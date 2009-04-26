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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Палермо
Милан - Палермо: обзор матча 26 апреля 2009
Милан
26.04.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 33 тур
3 : 0
Завершен
Палермо
10'
Кака (П)
19'
Ф. Индзаги
56'
Кака (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Палермо
Желтая карточка
Ф. Бальдзаретти
Замена
М. Кардасио
️️️️
Д. Бекхэм
Замена
А. Шевченко
️️️️
Ф. Индзаги
Замена
С. Уйкани
️️️️
М. Амелия
Замена
Роналдиньо
️️️️
К. Зеедорф
Замена
️️️️
Ф. Микколи
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Кака
Вторая желтая
Ч. Бово
Замена
️️️️
А. Ночерино
Желтая карточка
Ч. Бово
ГОЛ! 2:0!
Ф. Индзаги
19'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Кака
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
1
Дида
ВР
19
Джанлука Дзамбротта
ЛЗ
19
Джузеппе Фавалли
ЦЗ
0
Паоло Мальдини
ЦЗ
21
Андреа Пирло
ЦП
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
90
Массимо Амброзини
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
10
Кака
АП
32
Дэвид Бекхэм
ПП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Палермо
32
Марко Амелия
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
6
Маттиа Кассани
ПЗ
21
Фабио Ливерани
ОП
23
Антонио Ночерино
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
10
Фабрицио Микколи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Милан
0
Желько Калач
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
49
Роналдиньо
ЛВ
13
Матиас Кардасио
ЦП
7
Андрей Шевченко
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
4
Джованни Тедеско
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
3-5-1-1
1
Дида
19
Дзамбротта
0
Мальдини
19
Фавалли
21
Пирло
10
Зеедорф
90
Амброзини
20
Фламини
32
Бекхэм
10
Кака
9
Индзаги
4-1-2-2
32
Амелия
6
Кассани
24
Кьер
83
Бово
42
Бальдзаретти
21
Ливерани
8
Мильяччо
23
Ночерино
10
Микколи
10
Кавани
32
Бекхэм
13
Кардасио
13
Кардасио
32
Бекхэм
10
Зеедорф
49
Роналдиньо
49
Роналдиньо
10
Зеедорф
9
Индзаги
7
Шевченко
7
Шевченко
9
Индзаги
32
Амелия
1
Уйкани
1
Уйкани
32
Амелия
Остались в запасе
Милан
Палермо
0
Желько Калач
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Главный тренер
Карло Анчелотти
4
Джованни Тедеско
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Остались в запасе
0
Желько Калач
ВР
18
Марек Янкуловски
ЛЗ
14
Филипп Сендерос
ЦЗ
2
Фелипе Матьони
ПЗ
Остались в запасе
4
Джованни Тедеско
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
19
Давиде Суччи
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Статистика матча Милан - Палермо
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Джузеппе Меацца
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