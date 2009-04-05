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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Лечче
Милан - Лечче: обзор матча 05 апреля 2009
Милан
05.04.2009, воскресенье, 23:00
Италия. Серия А, 30 тур
2 : 0
Завершен
Лечче
90+2'
Ф. Сендерос
90+3'
Ф. Индзаги
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Лечче
ГОЛ! 2:0!
Ф. Индзаги
Пас отдал
А. Шевченко
+3
Желтая карточка
А. Пирло
+2
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сендерос
Пас отдал
А. Пирло
+2
+1
Желтая карточка
Д. Вивес
Замена
Д. Пападопулос
️️️️
С. Тирибокки
Замена
А. Седрик Конан
️️️️
Л. Арьятти
Желтая карточка
Ф. Касерта
Замена
А. Джулиатто
️️️️
Анжело
Замена
А. Шевченко
️️️️
Кака
Желтая карточка
Т. Поленьи
Замена
Роналдиньо
️️️️
К. Зеедорф
Замена
Ф. Сендерос
️️️️
П. Мальдини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
10
Кака
ЛП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
20
Матье Фламини
ПП
12
Пато
ЦФ
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Лечче
22
Франческо Бенусси
ВР
5
Джузеппе Вивес
ЛЗ
14
Фабиано
ЦЗ
28
Андреа Эспозито
ЦЗ
3
Тициано Поленьи
ПЗ
0
Лука Арьятти
ЛП
11
Джанни Мунари
ЦП
6
Анжело
ПП
90
Симоне Тирибокки
ЦФ
26
Фабио Касерта
ЦФ
Главный тренер
Марио Беретта
Милан
0
Желько Калач
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
90
Массимо Амброзини
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Лечче
21
Антонио Розати
ВР
3
Альберто Джулиатто
ЛЗ
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
21
Андреа Ардито
ЦП
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
25
Аксель Седрик Конан
ЦФ
33
Димитриос Пападопулос
ЦФ
4-4-2
1
Дида
18
Янкуловски
19
Фавалли
0
Мальдини
19
Дзамбротта
10
Кака
10
Зеедорф
21
Пирло
20
Фламини
9
Индзаги
12
Пато
4-3-2
22
Бенусси
3
Поленьи
14
Фабиано
28
Эспозито
5
Вивес
6
Анжело
11
Мунари
0
Арьятти
26
Касерта
90
Тирибокки
0
Мальдини
14
Сендерос
14
Сендерос
0
Мальдини
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
10
Кака
7
Шевченко
7
Шевченко
10
Кака
0
Арьятти
25
Конан
25
Конан
0
Арьятти
6
Анжело
3
Джулиатто
3
Джулиатто
6
Анжело
90
Тирибокки
33
Пападопулос
33
Пападопулос
90
Тирибокки
Остались в запасе
Милан
Лечче
0
Желько Калач
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
Главный тренер
Карло Анчелотти
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
Главный тренер
Марио Беретта
Остались в запасе
0
Желько Калач
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
90
Массимо Амброзини
ЦП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
Остались в запасе
21
Андреа Ардито
ЦП
21
Антонио Розати
ВР
14
Рафаэле Скьяви
ЛЗ
7
Андреа Дзанкетта
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Марио Беретта
Статистика матча Милан - Лечче
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Лечче
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Фрозиноне
5 : 1
29.10.2026
Лечче
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
0 : 2
25.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
0 : 3
18.10.2026
Лечче
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Розетти
(Турин)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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