беллини
Травма
К. Аббьяти
Желтая карточка
Д. Бонера
11'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
ГОЛ! 1:0!
Ф. Индзаги
Пас отдал
М. Янкуловски
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
0
Паоло Мальдини
(К)
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
12
Пато
ЛВ
21
Андреа Пирло
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
18
Марек Янкуловски
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПВ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Аталанта
47
Андреа Консильи
ВР
6
Джанпаоло Беллини
(К)
ЛЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
0
Леонардо Таламонти
ЦЗ
13
Гиорги Гарич
ПЗ
19
Симоне Падоин
ЛП
8
Лука Чигарини
ЦП
17
Тиберио Гуаренте
ЦП
23
Джанвито Плазмати
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Эмерсон
ОП
13
Матиас Кардасио
ЦП
19
Табаре Виудес
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Аталанта
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
0
Диего Де Ашентис
ЦП
82
Франческо Парравичини
ЦП
34
Марино Дефенди
ПП
7
Алессио Черчи
ЦФ
4-3-2-1
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
0
Мальдини
14
Сендерос
23
Бонера
21
Пирло
20
Фламини
18
Янкуловски
12
Пато
32
Бекхэм
9
Индзаги
4-3-1
47
Консильи
13
Гарич
13
Пелузо
0
Таламонти
6
Беллини
8
Чигарини
17
Гуаренте
19
Падоин
23
Плазмати
23
Бонера
7
Антонини
7
Антонини
23
Бонера
32
Бекхэм
19
Виудес
19
Виудес
32
Бекхэм
9
Индзаги
7
Шевченко
7
Шевченко
9
Индзаги
17
Гуаренте
0
Де Ашентис
0
Де Ашентис
17
Гуаренте
34
Дефенди
34
Дефенди
Остались в запасе
Милан
Аталанта
13
Матиас Кардасио
ЦП
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Эмерсон
ОП
Главный тренер
Карло Анчелотти
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Остались в запасе
13
Матиас Кардасио
ЦП
36
Маттео Дармиан
ПЗ
22
Эмерсон
ОП
Остались в запасе
40
Фердинандо Коппола
ВР
3
Максимилано Пеллегрино
ЦЗ
25
Даниэле Капелли
ЦЗ
82
Франческо Парравичини
ЦП
7
Алессио Черчи
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Луиджи Дельнери
Статистика матча Милан - Аталанта
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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