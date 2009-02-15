Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Милан
Интер - Милан: обзор матча 15 февраля 2009
Интер
15.02.2009, воскресенье, 22:30
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 1
Завершен
Милан
29'
Адриано
43'
Д. Станкович
70'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Милан
Желтая карточка
Ж. Сезар
+2
Желтая карточка
П. Виейра
Замена
Максвелл
️️️️
С. Мунтари
Замена
Н. Бурдиссо
️️️️
Д. Станкович
Замена
П. Виейра
️️️️
Адриано
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
К. Каладзе
ГОЛ! 2:1!
Пато
Пас отдал
Роналдиньо
Желтая карточка
Э. Камбьяссо
Замена
Ф. Индзаги
️️️️
Д. Бекхэм
Желтая карточка
В. Самуэль
+1
Желтая карточка
М. Амброзини
ГОЛ! 2:0!
Д. Станкович
Пас отдал
З. Ибрагимович
ГОЛ! 1:0!
Адриано
Пас отдал
Майкон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
20
Жулио Сезар
ВР
26
Кристиан Киву
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
13
Майкон
ПЗ
4
Салли Мунтари
ЛП
91
Эстебан Камбьяссо
ОП
5
Деян Станкович
АП
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПП
10
Адриано
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
13
Каха Каладзе
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
(К)
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
90
Массимо Амброзини
ЛП
21
Андреа Пирло
ЦП
12
Пато
АП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
49
Роналдиньо
ЦФ
10
Кларенс Зеедорф
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Интер
0
Франческо Тольдо
ВР
17
Максвелл
ЛЗ
2
Иван Кордоба
ЦЗ
8
Николас Бурдиссо
ЦЗ
0
Патрик Виейра
ЦП
7
Луиш Фигу
ПП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Милан
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
4-1-2-1-2
20
Сезар
18
Сантон
26
Киву
6
Самуэль
13
Майкон
91
Камбьяссо
4
Мунтари
4
Дзанетти
5
Станкович
11
Ибрагимович
10
Адриано
4-3-1-2
32
Аббьяти
19
Дзамбротта
13
Каладзе
0
Мальдини
18
Янкуловски
32
Бекхэм
21
Пирло
90
Амброзини
12
Пато
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
4
Мунтари
17
Максвелл
17
Максвелл
4
Мунтари
5
Станкович
8
Бурдиссо
8
Бурдиссо
5
Станкович
10
Адриано
0
Виейра
0
Виейра
10
Адриано
13
Каладзе
14
Сендерос
14
Сендерос
13
Каладзе
32
Бекхэм
9
Индзаги
9
Индзаги
32
Бекхэм
Остались в запасе
Интер
Милан
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
7
Луиш Фигу
ПП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
0
Франческо Тольдо
ВР
2
Иван Кордоба
ЦЗ
7
Луиш Фигу
ПП
74
Хулио Рикардо Крус
ЦФ
Остались в запасе
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
22
Эмерсон
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Интер - Милан
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"Спорт" 22:25 (прямая)
Новости команд
Все
Интер
Милан
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
«Интер» – «Комо»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Интера» и «Комо» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Фейеноорд» – «Интер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 3 ноября 2026
3 ноября
4-й тур Лиги чемпионов 2026/27: расписание матчей, время начала и где смотреть
2 ноября
«Фейеноорд» – «Интер» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 3 ноября 2026
2 ноября
«Дженоа» – «Милан»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Дженоа» и «Милана» на победу в матче 11 тура
7 ноября
«Милан» – «Ференцварош»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Европы: шансы «Милана» и «Ференцвароша» на победу в матче 4 тура
4 ноября
Серия А. «Милан» без нервов победил «Интер» в дерби (3:1)
1 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+