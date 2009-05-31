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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Милан
Фиорентина - Милан: обзор матча 31 мая 2009
Фиорентина
31.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 38 тур
0 : 2
Завершен
Милан
55'
Кака
76'
Пато
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Милан
Замена
Д. Гаттузо
️️️️
Д. Бекхэм
Замена
А. Неста
️️️️
Д. Фавалли
ГОЛ! 0:2!
Пато
Пас отдал
Кака
Замена
З. Кузманович
️️️️
М. Паскуаль
Замена
Пато
️️️️
Ф. Индзаги
Замена
️️️️
С. Йоветич
Замена
М. Гобби
️️️️
Х. Варгас
ГОЛ! 0:1!
Кака
Пас отдал
Ф. Индзаги
Желтая карточка
М. Фламини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ЦЗ
16
Джанлука Комотто
ПЗ
77
Франко Семиоли
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
11
Хуан Варгас
АП
33
Марко Донадель
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Милан
1
Дида
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
(К)
ЦЗ
19
Джанлука Дзамбротта
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЛП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Кака
АП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
18
Массимо Гобби
ЦЗ
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
8
Здравко Кузманович
ЦП
Милан
0
Желько Калач
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
8
Дженнаро Гаттузо
ЦП
12
Пато
ЦФ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
4-3-1-2
1
Фрей
21
Паскуаль
5
Гамберини
11
Заири
16
Комотто
77
Семиоли
18
Монтоливо
33
Донадель
11
Варгас
19
Джилардино
9
Йоветич
4-4-1-1
1
Дида
19
Дзамбротта
19
Фавалли
0
Мальдини
18
Янкуловски
32
Бекхэм
20
Фламини
21
Пирло
10
Зеедорф
10
Кака
9
Индзаги
11
Варгас
18
Гобби
18
Гобби
11
Варгас
21
Паскуаль
8
Кузманович
8
Кузманович
21
Паскуаль
19
Фавалли
13
Неста
13
Неста
19
Фавалли
32
Бекхэм
8
Гаттузо
8
Гаттузо
32
Бекхэм
9
Индзаги
12
Пато
12
Пато
9
Индзаги
Остались в запасе
Фиорентина
Милан
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
0
Желько Калач
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
Остались в запасе
0
Желько Калач
ВР
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Фиорентина - Милан
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"Спорт" 16:55 (прямая)
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